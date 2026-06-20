El Salvador

Múltiples lesionadas tras colisión entre rastra y autobús en El Salvador

El percance ocurrió en el kilómetro 50, en el tramo entre San Salvador y Santa Ana, cerca del puente El Congo, y movilizó a socorristas que trasladaron a los lesionados a hospitales

Guardar
Google icon
Un accidente vial entre una rastra y un autobús dejó 11 heridos en el kilómetro 50 de la Carretera Panamericana, en El Congo. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña)
Un accidente vial entre una rastra y un autobús dejó 11 heridos en el kilómetro 50 de la Carretera Panamericana, en El Congo. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña)

Un accidente de tránsito registrado durante la noche del viernes en el kilómetro 50 de la Carretera Panamericana, en el tramo que conecta San Salvador con Santa Ana, dejó como resultado más de una decena de personas lesionadas luego de la colisión entre una rastra y un autobús del transporte colectivo. El siniestro ocurrió en el sector conocido como “El Puente” El Congo, generando una rápida movilización de equipos de emergencia.

De acuerdo con información proporcionada por la Cruz Verde Salvadoreña, sus equipos destacados en la zona de El Congo asistieron a un total de once personas lesionadas, quienes fueron estabilizadas y trasladadas por distintas unidades hacia centros asistenciales.

PUBLICIDAD

El incidente obligó a intervenir a diferentes entidades del Sistema Nacional de Protección Civil. La institución confirmó que su , junto a Bomberos de El Salvador y otras instituciones, respondió de inmediato al siniestro. “Nuestros equipos atienden un accidente de tránsito con múltiples lesionados, quienes fueron trasladados por Cruz Verde Salvadoreña a un centro médico”, informó la entidad.

Un choque entre una rastra y un autobús del transporte colectivo dejó once personas lesionadas, quienes recibieron atención de Cruz Verde y fueron trasladadas a un centro asistencial. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña)

Por su parte, el Viceministerio de Transporte (VMT) comunicó la presencia de gestores de tránsito en la zona, quienes regularon el flujo vehicular y colaboraron con las tareas de rescate. “Nuestros gestores de tránsito se encuentran atendiendo un siniestro vial registrado sobre el kilómetro 50, a aproximadamente 300 metros del puente El Congo, en sentido ascendente. En el incidente se vieron involucrados una rastra y una unidad del transporte colectivo. Equipos de emergencia se mantienen en la zona realizando las labores correspondientes. El paso vehicular se encuentra controlado”, puntualizó el VMT.

PUBLICIDAD

Las imágenes del lugar muestran la magnitud del accidente, con los vehículos involucrados obstruyendo parte de la vía y la presencia constante de socorristas y autoridades de tránsito. El tráfico en el sector experimentó complicaciones debido al cierre parcial de la carretera, mientras se desarrollaban las labores de asistencia y retiro de los automotores dañados.

Protección Civil y Bomberos de El Salvador también activaron una respuesta conjunta por el accidente de tránsito con múltiples lesionados. (Cortesía: Protección Civil)
Protección Civil y Bomberos de El Salvador también activaron una respuesta conjunta por el accidente de tránsito con múltiples lesionados. (Cortesía: Protección Civil)

La respuesta coordinada entre las distintas instituciones permitió brindar atención oportuna a las personas afectadas, quienes fueron estabilizadas en el sitio y posteriormente trasladadas a hospitales cercanos para una evaluación más exhaustiva. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales asociadas a este accidente, aunque las autoridades continúan evaluando el estado de salud de los lesionados.

Datos de siniestralidad vial en El Salvador según ONASEVI

De acuerdo con datos oficiales del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI), la cantidad de siniestros viales en El Salvador muestra una tendencia al alza. Entre el 1 de enero y el 18 de junio de 2026, se han registrado 10,802 incidentes, superando las cifras del mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 9,609 siniestros.

En cuanto a personas lesionadas, ONASEVI reporta que en 2026 ya suman 7,371, frente a las 6,003 del año anterior. El número de fallecidos también ha aumentado: 683 muertes en 2026, en comparación con las 554 registradas en 2025. Estos datos destacan la gravedad de la problemática vial en el país y refuerzan la importancia de las campañas de prevención y de la respuesta rápida de los cuerpos de socorro ante emergencias en carretera.

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoVía PanamericanaSeguridad vialEl SalvadorViceministerio de Transporte

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica: Un hombre es detenido en San Carlos por una sospecha de amenaza contra la presidenta Laura Fernández

La captura de un hombre sospechoso de amenazar la vida de la presidenta Laura Fernández Delgado ocurre en medio de una visita oficial a Crucitas, zona marcada por la minería ilegal y recientes episodios de violencia.

Costa Rica: Un hombre es detenido en San Carlos por una sospecha de amenaza contra la presidenta Laura Fernández

El Salvador e Italia firman convenio para que licencias de conducir sean válidas en ambos países

La firma se realizó en Roma y permitirá a la comunidad salvadoreña convertir su permiso vigente en uno italiano con validez en toda la Unión Europea, sin comenzar el proceso desde cero

El Salvador e Italia firman convenio para que licencias de conducir sean válidas en ambos países

Nueva onda tropical ingresará este sábado a Honduras y dejará lluvias en varias regiones

El fenómeno afectará principalmente el oriente del país, aunque las autoridades aseguran que las condiciones seguirán siendo favorables para actividades turísticas y labores agrícolas en la mayor parte del territorio nacional.

Nueva onda tropical ingresará este sábado a Honduras y dejará lluvias en varias regiones

Guatemala: La justicia de Estados Unidos recibe en extradición a Víctor Manuel Pérez Mazariegos, alias “Hollywood”

El traslado se concretó en la sede de la Fuerza Aérea Guatemalteca, bajo coordinación entre el Sistema Penitenciario y la PNC, para que el señalado afronte acusaciones ligadas al tráfico de cocaína

Guatemala: La justicia de Estados Unidos recibe en extradición a Víctor Manuel Pérez Mazariegos, alias “Hollywood”

Panameña vinculada a red criminal fue capturada en España

Las autoridades panameñas solicitarán la extradición por una investigación de blanqueo de capitales vinculada a la Operación Éxodo, un caso que sigue la ruta del narcotráfico entre Panamá y Europa.

Panameña vinculada a red criminal fue capturada en España

TECNO

Crean escáner ultrasónico con IA que ve órganos, músculos y huesos en 60 segundos

Crean escáner ultrasónico con IA que ve órganos, músculos y huesos en 60 segundos

Epic Games Store se renueva: nuevas funciones y un rediseño para competir con Steam

El fallo de seguridad de iPhones antiguos que solo se resuelve cambiando de dispositivo

Cómo activar la función de Google en el celular para protegerte de llamadas spam

Cuidado con EvilTokens, el nuevo fraude que se disfraza de Microsoft para infiltrarse en cuentas corporativas

ENTRETENIMIENTO

“Es un éxito atemporal”: Bonnie Tyler habló sobre ‘Total Eclipse of the Heart’, el tema que la convirtió en leyenda

“Es un éxito atemporal”: Bonnie Tyler habló sobre ‘Total Eclipse of the Heart’, el tema que la convirtió en leyenda

“Nunca he conocido a nadie con menos talento para componer”: la lapidaria frase de Mick Jagger sobre un ex Rolling

“Los ritmos son una locura, es realmente fantástica”: el histórico elogio de David Bowie a una figura del hip-hop

La escena de “Náufrago” que Tom Hanks evita ver hasta hoy

A casi 30 años de ‘Scream 2’, un actor revela la realidad de sus regalías

MUNDO

La Guardia Revolucionaria iraní creó células secretas en Irak para lanzar drones contra países del Golfo

La Guardia Revolucionaria iraní creó células secretas en Irak para lanzar drones contra países del Golfo

Tras las señales de la Unión Europea, Rusia se abrió al diálogo con el bloque continental

Polonia revocó la Orden del Águila Blanca a Volodimir Zelensky debido a una disputa histórica

Rusia anunció avances en Donetsk: ocupó la localidad de Yurkovka

Elecciones en Colombia: un analista advirtió que “va a seguir polarizada” y lo atribuyó a “una herencia del petrismo”