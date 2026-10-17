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El régimen norcoreano busca avanzar con la tecnología de su arsenal: probó un sistema de torpedos guiados por IA

El sistema Zam-2.0 fue ensayado para verificar la actualización técnica destinada a los proyectiles para localizar blancos y dirigir su desplazamiento bajo el agua. El dictador Kim Jonh-un había ordenado elevar el nivel tecnológico de esos sistemas en septiembre

Una imagen compuesta muestra lo que, según la KCNA, son dos tipos de misiles de crucero estratégicos lanzados desde submarinos (KCNA vía REUTERS)
Una imagen compuesta muestra lo que, según la KCNA, son dos tipos de misiles de crucero estratégicos lanzados desde submarinos (KCNA vía REUTERS)
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Corea del Norte anunció este sábado que probó un “nuevo tipo” de torpedo de precisión con inteligencia artificial (IA), diseñado para detectar objetivos y guiar su trayectoria bajo el agua. El ensayo del sistema submarino supersónico Zam-2.0 ocurrió el jueves y tuvo como objetivo “confirmar el éxito de la actualización técnica” del arma.

El anuncio se suma a la estrategia del dictador norcoreano Kim Jong-un para incorporar IA a los sistemas de defensa del país. En septiembre, el líder del régimen pidió elevar “el nivel de inteligencia artificial” de ese tipo de armamento. Según informó la agencia estatal KCNA, “la tecnología aplicada para la detección de objetivos y la función de guiada del nuevo tipo de torpedo de precisión”.

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A comienzos de este mes, Pyongyang también comunicó el lanzamiento de un misil hipersónico de alcance intermedio asistido por IA. En aquella ocasión, las autoridades norcoreanas afirmaron que “no hay forma de evadir” ese misil, que sería “capaz de cambiar su órbita de vuelo a baja altitud”.

La prueba tuvo lugar en un contexto de competencia militar entre las dos Coreas por el desarrollo de misiles hipersónicos. Estas armas superan cinco veces la velocidad del sonido y pueden modificar su trayectoria durante el vuelo, características que dificultan su detección e intercepción. Los torpedos apuntan a objetivos submarinos y operan a alta velocidad.

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Días después de que Corea del Norte informara el ensayo de su misil hipersónico de alcance intermedio, Corea del Sur probó un arma similar, que Seúl calificó como una “ventaja clave estratégica capaz de cambiar el curso de las operaciones en el campo de batalla”.

El dictador Kim Jong-un, al centro, llega para observar el lanzamiento de prueba de misiles (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP/Archivo)
El dictador Kim Jong-un, al centro, llega para observar el lanzamiento de prueba de misiles (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP/Archivo)

Analistas citados por la agencia AFP sostienen que el uso de IA podría otorgarles capacidad para ejecutar maniobras evasivas y tomar decisiones autónomas ante las defensas enemigas. “Corea del Sur y Estados Unidos desplegaron objetivos de distracción para desviar torpedos, pero la IA podría potencialmente ayudar a distinguir objetivos reales de señuelos”, afirmó Lim Eul-chul, profesor de la Universidad de Kyungnam.

Varios analistas consideran que Rusia podría colaborar con Pyongyang para acelerar sus avances en tecnología misilística, a cambio del envío de tropas norcoreanas para combatir junto a las fuerzas rusas en la guerra de Ucrania.

Las pruebas de misiles realizadas por Corea del Norte sugieren que el país comenzó a evaluar el armamento destinado al submarino “Hero Kim Kun Ok”, una nave que Pyongyang presentó en 2023 como plataforma para lanzar armas nucleares tácticas, según analistas surcoreanos.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur detectó los lanzamientos y concluyó que los dos misiles partieron de un submarino norcoreano. Uno salió desde un tubo de lanzamiento vertical y el otro desde un tubo lanzatorpedos, aunque las autoridades surcoreanas no identificaron de inmediato la embarcación involucrada.

Durante años, Pyongyang desarrolló misiles concebidos para ser disparados desde el mar, una capacidad que dificulta su detección antes del lanzamiento. Hasta las pruebas del jueves, los ensayos submarinos del país se realizaban desde un submarino de 2.000 toneladas equipado con un solo tubo de lanzamiento. Especialistas consideran que esa nave funciona como plataforma de pruebas y no como un submarino operativo. El “Hero Kim Kun Ok”, en cambio, dispone de al menos 10 tubos lanzamisiles, además de los tubos para torpedos, de acuerdo con fotografías difundidas por los medios estatales cuando fue botado en septiembre de 2023.

. El “Hero Kim Kun Ok”, en cambio, dispone de al menos 10 tubos lanzamisiles (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP/Archivo)
. El “Hero Kim Kun Ok”, en cambio, dispone de al menos 10 tubos lanzamisiles (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP/Archivo)

En aquel momento, expertos extranjeros cuestionaron la descripción oficial de la embarcación. Varios sostuvieron que se trataba de una modificación de un submarino diésel antiguo y no de una nave con las capacidades anunciadas por Corea del Norte.

La falta de pruebas de armamento conocidas durante los últimos tres años alimentó las dudas sobre problemas técnicos del submarino, incluso respecto de su capacidad para recuperar la posición tras una maniobra. Para Shin Jong-woo, analista del Foro de Defensa y Seguridad de Corea del Sur, los lanzamientos del miércoles indican que el país resolvió parte de esas dificultades.

Shin consideró probable que Pyongyang también ensaye misiles balísticos desde el submarino antes de incorporarlo a la Armada. El despliegue de la nave supondría una amenaza para Corea del Sur y Estados Unidos, señaló el experto en submarinos Moon Keun-sik.

Armas formidables que desconocemos cuándo y dónde podrían ser disparadas”, afirmó Moon, profesor de la Universidad Hanyang de Seúl, al referirse a los misiles lanzados desde submarinos.

(Con información de AFP y Associated Press)

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