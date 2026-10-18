El régimen de Irán informó que otro superpetrolero se incendió tras chocar con una mina marítima mientras transitaba por Ormuz

Irán informa de una nueva explosión en un petrolero incendiados tras el impacto con una mina en Ormuz (GUARDIA REVOLUCIONARIA DE IRÁN)

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Un nuevo superpetrolero se incendió y quedó inmovilizado en el estrecho de Ormuz tras impactar con una mina naval cuando intentaba cruzar por una ruta que Teherán considera no autorizada, informó la Guardia Revolucionaria iraní. El buque transportaba más de dos millones de barriles de petróleo crudo, según las autoridades iraníes.

La Armada de la Guardia Revolucionaria afirmó que la colisión provocó una fuerte explosión en la sala de máquinas. El comunicado no identificó la bandera ni el propietario de la embarcación.

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El incidente ocurrió horas después de que el mismo cuerpo militar comunicara el incendio de otro superpetrolero cargado de crudo tras una supuesta colisión con una mina en el mismo paso marítimo. Teherán sostiene que se trata de al menos la sexta colisión de barcos con minas navales registrada en Ormuz y sus alrededores durante la última semana.

Las autoridades iraníes aseguraron que el segundo buque “navegaba de forma irregular” y había intentado utilizar la ruta sur del estrecho, que no cuenta con autorización de Teherán. También acusaron al Ejército de Estados Unidos de inducir a la embarcación, “mediante engaños”, a apagar sus sistemas de posicionamiento y radar.

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La Guardia Revolucionaria de Irán insiste en que mantiene el control del estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria indicó que el petrolero había desconectado esos sistemas desde el inicio de su viaje. Advirtió que los barcos que circulen por el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico con sus equipos de navegación e identificación apagados recibirán una respuesta “severa y decidida”.

El organismo militar reiteró que el estrecho “está cerrado” y advirtió que el destino de los buques que incumplan las normas iraníes “será arder en el fuego”. Washington busca restablecer la navegación por una ruta cercana a Omán que Teherán califica de irregular.

El régimen de Irán bloqueó Ormuz tras el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero. Antes del conflicto, por ese estrecho circulaba el 20% del petróleo crudo transportado en el mundo.

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Estados Unidos mantiene un cerco naval contra puertos y barcos iraníes y ha endurecido las sanciones en el marco de la operación Paria Económico, con la que busca cortar todas las opciones económicas de la República Islámica y forzar su rendición en la guerra.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó en Bagdad que el tráfico marítimo podría normalizarse en siete días si Washington acepta las condiciones planteadas por Teherán. El ministro señaló que Irán transmitió su propuesta a través de Catar.

Abbas Araqchi, canciller del régimen iraní (REUTERS/Adnan Abidi)

“A través de Qatar, transmitimos un plan concreto de siete días y señalamos que, si se dan las condiciones necesarias, el estrecho podría reabrirse y el tráfico marítimo normal podría restablecerse en un plazo de siete días”, declaró Araqchi durante la 52.ª sesión del Consejo de Ministros de Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica (OCI). El ministro añadió que no existe contradicción entre defender los derechos iraníes y buscar la paz.

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Bagdad acoge la sesión ministerial de la OCI en medio de una tensión regional marcada por la guerra en Gaza, el conflicto entre Estados Unidos e Irán y los combates en Yemen. En ese país, los rebeldes hutíes respaldados por Teherán se enfrentan a fuerzas gubernamentales apoyadas por la coalición encabezada por Arabia Saudí.

La eventual reapertura de Ormuz quedó vinculada a una decisión de Washington, mientras Teherán mantiene sus restricciones al tránsito marítimo como instrumento de presión en la guerra.