Paloma Valencia se reunió con María Corina Machado y María Claudia Tarazona y pidieron defender la democracia en Colombia: “Estamos luchando”

El encuentro entre la ganadora del Nobel de Paz, la viuda de Miguel Uribe Turbay y la candidata presidencial del Centro Democrático se realizó el domingo 24 de mayo de 2026 - crédito Prensa Paloma Valencia

Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, se reunió con María Corina Machado, premio Nobel de la Paz y opositora al régimen chavista en Venezuela, y con María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial asesinado Miguel Uribe Turbay.

Las tres mujeres pidieron defender la democracia en Colombia, destacando su oposición a “regímenes autoritarios” y su condición de víctimas del “narcoterrorismo”.

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Valencia destacó la lucha que ha realizado Machado, calificándola como un símbolo de resiliencia, de capacidad y mujer líder. Asimismo, destacó a Tarazona porque se “ha podido sobreponer” al asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Paloma Valencia destacó la lucha que ha realizado María Corina Machado, calificándola como un símbolo de resiliencia, de capacidad y mujer líder - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

“La historia continúa y que no vamos a caer en el abismo hondo por el que se fue Venezuela, que vamos a luchar por nuestra democracia, por nuestra libertad y que esa historia y ese legado de Miguel Uribe Turbay, de Venezuela, hoy están más vivos que nunca y que Colombia no cae”, señaló la senadora del Centro Democrático.

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María Corina Machado, por su parte, indicó que el encuentro con Valencia y Tarazona la emociona y envió un mensaje a los colombianos y venezolanos.

La líder opositora señaló que la historia y el destino de Colombia y Venezuela están unidos. Afirmó que la lucha que realizan es por sus hijos, para que puedan crecer en naciones con oportunidades, paz, respeto e igualdad.

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“Sabemos nosotros que los destinos de nuestras naciones, de nuestros pueblos, están absolutamente unidos. Nos une el pasado, el presente y también el futuro. Esta lucha que estamos dando es por nuestros hijos, para que puedan tener naciones donde puedan crecer llenos de oportunidades, con luz, con oportunidad, con paz, con el para- con el respeto y la igualdad ante la ley que por lo cual tanto hemos luchado”, indicó Machado.

María Corina Machado afirmó que la lucha que realizan es por sus hijos, para que puedan crecer en naciones con oportunidades, paz, respeto e igualdad - crédito Prensa Paloma Valencia

María Corina Machado aseguró que el objetivo es enviar un mensaje de mucha fuerza y de confianza de cara a las elecciones presidenciales, que se realizarán el 31 de mayo de 2026.

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La ganadora del premio Nobel de la Paz indicó que está segura de que todos los colombianos ejercerán su derecho al voto con “conciencia histórica” y responsabilidad por el país y sus familias.

“Hoy quiero hacerles llegar un mensaje de mucha fuerza y de confianza en estos días decisivos para el futuro de Colombia, segura de que cada ciudadano ejercerá su derecho con conciencia, conciencia histórica, con responsabilidad y con profundo amor hacia su país y hacia su familia (sic)”, aseveró María Corina Machado.

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María Claudia Tarazona, por su parte, expresó que es un orgullo estar al lado de María Corina Machado, expresando su total apoyo a la candidatura de Paloma Valencia

"Dos mujeres líderes que tienen la certeza y la capacidad de transformar los países. Me uno a ellas con toda la convicción. Me uno a ti, Paloma, con la certeza y la seguridad que vas a transformar a Colombia y que no vamos a dejar que el destino de nuestro país caiga en lo que cayó Venezuela. Gracias por recibirnos, gracias por tu apoyo y cuentas conmigo, Paloma", afirmó Tarazona.

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María Claudia Tarazona, por su parte, expresó que es un orgullo estar al lado de María Corina Machado, expresando su total apoyo a la candidatura de Paloma Valencia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En su cuenta oficial de X, Paloma Valencia agradeció las palabras de María Corina Machado, señalando que es un ejemplo que necesita Colombia para que “no repita la historia de Venezuela".

"Gracias María Corina Machado por tus palabras, por tu fortaleza y por recordarnos que la libertad no se negocia ni se entrega. Tu ejemplo es la brújula que necesitamos para que Colombia no repita la historia de Venezuela", aseveró.

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Y agregó: “En la noche del domingo me reuní con Maria Corina Machado, la mujer que le ha enseñado al mundo cómo se enfrenta una dictadura sin rendirse jamás. Premio Nobel de Paz, líder indiscutida de la libertad en nuestro continente y una voz que hoy le habla directo al corazón de Colombia”.

Paloma Valencia agradeció las palabras de María Corina Machado, señalando que es un ejemplo que necesita Colombia para que “no repita la historia de Venezuela" - crédito @PalomaValenciaL/X

Finalmente, destacó la presencia de María Claudia Tarazona y señaló que son “tres mujeres. Una sola convicción: defender la democracia y rescatar la libertad".

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