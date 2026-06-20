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Panamá destinará $9.2 millones para la logística de la Semana de Alto Nivel que reunirá a 94 delegaciones

La agenda incluirá la Asamblea General de la OEA, la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, el Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe, la Comunidad de las Democracias y los actos por los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá.

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La 56ª Asamblea General de la OEA se realizará del 22 al 24 de junio en el Centro de Convenciones Atlapa y será uno de los eventos centrales de la Semana de Alto Nivel. Archivo-Cortesía
La 56ª Asamblea General de la OEA se realizará del 22 al 24 de junio en el Centro de Convenciones Atlapa y será uno de los eventos centrales de la Semana de Alto Nivel. Archivo-Cortesía

Panamá destinará 9.2 millones de dólares para organizar la Semana de Alto Nivel que reunirá en el país a delegaciones internacionales, jefes de Estado, cancilleres, organismos multilaterales y altos funcionarios entre el 20 y el 27 de junio, en el marco de la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

La contratación fue aprobada por el Consejo de Gabinete mediante procedimiento excepcional y estará a cargo del Consorcio Panamá, integrado por las empresas Festieventos, S.A. y Magic Dreams Productions, Inc. El contrato asciende a 9,292,714.60 dólares, incluyendo ITBMS, y tendrá un período de ejecución de un mes, más dos meses adicionales para la liquidación contractual.

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El monto fue autorizado para cubrir los servicios de ambientación, alimentación, montaje, desmontaje, habilitación, acondicionamiento y equipamiento temporal de espacios e infraestructura operativa. También incluye servicios audiovisuales, transmisión en vivo, interpretación simultánea con suministro de equipos y el sistema de registro y acreditación de los participantes.

La agenda tendrá como uno de sus principales eventos la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se celebrará del 22 al 24 de junio de 2026 en el Centro de Convenciones Atlapa, en Ciudad de Panamá. Esta será la tercera vez que el país acoge la Asamblea General de la OEA, después de las ediciones realizadas en 1996 y 2007.f

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Panamá recibirá 94 delegaciones internacionales durante las actividades conmemorativas por el Bicentenario del Congreso Anfictiónico. (Foto: Shutterstock)

El lema de esta edición será “América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá”, mientras que el tema central será “Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados Miembros”.

La Semana de Alto Nivel también incluirá la Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe, la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, la Conferencia Ministerial de la Comunidad de las Democracias y el Foro de Líderes Globales.

De acuerdo con el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Guevara Mann, 94 delegaciones han confirmado su asistencia a las actividades programadas entre el 20 y el 27 de junio. La participación incluye jefes de Estado, ministros, viceministros, embajadores, directores generales, secretarios generales de organismos internacionales y representantes de entidades multilaterales.

La Cancillería ha destacado que la magnitud de la agenda exige una operación logística de alto nivel, debido a la presencia simultánea de autoridades extranjeras, equipos técnicos, delegaciones oficiales, organismos internacionales, medios de comunicación y representantes de distintos sectores.

La Asamblea General de la OEA regresará a Panamá por tercera ocasión, luego de las ediciones celebradas en 1996 y 2007. EFE/ Bienvenido Velasco
La Asamblea General de la OEA regresará a Panamá por tercera ocasión, luego de las ediciones celebradas en 1996 y 2007. EFE/ Bienvenido Velasco

El Gobierno justificó la contratación excepcional por la complejidad de los eventos y por la necesidad de garantizar condiciones logísticas, técnicas y operativas adecuadas para reuniones de carácter internacional. La resolución señala que los actos requieren coordinación institucional, montaje temporal, producción audiovisual, interpretación simultánea, acreditaciones y servicios de apoyo para el desarrollo de las actividades.

La cita internacional coincide con la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado en 1826 por Simón Bolívar con el propósito de construir una alianza política entre las nuevas repúblicas americanas tras las guerras de independencia.

Considerado como uno de los primeros grandes intentos de integración latinoamericana, el Congreso Anfictiónico buscaba establecer mecanismos de cooperación, defensa colectiva y unidad política frente a amenazas externas. Aunque sus acuerdos no llegaron a consolidarse plenamente, el encuentro quedó como antecedente histórico de los actuales organismos multilaterales de la región.

Dos siglos después, Panamá utilizará esa conmemoración como plataforma diplomática para reunir a gobiernos y organismos internacionales en torno a temas como democracia, seguridad hemisférica, migración, comercio, cambio climático, cooperación regional y estabilidad institucional.

Las actividades abordarán temas relacionados con democracia, seguridad hemisférica, cooperación regional y gobernabilidad. Aerchivo
Las actividades abordarán temas relacionados con democracia, seguridad hemisférica, cooperación regional y gobernabilidad. Aerchivo

La presencia de la OEA dará mayor peso político a la agenda. La Asamblea General es el principal foro político del continente americano y reúne a los Estados miembros para debatir asuntos vinculados con gobernabilidad democrática, derechos humanos, seguridad y cooperación regional.

Para Panamá, la organización de esta semana representa una oportunidad para reafirmar su papel histórico como punto de encuentro regional y plataforma de diálogo internacional. Sin embargo, el costo de la contratación también coloca bajo escrutinio el uso de recursos públicos destinados a la logística de una agenda diplomática de gran escala.

El contrato de 9.2 millones de dólares no solo cubrirá la producción de los eventos, sino toda la operación necesaria para recibir, acreditar, movilizar, alimentar y atender a las delegaciones durante una semana de actividades simultáneas.

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