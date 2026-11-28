Yunova Acosta abandonó Nicaragua en septiembre de 2022 ante las órdenes de captura contra miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. (Cortesía: Facebook)

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Cuando Yunova Acosta salió de Nicaragua el 30 de septiembre de 2022, dejó atrás una carrera de Medicina, una orden de captura contra integrantes de la oposición y el país donde había proyectado su vida. También cargó con una promesa que su abuela le hizo antes de morir.

A sus 30 años, Yunova continúa una tarea activista desde Costa Rica, donde destaca en espacios juveniles y democráticos de la región. Su historia integra la serie #LejosDeCasa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central (ACNUDH), que recoge testimonios de nicaragüenses forzados a rehacer su vida desde el exilio.

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“Desde pequeña yo he estado involucrada en el tema de servir a los demás”, relató. Esa vocación, explicó, definió su decisión de estudiar Medicina. Esto también la llevó a formar parte de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia.

Pese a ello, antes de abandonar su patria, buena parte de los integrantes de Alianza Cívica enfrentaban órdenes de captura y restricciones migratorias por condenar los actos del régimen Ortega-Murillo.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos incluyó el testimonio de yUNOVA en su serie Lejos de Casa. (Cortesía: ONU Derechos Humanos América Central)

Su repentina salida de Nicaragua se inscribe en un desplazamiento que se profundizó desde la represión de las protestas de 2018. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que, de acuerdo con fuentes no oficiales, unas 800 mil personas abandonaron el país desde ese año, una cifra equivalente a cerca del 10% de la población.

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“Para mí fue muy difícil y complejo salir y no tener un plan de contingencia aquí en el exilio”, afirmó en el testimonio difundido por ACNUDH.

Durante su proceso de adaptación en Costa Rica, Yunova sufrió un accidente de tránsito que la dejó seis meses en silla de ruedas. Esa situación profundizó las dificultades de recomponer su vida en un país nuevo, lejos de su familia y sin poder continuar la formación médica que había iniciado.

El costo personal de estar lejos incluyó una pérdida familiar. “Mi abuelita murió y no pude despedirla. Para mí eso fue muy fuerte”, dijo. La última petición se convirtió en una guía para sostener su actividad política y social. “Por favor, luchen por Nicaragua”, le expresó .

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La promesa que Yunova hizo a su abuela antes de morir motivó la continuidad de su trabajo cívico fuera de Nicaragua. (Cortesía: Instagram)

De la Medicina a las Relaciones Internacionales

Pese a la adversidad, encontró en Costa Rica la posibilidad de comenzar otra carrera. Se inscribió en Relaciones Internacionales, una disciplina que, según explicó, le permitió ampliar su forma de entender la incidencia política.

“El exilio nos ha enseñado mucho: el tema de la resiliencia, el tema de no dejarte caer”, sostuvo. Para ella, la interrupción de un proyecto de vida no implica que las oportunidades desaparezcan, aunque reconoció que el proceso resulta más complejo para quienes llegan a otro país con recursos limitados.

Sin dejar de lado su activismo, actualmente Yunova impulsa vínculos con gobiernos, partidos políticos y organismos multilaterales desde la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (Juventud LAC). Considera que la juventud debe ocupar lugares de decisión y dejar de ser “el adorno para la foto o la campaña política”.

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La estudiante nicaragüense sustituyó la formación médica por la carrera de Relaciones Internacionales para incidir en la política regional. (Cortesía: ONU Derechos Humanos América Central)

A su vez, la nicaragüense sostiene que la participación de jóvenes de distintos países permitió que la causa de Nicaragua tuviera eco regional. “Ha sido una bendición que muchos jóvenes tomen la lucha de Nicaragua como suya”, afirmó.

Pese a la actual inestabilidad política en su territorio, Yunova mantiene la expectativa de volver. “Sé que estamos preparándonos para volver el día de mañana”, expresó. Hasta entonces, su formación y su activismo son parte de la promesa que conserva desde el exilio.