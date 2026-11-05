Nicaragua

Economía de Nicaragua creció 3.8% hasta agosto, con caídas en agricultura y manufactura

La minería, la construcción y los servicios registraron aumentos, mientras algunos sectores productivos mostraron retrocesos

La economía de Nicaragua creció un 3.8% en el acumulado hasta agosto según los datos del Banco Central. (Foto: Confidencia.digital)
La economía de Nicaragua creció un 3.8% en el acumulado hasta agosto según los datos del Banco Central. (Foto: Confidencia.digital)
Guardar

Según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central de Nicaragua (BCN), la economía del país acumuló un crecimiento de 3.8% hasta agosto. La cifra fue inferior al 3.9% registrado hasta julio y al 4.1% observado en igual período de 2025.

En agosto, el IMAE aumentó 3.2%. La variación superó el 2.4% de julio, aunque se ubicó por debajo del 5.9% anotado en el mismo mes del año anterior.

PUBLICIDAD

La agricultura y la manufactura registraron caídas hasta agosto

La agricultura disminuyó 4.7% en agosto y acumuló una contracción de 3% hasta ese mes. El BCN vinculó el resultado con el impacto del fenómeno de El Niño y con una reducción de las labores de cosecha.

Las menores actividades se concentraron en el café, la caña de azúcar, la soya y el maní. El aumento de la producción de frijol y arroz atenuó parte de la caída.

La economía nicaragüense mostró un comportamiento desigual entre sus actividades hasta agosto. Mientras la agricultura y la industria manufacturera acumularon reducciones, sectores como la construcción, el comercio, los hoteles y restaurantes, la minería, la actividad pecuaria y la energía y agua registraron aumentos, según las cifras del BCN publicadas por Diario La Prensa.

PUBLICIDAD

Las manos de una persona sostienen un puñado de granos de maíz blanco sobre un montón del mismo cereal
La agricultura acumuló una contracción del 3% por el impacto del fenómeno de El Niño y la menor cosecha de café. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

La actividad pecuaria creció 6.2% durante agosto y acumuló el mismo porcentaje en los primeros ocho meses. El resultado se relacionó con una mayor matanza vacuna y avícola, así como con incrementos en la producción de leche y huevos.

La menor exportación de ganado en pie y la reducción de la matanza porcina contrarrestaron parcialmente ese avance.

La pesca y acuicultura aumentó 1.7% en agosto. El crecimiento mensual respondió al incremento de la producción de camarón de cultivo y de la captura de langosta.

Pese a esa variación, la actividad mantuvo una caída acumulada de 8.3%. La menor captura de peces de escama, camarón costero y otros productos acuáticos incidió en ese saldo.

La extracción de oro impulsó el crecimiento de minas y canteras

La explotación de minas y canteras creció 9.8% en agosto y acumuló una expansión de 5.5%. La extracción de oro, plata, piedra cantera, hormigón, piedra triturada, material selecto, yeso y piedra pómez estuvo entre los elementos asociados con el resultado.

Los ingresos por las exportaciones de oro en bruto alcanzaron USD 1,994.3 millones hasta agosto. La cifra superó los USD 1,971 millones reportados para todo 2025.

Las ventas externas de oro en bruto alcanzaron ingresos por 1,994.3 millones de dólares hasta agosto. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las ventas externas de oro en bruto alcanzaron ingresos por 1,994.3 millones de dólares hasta agosto. (Imagen ilustrativa Infobae)

Diario La Prensa indicó que, con los meses restantes por actualizar, las ventas externas de oro podrían superar los USD 2,000 millones. El resultado final dependerá del comportamiento de las exportaciones durante el cierre del año.

La construcción también registró una variación positiva. El sector creció 6% en agosto y acumuló un aumento de 19.5% entre enero y agosto.

El BCN relacionó ese desempeño con una mayor producción de materiales para la actividad constructora. Entre ellos figuran la arena, la piedra cantera, la piedra triturada, el asfalto, el acero, el concreto premezclado y la madera.

Los textiles y los arneses automotrices incidieron en la caída manufacturera

La industria manufacturera disminuyó 4.5% en agosto y acumuló una reducción de 4.7%. La menor producción de textiles y arneses automotrices influyó en el resultado.

El aumento en la elaboración de productos alimenticios, entre ellos cárnicos, lácteos y aceite, moderó parte de la caída. También hubo una mayor producción de tabaco y derivados del petróleo.

Los hoteles y restaurantes acumularon un crecimiento de 9.2% hasta agosto. El comercio registró una expansión de 9.5% durante el mismo período.

Un fajo enrollado de billetes nicaragüenses atado con una goma elástica sobre billetes extendidos de cien y quinientos córdobas.
El sector de la construcción acumuló un alza del 19.5% entre enero y agosto por una mayor producción de materiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intermediación financiera aumentó 3.4% frente a agosto del año anterior y acumuló un crecimiento de 4.5%. El reporte atribuyó ese comportamiento a mayores entregas de crédito y a un aumento en la captación de depósitos en moneda nacional y extranjera.

El grupo de transporte y comunicaciones creció 3.7% en agosto y acumuló una variación de 4.8%. Dentro de esa actividad, el transporte aumentó 2.2% y los servicios de comunicaciones crecieron 6.5%.

La energía y el agua tuvieron una expansión de 21.7% en agosto

La actividad de energía y agua aumentó 21.7% en agosto y acumuló un crecimiento de 7.5%. La generación de energía eléctrica creció 23%, de acuerdo con el reporte del Banco Central.

El organismo señaló que una mayor producción termoeléctrica y eólica estuvo entre los factores vinculados con el aumento de la generación. El suministro de agua y alcantarillado creció 9.1%.

El Fondo Monetario Internacional proyectó que el Producto Interno Bruto de Nicaragua se expandirá 3.8% al finalizar el año. La previsión se ubica por debajo del crecimiento promedio de 4.2% previsto para Centroamérica.

Temas Relacionados

NicaraguaCrecimiento económicoAgriculturaEconomíaostrucciónOro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nicaragua excluye a Cuba y Venezuela de las autorizaciones militares para 2027

La medida interrumpe los intercambios semestrales que Managua mantenía con La Habana y Caracas desde 2020, aunque conserva los permisos para contingentes rusos y otros países.

Nicaragua excluye a Cuba y Venezuela de las autorizaciones militares para 2027

Nicaragüenses que vuelvan del extranjero podrán llevar bienes por hasta USD 2,000 libres de impuestos a partir de 2027

La franquicia, vigente el 29 de abril, sustituirá el tope de 500 dólares y solo admitirá artículos sin finalidad comercial en dos ocasiones anuales separadas por seis meses como mínimo

Nicaragüenses que vuelvan del extranjero podrán llevar bienes por hasta USD 2,000 libres de impuestos a partir de 2027

El 79% de los consultados ve a Nicaragua sin condiciones para unos comicios libres

La encuesta de Hagamos Democracia NIC-CR, realizada en septiembre entre 400 participantes de 40 unidades territoriales, registró que 316 negaron garantías de transparencia

El 79% de los consultados ve a Nicaragua sin condiciones para unos comicios libres

La Corte Interamericana ordena a Nicaragua liberar de inmediato a nueve hombres recluidos en La Modelo

El tribunal regional consideró que los beneficiarios afrontan un riesgo extremo para su vida, salud e integridad, y aclaró que la decisión preventiva no resuelve su inocencia, culpabilidad ni sus procesos judiciales

La Corte Interamericana ordena a Nicaragua liberar de inmediato a nueve hombres recluidos en La Modelo

La OEA aprueba una resolución sobre Nicaragua con plazos de 30, 60 y 90 días: presos políticos, elecciones y diálogo forzado

Un grupo ministerial tendrá 30 días para iniciar contacto con Managua y 60 para presentar recomendaciones. La Secretaría General advierte que el avance dependerá de cambios reales dentro del país

La OEA aprueba una resolución sobre Nicaragua con plazos de 30, 60 y 90 días: presos políticos, elecciones y diálogo forzado

TECNO

Una herramienta vendida a policías rastrea cientos de millones de celulares sin orden judicial

Una herramienta vendida a policías rastrea cientos de millones de celulares sin orden judicial

Unos 600.000 chips de Nvidia esperan en Hong Kong porque Beijing no autoriza su ingreso a China

Papelera de WhatsApp: dónde está y cómo liberar espacio sin borrar chats importantes

God of War Laufey cambia su fecha de estreno en PlayStation 5: cuándo estará disponible

Agility debutó en la bolsa como la primera empresa de robots humanoides que cotiza en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Russell Brand es declarado culpable de violación y agresión sexual

Russell Brand es declarado culpable de violación y agresión sexual

“Me decía: no lo hagas Y yo respondía: pero ya firmé”: Oprah Winfrey reveló la decisión que la dejaba sin aire por las noches

Psalm West, hijo de Kim Kardashian, debuta como actor en ‘Angry Birds 3’: este es el personaje que interpretará

Dean Norris, actor de ‘Breaking Bad’, se divorcia en secreto mientras enfrenta una crisis financiera

Exnovia de Hugh Hefner confirma que fue obligada a tener intimidad con su hermana gemela: “Fue horrible”

MUNDO

Unas 50 ballenas piloto quedaron varadas en Nueva Zelanda y murieron pese a los intentos por salvarlas

Unas 50 ballenas piloto quedaron varadas en Nueva Zelanda y murieron pese a los intentos por salvarlas

Una mujer y su hija murieron tras el ataque de un oso grizzly mientras caminaban cerca de su casa en Canadá

Perdió una mano y ambas piernas, recorrió el Pacífico en 90 días y estrenó su documental: “Quería demostrar lo que podemos lograr”

Los ultraortodoxos se niegan a respaldar a Netanyahu y dejan a Eisenkot con ventaja en las consultas con el presidente de Israel

Estudiantes bloquearon accesos a varias escuelas en Francia y hubo disturbios en el inicio de una nueva jornada de protestas