Nicaragua

Nicaragua es el país de Centroamérica donde una de cada 10 adolescentes es madre

La tasa de nacimientos entre jóvenes de 15 a 19 años llega a 93 por cada 1,000, la más alta de la región. Organismos internacionales vinculan los embarazos tempranos con pobreza, violencia sexual, uniones tempranas y falta de acceso a servicios de salud

Dibujo de tres jóvenes, una embarazada y dos con bebés en brazos, caminando sobre un mapa estilizado de Nicaragua.
Nicaragua registra la tasa de fecundidad adolescente más alta de Centroamérica, con 93 nacimientos por cada mil jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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“Asumir sola un embarazo” en su mayoría producto de la violencia sexual es el mayor secreto a voces que enfrentan cientos de adolescentes nicaragüenses en medio de una sociedad que ha normalizado el problema, sobre todo en las zonas rurales del país.

Nicaragua registra la tasa más alta de embarazos entre adolescentes de Centroamérica: 93 por cada 1,000 jóvenes de 15 a 19 años. Costa Rica, en cambio, tiene cerca de 25. La diferencia entre ambos países es de casi 70 nacimientos por cada 1,000 adolescentes, según datos del Banco Mundial.

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El registro ubica a Nicaragua como el país con el indicador más alto de fecundidad adolescente en Centroamérica. La cifra supera a la de Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador y Costa Rica, de acuerdo con las estimaciones más recientes disponibles para 2024.

La comparación regional coincide con las alertas de organismos internacionales. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y otras agencias de Naciones Unidas calcularon que América Latina y el Caribe registró 50 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años en 2024, por encima del promedio mundial de 39.

Siluetas en acuarela de mujeres embarazadas y madres sosteniendo bebés en un terreno árido frente a la forma del mapa de Nicaragua.
La Organización Panamericana de la Salud advierte que las adolescentes rurales e indígenas tienen mayor probabilidad de iniciar una maternidad temprana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que las adolescentes indígenas, afrodescendientes, rurales, con menor nivel educativo o de los hogares con menos ingresos pueden tener hasta cuatro veces más probabilidades de iniciar una maternidad temprana que sus pares urbanas, con mayor escolaridad y recursos.

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En el caso de las niñas menores de 15 años, los organismos internacionales vinculan los embarazos con la violencia sexual, las uniones tempranas y las barreras para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva.

El régimen de nicaragua desarticuló durante los últimos años organizaciones feministas, comunitarias y de niñez que ofrecían educación sexual, prevención de la violencia y acompañamiento a adolescentes.

Human Rights Watch señala que las autoridades cancelaron la personería jurídica de más de 5,500 organizaciones desde 2018, mientras defensoras consultadas por el medio nicaragüense Divergentes advierten que esos cierres eliminaron espacios de orientación y protección en zonas rurales.

En paralelo, medios oficialistas promueven el concurso “La Madre Panza”, que entrega premios a mujeres embarazadas sin establecer límites de edad. Las imágenes de sus ediciones muestran la participación de adolescentes.

Nicaragua y Honduras, los extremos de la crisis regional

Después de Nicaragua aparece Honduras, con una tasa de 81 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años. La diferencia entre ambos países es de 12 puntos.

Ambos son los únicos países centroamericanos que superan el umbral de 80. La distancia con Costa Rica muestra que el descenso regional no ha tenido el mismo ritmo en todos los territorios.

En Honduras, la OPS incluyó la reducción de la fecundidad adolescente entre las prioridades de un proyecto regional que se desarrolla entre 2025 y 2030. El organismo plantea ampliar el acceso a anticonceptivos modernos y fortalecer la atención para adolescentes, con énfasis en poblaciones rurales, indígenas y de menores ingresos.

Una niña sentada abraza un peluche junto a una joven embarazada, la bandera de Guatemala, el mapa del país y la silueta de un hombre.
Los organismos internacionales vinculan los embarazos en niñas menores de 15 años con la violencia sexual y las uniones tempranas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala suma más de 56 embarazos adolescentes al año

Guatemala ocupa el tercer lugar, con una tasa de 68 nacimientos por cada 1,000 adolescentes. Son 25 puntos menos que Nicaragua, pero el volumen de casos revela otra dimensión del problema: el UNFPA informó en octubre de 2025 que el país registra más de 56 mil nacimientos anuales en niñas y adolescentes menores de 19 años.

La agencia señaló que las comunidades rurales e indígenas enfrentan mayores barreras para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, información y métodos anticonceptivos. En Izabal, por ejemplo, instituciones locales organizaron actividades de prevención en diferentes municipios donde se busca involucrar a familias y escuelas.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas calcula que los costos del embarazo adolescente superan los 1,500 millones de dólares al año en Panamá.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas calcula que los costos del embarazo adolescente superan los 1,500 millones de dólares al año en Panamá.

Panamá y El Salvador, una franja intermedia con focos de alerta

Panamá y El Salvador rondan los 50 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años. En Panamá, el UNFPA concentra parte de su trabajo en comunidades de la costa caribeña, donde impulsa espacios de salud adaptados a adolescentes y campañas para romper el silencio familiar alrededor de la educación sexual.

El organismo calcula que los costos evitables del embarazo adolescente superan los $1,500 millones anuales en ese país. El Salvador desarrolla la iniciativa “Llegar a Cero” en departamentos como Usulután, San Miguel, La Unión, Sonsonate y Ahuachapán, donde las autoridades y organismos de cooperación han identificado el problema y buscan reducir los embarazos en niñas y adolescentes mediante intervenciones territoriales.

Niña de espalda con camiseta amarilla y coleta escribe la palabra AYUDA en un tablero blanco con un marcador negro en un aula escolar.
Costa Rica presenta la cifra más baja de la región, a pesar de reportar casi 5,000 madres menores de edad en 2022. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica cierra la lista, pero el fenómeno persiste

Costa Rica registra cerca de 25 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años, la tasa más baja de Centroamérica. Aun así, el UNFPA estimó que casi 5,000 niñas y adolescentes se convirtieron en madres en 2022.

El mapa regional queda encabezado por Nicaragua, seguida por Honduras y Guatemala. Panamá y El Salvador se ubican en un nivel intermedio, mientras Costa Rica presenta el menor indicador.

Detrás de esa diferencia estadística aparecen desigualdades territoriales, violencia contra niñas y adolescentes y servicios de salud que todavía no llegan con la misma fuerza a todas las comunidades.

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