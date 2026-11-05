Economía de Nicaragua creció 3.8% hasta agosto, con caídas en agricultura y manufactura

La economía de Nicaragua creció un 3.8% en el acumulado hasta agosto según los datos del Banco Central. (Foto: Confidencia.digital)

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Según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central de Nicaragua (BCN), la economía del país acumuló un crecimiento de 3.8% hasta agosto. La cifra fue inferior al 3.9% registrado hasta julio y al 4.1% observado en igual período de 2025.

En agosto, el IMAE aumentó 3.2%. La variación superó el 2.4% de julio, aunque se ubicó por debajo del 5.9% anotado en el mismo mes del año anterior.

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La agricultura y la manufactura registraron caídas hasta agosto

La agricultura disminuyó 4.7% en agosto y acumuló una contracción de 3% hasta ese mes. El BCN vinculó el resultado con el impacto del fenómeno de El Niño y con una reducción de las labores de cosecha.

Las menores actividades se concentraron en el café, la caña de azúcar, la soya y el maní. El aumento de la producción de frijol y arroz atenuó parte de la caída.

La economía nicaragüense mostró un comportamiento desigual entre sus actividades hasta agosto. Mientras la agricultura y la industria manufacturera acumularon reducciones, sectores como la construcción, el comercio, los hoteles y restaurantes, la minería, la actividad pecuaria y la energía y agua registraron aumentos, según las cifras del BCN publicadas por Diario La Prensa.

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La agricultura acumuló una contracción del 3% por el impacto del fenómeno de El Niño y la menor cosecha de café. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

La actividad pecuaria creció 6.2% durante agosto y acumuló el mismo porcentaje en los primeros ocho meses. El resultado se relacionó con una mayor matanza vacuna y avícola, así como con incrementos en la producción de leche y huevos.

La menor exportación de ganado en pie y la reducción de la matanza porcina contrarrestaron parcialmente ese avance.

La pesca y acuicultura aumentó 1.7% en agosto. El crecimiento mensual respondió al incremento de la producción de camarón de cultivo y de la captura de langosta.

Pese a esa variación, la actividad mantuvo una caída acumulada de 8.3%. La menor captura de peces de escama, camarón costero y otros productos acuáticos incidió en ese saldo.

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La extracción de oro impulsó el crecimiento de minas y canteras

La explotación de minas y canteras creció 9.8% en agosto y acumuló una expansión de 5.5%. La extracción de oro, plata, piedra cantera, hormigón, piedra triturada, material selecto, yeso y piedra pómez estuvo entre los elementos asociados con el resultado.

Los ingresos por las exportaciones de oro en bruto alcanzaron USD 1,994.3 millones hasta agosto. La cifra superó los USD 1,971 millones reportados para todo 2025.

Las ventas externas de oro en bruto alcanzaron ingresos por 1,994.3 millones de dólares hasta agosto. (Imagen ilustrativa Infobae)

Diario La Prensa indicó que, con los meses restantes por actualizar, las ventas externas de oro podrían superar los USD 2,000 millones. El resultado final dependerá del comportamiento de las exportaciones durante el cierre del año.

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La construcción también registró una variación positiva. El sector creció 6% en agosto y acumuló un aumento de 19.5% entre enero y agosto.

El BCN relacionó ese desempeño con una mayor producción de materiales para la actividad constructora. Entre ellos figuran la arena, la piedra cantera, la piedra triturada, el asfalto, el acero, el concreto premezclado y la madera.

Los textiles y los arneses automotrices incidieron en la caída manufacturera

La industria manufacturera disminuyó 4.5% en agosto y acumuló una reducción de 4.7%. La menor producción de textiles y arneses automotrices influyó en el resultado.

El aumento en la elaboración de productos alimenticios, entre ellos cárnicos, lácteos y aceite, moderó parte de la caída. También hubo una mayor producción de tabaco y derivados del petróleo.

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Los hoteles y restaurantes acumularon un crecimiento de 9.2% hasta agosto. El comercio registró una expansión de 9.5% durante el mismo período.

El sector de la construcción acumuló un alza del 19.5% entre enero y agosto por una mayor producción de materiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intermediación financiera aumentó 3.4% frente a agosto del año anterior y acumuló un crecimiento de 4.5%. El reporte atribuyó ese comportamiento a mayores entregas de crédito y a un aumento en la captación de depósitos en moneda nacional y extranjera.

El grupo de transporte y comunicaciones creció 3.7% en agosto y acumuló una variación de 4.8%. Dentro de esa actividad, el transporte aumentó 2.2% y los servicios de comunicaciones crecieron 6.5%.

La energía y el agua tuvieron una expansión de 21.7% en agosto

La actividad de energía y agua aumentó 21.7% en agosto y acumuló un crecimiento de 7.5%. La generación de energía eléctrica creció 23%, de acuerdo con el reporte del Banco Central.

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El organismo señaló que una mayor producción termoeléctrica y eólica estuvo entre los factores vinculados con el aumento de la generación. El suministro de agua y alcantarillado creció 9.1%.

El Fondo Monetario Internacional proyectó que el Producto Interno Bruto de Nicaragua se expandirá 3.8% al finalizar el año. La previsión se ubica por debajo del crecimiento promedio de 4.2% previsto para Centroamérica.