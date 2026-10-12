Amanda Seyfried revela por qué rechazó una serie con numerosas escenas sexuales

Amanda Seyfried reconoce que cambió su postura sobre las escenas íntimas. (Reuters)

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Durante una conversación en el Festival Internacional de Cine de los Hamptons, Amanda Seyfried reveló que recientemente rechazó participar en una serie debido a la cantidad de escenas sexuales que debía interpretar.

La intérprete explicó que su percepción sobre las escenas íntimas ha cambiado con los años y que actualmente prefiere evitar proyectos que impliquen desnudez frecuente.

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En la conversación, señaló que las exigencias de su profesión pueden resultar incómodas, especialmente cuando debe representar vínculos románticos con personas con las que no mantiene una relación sentimental fuera de la pantalla.

“Nuestros trabajos son extraños. Y a medida que envejezco, se vuelven más extraños. Tenemos que ser románticos con personas con las que no lo somos. A veces es genial. A veces es realmente incómodo. Pero no puedo creer que antes pensara: ‘Tenemos que besarnos. ¡Genial! Esto es increíble. Sé cómo besar’”, dijo.

Y añadió: “Solía ser tan divertido. Era algo sin importancia. Era como, ‘Hoy voy a besar a una persona guapa… ¡Y me están pagando!’”.

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Amanda Seyfried admitió que antes no le daba importancia a tener escenas románticas en pantalla. (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Sin embargo, dijo que aquello que antes le ilusionaba ahora la disuade activamente de ciertos proyectos.

“Rechacé un programa donde tendría que tener sexo todo el tiempo por el sexo en sí. No importa con quién sea. No quiero hacerlo. Me incomoda. No me apetece ahora mismo”, señaló.

Amanda Seyfried también aclaró que su postura podría cambiar en el futuro si se encontrara en una etapa diferente de su vida.

“Quizás si el proyecto volviera a surgir más adelante, estaría en una situación diferente. Pero no quiero tener que lidiar con estar desnuda con un desconocido. Ahora tengo hijos que prestan atención a lo que hago”, dijo.

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La intérprete abordó además otro cambio que ha experimentado con la edad: su capacidad para establecer límites y negarse a determinadas peticiones. Según explicó, la maternidad ha influido en su manera de tomar decisiones, ya que considera importante el ejemplo que ofrece a sus hijos.

Amanda Seyfried señaló que toma decisiones con base en el bienestar de sus hijos. (REUTERS/Daniel Cole)

La artista tiene dos hijos, Nina, de nueve años, y Thomas, de seis, con su esposo separado, el actor Thomas Sadoski. Durante el panel, relató una experiencia reciente en Manhattan que le permitió reflexionar sobre la importancia de decir que no, incluso ante solicitudes aparentemente sencillas.

Amanda Seyfried contó que caminaba por una calle de Nueva York con su hija cuando una persona se acercó para pedirle una fotografía. En esa ocasión, decidió rechazar la petición de manera amable y continuó su camino. Después, preguntó a Nina qué le había parecido su respuesta.

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“Una persona que estaba en nuestro lado de la calle nos pidió una foto, y miré a mi hija y le dije: ‘No, lo siento’. Y luego cruzamos la calle y le pregunté: ‘¿Qué te pareció, Nina? ¿Estuvo bien?’. Me decía: ‘Estoy muy orgullosa de ti, mamá’”, recordó.

Más tarde, cuando una persona que trabajaba en una cafetería también le pidió una fotografía, Seyfried volvió a negarse y explicó que regresaría en otro momento. La reacción de su hija fue similar.

La actriz comentó que le sorprendió recibir ese reconocimiento por establecer un límite que considera necesario. A partir de esas experiencias, explicó que intenta priorizar el tiempo que comparte con sus hijos y evitar que las solicitudes de otras personas interfieran en esos momentos familiares.

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Amanda Seyfried evita interactuar con los fans en la calle cuando está con sus hijos. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Actualmente, Amanda Seyfried protagoniza The Life and Deaths of Wilson Shedd, dirigida por Tim Blake Nelson. La película tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto y posteriormente se presentó en el certamen de los Hamptons.

En la producción, la actriz interpreta a una profesora que mantiene una relación abusiva y acepta un empleo en una prisión de máxima seguridad, donde desarrolla una relación con un recluso carismático, interpretado por Scoot McNairy.