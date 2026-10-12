Sube el precio del huevo en Nicaragua pese al aumento del 17% en la producción durante 2026

La producción de huevos en Nicaragua aumentó durante el primer semestre de 2026, pero el costo al consumidor final registró un incremento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En los mercados nicaragüenses, el huevo cuesta más pese a que la producción aumentó durante el primer semestre de 2026. La diferencia entre lo que sale de las granjas y lo que pagan los hogares se trasladó a una compra habitual, que ahora requiere una mayor parte del presupuesto familiar.

La producción de huevos creció 17% en el primer semestre

Las granjas industriales y semitecnificadas de Nicaragua produjeron 33,60 millones de docenas de huevos entre enero y junio de 2026. La cifra supera en 5,03 millones de docenas a las 28,57 millones registradas en el mismo período de 2025.

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El aumento equivale a un crecimiento interanual de 17.6%, según las cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN) y del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) incluidas en la información de la canasta básica.

La expansión de este año también contrasta con el desempeño de 2025. Durante todo ese año, el sector produjo 58.11 millones de docenas, con un aumento anual de 1.63%. En los primeros seis meses de 2026, el ritmo de crecimiento fue mayor.

Sin embargo, el incremento de la oferta no se reflejó en un menor precio para los consumidores. Los datos disponibles muestran que las familias tuvieron que destinar más córdobas para comprar la misma cantidad de huevos, según una publicación realizada por 100% Noticias.

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La docena de huevos se vendió en torno a los 90 córdobas en julio de 2026, lo que implicó un alza interanual del 22,4%.

Una docena de huevos cuesta cerca de 90 córdobas

En julio de 2025, una docena de huevos tenía un precio de 73,52 córdobas. Para julio de 2026, el valor rondaba los 90 córdobas por docena (aproximadamente $2.45), lo que representa un alza aproximada de 22,4% en un año.

La canasta básica contempla la compra de siete docenas. En julio de este año, esa cantidad costaba 630,70 córdobas, frente a los 514,64 córdobas del mismo mes de 2025.

La diferencia fue de 116,06 córdobas adicionales para adquirir los mismos 84 huevos. Para los hogares, el dato refleja una presión mayor sobre el gasto destinado a alimentos de consumo frecuente.

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El huevo mantiene un lugar habitual en la alimentación de las familias por su aporte de proteína y porque suele formar parte de las compras semanales. Cuando su precio aumenta, el impacto se percibe de forma directa en el presupuesto disponible para otros productos de la canasta básica.

El indicador de poder adquisitivo de los cotizantes al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social cayó 2,04% hasta septiembre de 2026. (senasa)

Los datos no explican por qué subieron los precios

Las estadísticas de producción y precios muestran una situación en la que hubo más huevos disponibles, pero no permiten determinar por sí solas las causas del encarecimiento.

Los registros no precisan si el aumento se relaciona con una mayor demanda, con los costos de alimentación de las aves, transporte, energía, distribución o con los márgenes de comercialización. Tampoco establecen qué proporción de la producción se destinó al mercado interno.

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Esa falta de detalle impide atribuir el alza a un único factor. Lo que sí queda expuesto es que el aumento de la producción no alcanzó para reducir el desembolso de los compradores.

El poder de compra se redujo durante 2026

El incremento del precio de los huevos coincide con una reducción del indicador de poder adquisitivo de los trabajadores afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Hasta septiembre, el indicador se ubicó en 4.890,7 córdobas, por debajo de los 4.990,5 córdobas registrados en diciembre de 2025. La caída fue de 2.04%.