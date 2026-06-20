Múltiples lesionadas tras colisión entre rastra y autobús en El Salvador

Un accidente vial entre una rastra y un autobús dejó 11 heridos en el kilómetro 50 de la Carretera Panamericana, en El Congo. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña)

Un accidente de tránsito registrado durante la noche del viernes en el kilómetro 50 de la Carretera Panamericana, en el tramo que conecta San Salvador con Santa Ana, dejó como resultado más de una decena de personas lesionadas luego de la colisión entre una rastra y un autobús del transporte colectivo. El siniestro ocurrió en el sector conocido como “El Puente” El Congo, generando una rápida movilización de equipos de emergencia.

De acuerdo con información proporcionada por la Cruz Verde Salvadoreña, sus equipos destacados en la zona de El Congo asistieron a un total de once personas lesionadas, quienes fueron estabilizadas y trasladadas por distintas unidades hacia centros asistenciales.

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El incidente obligó a intervenir a diferentes entidades del Sistema Nacional de Protección Civil. La institución confirmó que su , junto a Bomberos de El Salvador y otras instituciones, respondió de inmediato al siniestro. “Nuestros equipos atienden un accidente de tránsito con múltiples lesionados, quienes fueron trasladados por Cruz Verde Salvadoreña a un centro médico”, informó la entidad.

Un choque entre una rastra y un autobús del transporte colectivo dejó once personas lesionadas, quienes recibieron atención de Cruz Verde y fueron trasladadas a un centro asistencial. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña)

Por su parte, el Viceministerio de Transporte (VMT) comunicó la presencia de gestores de tránsito en la zona, quienes regularon el flujo vehicular y colaboraron con las tareas de rescate. “Nuestros gestores de tránsito se encuentran atendiendo un siniestro vial registrado sobre el kilómetro 50, a aproximadamente 300 metros del puente El Congo, en sentido ascendente. En el incidente se vieron involucrados una rastra y una unidad del transporte colectivo. Equipos de emergencia se mantienen en la zona realizando las labores correspondientes. El paso vehicular se encuentra controlado”, puntualizó el VMT.

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Las imágenes del lugar muestran la magnitud del accidente, con los vehículos involucrados obstruyendo parte de la vía y la presencia constante de socorristas y autoridades de tránsito. El tráfico en el sector experimentó complicaciones debido al cierre parcial de la carretera, mientras se desarrollaban las labores de asistencia y retiro de los automotores dañados.

Protección Civil y Bomberos de El Salvador también activaron una respuesta conjunta por el accidente de tránsito con múltiples lesionados. (Cortesía: Protección Civil)

La respuesta coordinada entre las distintas instituciones permitió brindar atención oportuna a las personas afectadas, quienes fueron estabilizadas en el sitio y posteriormente trasladadas a hospitales cercanos para una evaluación más exhaustiva. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales asociadas a este accidente, aunque las autoridades continúan evaluando el estado de salud de los lesionados.

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Datos de siniestralidad vial en El Salvador según ONASEVI

De acuerdo con datos oficiales del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI), la cantidad de siniestros viales en El Salvador muestra una tendencia al alza. Entre el 1 de enero y el 18 de junio de 2026, se han registrado 10,802 incidentes, superando las cifras del mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 9,609 siniestros.

En cuanto a personas lesionadas, ONASEVI reporta que en 2026 ya suman 7,371, frente a las 6,003 del año anterior. El número de fallecidos también ha aumentado: 683 muertes en 2026, en comparación con las 554 registradas en 2025. Estos datos destacan la gravedad de la problemática vial en el país y refuerzan la importancia de las campañas de prevención y de la respuesta rápida de los cuerpos de socorro ante emergencias en carretera.

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