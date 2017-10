En el entretenimiento quedan también los libros, pero esos libros que no te están dejando un aprendizaje pragmático y que sólo los lees para evadir la realidad y entretenerte un poco. Lo mismo pasa con telenovelas, series de televisión o programas de comedia que nos entretienen, pero si no les buscamos su ángulo provechoso, si no estamos consciente de lo que estamos viendo y para qué lo estamos viendo, si no estamos al tanto de su verdadera intención, la enseñanza que le podemos sacar sería cero, porque no formarían parte, necesariamente, de un crecimiento exponencial, tangible y acelerado.