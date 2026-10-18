Nicaragua: Lluvias provocaron inundaciones y daños en varios puntos de Managua

Las fuertes lluvias en Managua provocaron inundaciones en el Mercado Oriental y arrastraron la mercadería de varios puestos. (Cortesía: Primerísima Nicaragua)

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Una fuerte lluvia concentrada en distintos puntos de Managua provocó este sábado inundaciones en el Mercado Oriental, afectando a varios puestos debido a las corrientes que se formaron por las calles del principal centro comercial de la capital nicaragüense.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a comerciantes que intentaban contener el paso del agua y proteger productos antes de que fueran arrastrados. En algunas imágenes se observa a personas que luchan contra la corriente en medio de los puestos inundados, mientras el caudal avanza.

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La acumulación de agua afectó la circulación dentro del lugar y expuso la mercadería que se encontraba a nivel del suelo.

Medios locales informaron que las precipitaciones tuvieron una alta intensidad y se concentraron durante un período corto, una situación que favoreció la formación de corrientes en calles y zonas comerciales de la capital.

Los comerciantes intentaron resguardar sus productos ante el avance del caudal. (Cortesía: Redes sociales)

Las lluvias causaron daños en varios sectores de Managua

El canal local TN8 informó que las lluvias registradas en Managua causaron afectaciones en distintos puntos de la ciudad. Entre los daños mencionados figuran tramos deteriorados en el Mercado Oriental, donde la fuerza del agua afectó parte de la infraestructura vial interna y los accesos.

El medio también reportó la caída de un árbol en el sector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). Las imágenes difundidas reflejan la rapidez con la que el agua ocupó calles y zonas de paso tras el aguacero.

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A su vez, de acuerdo con el Despacho 505, la tormenta provocó que una corriente de agua arrastrara un vehículo en la calle principal del barrio Miguel Gutiérrez, según reportes preliminares.

Por el momento, no se informó si había personas dentro del automóvil ni si el hecho dejó herido

Lluvias provocaron que una corriente de agua arrastrara un vehículo en la calle principal del barrio Miguel Gutiérrez, según reportes preliminares. (Cortesía: Redes sociales)

Otra de las áreas afectadas fue el cauce de La Primavera, donde las lluvias incrementaron el flujo de agua.

El evento climatológico complicó el desplazamiento de quienes circulaban por Managua, mientras que, la situación en el Mercado Oriental volvió a mostrar la vulnerabilidad de las zonas comerciales ante lluvias de gran intensidad. Los comerciantes intentaron retirar o proteger la mercancía expuesta, aunque las corrientes alcanzaron puestos ubicados en sectores bajos o próximos a las rutas por donde desciende el agua.

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Sinapred recomendó alejarse de árboles, postes y cables eléctricos durante las lluvias

El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) difundió este día recomendaciones de prevención ante las lluvias. Entre ellas, pidió a la población alejarse de árboles, postes y cables eléctricos, debido al riesgo que pueden generar las ráfagas de viento, la caída de estructuras o el contacto con instalaciones energizadas.

La institución también indicó evitar el cruce de ríos y quebradas cuando estén crecidos. Las corrientes pueden aumentar de forma rápida durante lluvias intensas, incluso en lugares donde las precipitaciones ya disminuyeron.

Además, Sinapred sugirió preparar alimentos, agua, medicinas y otros artículos necesarios para responder ante eventuales emergencias. La recomendación apunta a que las familias dispongan de insumos básicos ante interrupciones de movilidad, inundaciones o situaciones que obliguen a permanecer en sus viviendas.

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