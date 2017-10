No existe en la doctrina social de la Iglesia ni en el pensamiento de Maritain idea alguna que pretenda anular la libertad del ser humano ni de un Estado sobreprotector que ahogue al ciudadano. Por el contrario, se alienta al ser humano a no ser poseído por ninguna clase de totalitarismo; pero tampoco admitir que sea víctima de la tiranía del mercado, pues si el mercado no se basa en un contexto integral de la dignidad del hombre, este es entonces una mera variante de aquel. La libertad supone la posibilidad de elegir, pero cuando el mercado predomina sobre la voluntad del hombre, somos meros instrumentos de una maquinaria que se impone arbitrariamente.