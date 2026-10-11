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Las impactantes imágenes del ataque de los hutíes contra el aeropuerto de Riad que dejó 12 muertos y más de 300 heridos

Los insurgentes reivindicaron la ofensiva contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid que provocó víctimas fatales, daños, y el cese de las operaciones en la base aérea

El momento del ataque hutí contra el aeropuerto de Riad. (Créditos: Al Arabiya)
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Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron este domingo ataques contra aeropuertos, una refinería y una instalación de gas de Arabia Saudita en respuesta a los bombardeos de la coalición liderada por Riad contra sus posiciones.

El principal objetivo del grupo respaldado por el régimen iraní fue el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, atacado en tres fases desde la noche del viernes. El portavoz militar insurgente, Yahya Sarea, aseguró que la operación interrumpió el tráfico aéreo y provocó el cierre total de la instalación.

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Este domingo, la cadena Al Arabiya difundió las primeras imágenes de ese brutal ataque. En las mismas se puede observar a decenas de viajeros sentados, caminando o haciendo filas para abordar sus vuelos hasta que, en un abrir y cerrar de ojos, un proyectil impactó contra una Terminal 3 del aeropuerto, dejando una escena de caos y destrucción.

Los hutíes lanzaron un nuevo ataque contra el aeropuerto de Riad

Como resultado del ataque terrorista, al menos 12 personas murieron y otras 309 resultaron heridas, según las cifras confirmadas por las autoridades saudíes.

Este domingo, por su parte, un proyectil “desconocido” impactó contra la Terminal 4, donde causó un incendio y dejó heridos, aunque la Autoridad General de Aviación saudí no informó cuántos.

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El Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad sufrió múltiples ofensivas que interrumpieron el tráfico aéreo.
El Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad sufrió múltiples ofensivas que interrumpieron el tráfico aéreo.

Sarea también atribuyó a los hutíes un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Fahd, en Dammam, sin precisar los daños. Las autoridades saudíes habían informado el sábado de que un proyectil “cayó en las inmediaciones” de esa instalación.

Los insurgentes reivindicaron además ataques contra la instalación de gas de Shugadam y la refinería de Tanajib, ambas pertenecientes a Aramco y situadas en la Provincia Oriental. El portavoz afirmó que los ataques provocaron “grandes incendios”.

Yahya Sarea, portavoz de los rebeldes hutíes de Yemen (REUTERS/Khaled Abdullah)
Yahya Sarea, portavoz de los rebeldes hutíes de Yemen (REUTERS/Khaled Abdullah)

En plena escalada de tensiones, Sarea dijo que esos ataques se llevaron a cabo en respuesta a la ofensiva de Riad contra objetivos hutíes en Yemen. Según indicó, aviones saudíes realizaron 124 bombardeos en las últimas 24 horas. De acuerdo al recuento de los hutíes, la coalición liderada por Arabia Saudita suma al menos 2.058 ataques aéreos desde el inicio de la escalada, a principios de septiembre.

La coalición liderada por Riad interviene en el Yemen desde 2015 y respalda por aire a las fuerzas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente. Los hutíes intensificaron sus operaciones contra Arabia Saudita después de que Riad apoyara la contraofensiva para expulsarlos de la costa del mar Rojo y de zonas del noroeste del país bajo su control desde el inicio de la guerra civil, en 2014.

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