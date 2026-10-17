Nicaragua vence por 3-0 a Guatemala y mantiene abiertas sus opciones de llegar a la final del Final Four

El equipo nicaragüense igualó su registro con un triunfo y una derrota en el Gimnasio de Voleibol del Instituto Nicaragüense de Deportes./ (Flickr)

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Nicaragua se recuperó con una victoria por 3-0 ante Guatemala y mantuvo abiertas sus opciones de llegar a la final del Campeonato Centroamericano Final Four Femenino de la Asociación de Federaciones Centroamericanas de Voleibol (Afecavol). El equipo anfitrión se impuso por 25-20, 25-13 y 25-15 en Managua, durante la segunda jornada del torneo.

Según informó Momento Deportivo RD, la selección dirigida por Claudia Noguera equilibró su registro en una victoria y una derrota, luego del traspié en su presentación. Guatemala, que tiene como entrenador a Julio Domínguez, quedó con dos derrotas en igual cantidad de partidos.

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El encuentro se disputó el 16 de octubre en el Gimnasio de Voleibol del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), en Managua, donde el conjunto local mostró una versión más firme que la del debut. Nicaragua logró mayor orden en defensa y encontró en el saque una vía para desarmar la recepción rival.

El primer parcial tuvo un desarrollo más parejo, aunque Nicaragua consiguió despegarse en el tramo decisivo para imponerse por 25-20. A partir de allí, las anfitrionas sostuvieron la presión desde el servicio y redujeron las alternativas ofensivas de Guatemala.

Nicaragua dominó a Guatemala en el ataque con 38 puntos contra 21 y sumó 10 tantos directos de saque./(Flickr)

La superioridad se reflejó en las estadísticas. Nicaragua dominó el ataque por 38 puntos contra 21 y sumó 10 tantos de saque frente a cinco de Guatemala. Ambos equipos consiguieron tres bloqueos, pero el equipo local capitalizó además los 24 errores no forzados de su rival. Las nicaragüenses cometieron 19.

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María Belén Arcia lideró el ataque de Nicaragua con 14 puntos. La opuesta Aniela Smith y la central Josafat Díaz aportaron 10 unidades cada una. Del lado guatemalteco, Andrea Mendizábal fue la jugadora con mayor producción ofensiva, con siete puntos, seguida por María Santa Cruz, que anotó seis.

Arcia consideró que el equipo corrigió aspectos que habían afectado su rendimiento en la jornada inaugural. “Creo que hoy salimos más acopladas, funcionamos como un engranaje, como un sistema”, afirmó la máxima anotadora del partido, en declaraciones recogidas por Momento Deportivo RD.

La atacante señaló que la derrota anterior sirvió como advertencia para el grupo. “La derrota de ayer fue un golpe de realidad. Esta victoria nos ayuda a levantar el ánimo para afrontar el juego de mañana, que será difícil”, agregó.

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El duelo ante Costa Rica definirá el panorama de las locales

Noguera destacó la respuesta colectiva de sus dirigidas y subrayó el trabajo táctico para contener a las atacantes guatemaltecas por la posición cuatro. “La clave hoy fue mucha concentración, buena actitud y trabajo colectivo”, declaró la entrenadora nicaragüense.

La entrenadora Claudia Noguera destacó la concentración y el trabajo táctico para contener los remates por la posición cuatro./ (Flickr)

La técnica sostuvo que el cuerpo técnico preparará un análisis del próximo rival. “Mañana tenemos que salir con la misma mentalidad y mejorar algunas cosas que se hicieron hoy”, dijo sobre el cruce que definirá las aspiraciones de su selección.

Guatemala intentó ajustar su formación con la incorporación de Santa Cruz, procedente de Estados Unidos, aunque el equipo no logró sostener el nivel del primer set. Domínguez atribuyó parte de las dificultades a la falta de eficacia en el denominado complejo uno, vinculado a la recepción y el armado tras el saque rival.

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“No nos funcionó el complejo uno. Tuvimos poca dirección en el saque, que fue lo que nos ayudó en el primer set para neutralizar al contrario”, explicó el entrenador guatemalteco.

Este sábado, Nicaragua enfrentará a Costa Rica, que llega invicta con dos triunfos, desde las 7:00 de la noche. Guatemala, sin victorias, jugará ante Belice a las 4:30 de la tarde. Los resultados de ambos encuentros incidirán en la clasificación para la final del domingo del Final Four de Afecavol.