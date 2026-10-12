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La hija de Sylvester Stallone confiesa que trabajar con su padre cambió por completo su vínculo

Scarlet Rose Stallone explicó que compartir el set con el protagonista de Rocky durante los últimos cinco años fortaleció su vínculo

Scarlet Stallone revela cómo trabajar con su padre, Sylvester Stallone, transformó su relación.
Scarlet Stallone revela cómo trabajar con su padre, Sylvester Stallone, transformó su relación.
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Durante una entrevista con la revista People, Scarlet Rose Stallone aseguró que trabajar junto a su padre, Sylvester Stallone, ha cambiado significativamente su relación familiar.

“Ha cambiado por completo nuestra relación, ha dado un giro de 180 grados. Hemos estado trabajando juntos durante los últimos cinco años, así que ahora todo fluye con naturalidad”, afirmó.

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Según explicó, la convivencia profesional ha hecho que trabajar juntos se convierta en algo natural para ambos.

La actriz, de 24 años, señaló que esta experiencia le ha permitido pasar más tiempo con Sylvester, de 80 años, quien durante gran parte de su vida mantuvo una agenda laboral intensa.

“Antes, él trabajaba constantemente, así que tener la oportunidad de trabajar juntos por una vez es algo extraordinario”, comentó.

Scarlet admitió que trabajar con Sylvester Stallone era prácticamente imposible hasta hace unos años. (Instagram)
Scarlet admitió que trabajar con Sylvester Stallone era prácticamente imposible hasta hace unos años. (Instagram)

Scarlet también destacó que el vínculo entre ambos ha evolucionado más allá de la relación entre padre e hija. Explicó que, durante el proceso de trabajo, han aprendido a conocerse mejor y a desarrollar una relación basada en la amistad y el respeto mutuo.

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“Nuestra amistad ha crecido. Nos hemos hecho muy amigos. Nos hemos llegado a conocer bien y a respetarnos mutuamente durante todo este proceso, con sus altibajos”, expresó.

La colaboración también ha dado lugar a situaciones cotidianas y bromas en el set. Scarlet contó que su padre suele burlarse de algunas diferencias generacionales, especialmente de la manera de hablar de cada uno.

Según relató, Sylvester tiene una forma de expresarse que considera tradicional, mientras que ella, como integrante de la generación Z, utiliza un lenguaje distinto.

Scarlet contó cómo es travajar con Sylvester Stallone.
Scarlet contó cómo es travajar con Sylvester Stallone.

“Tiene la manía de pronunciar cada palabra con claridad y su lenguaje es muy tradicional. Y, obviamente, soy de la Generación Z. Así que lo veo al fondo moviendo los labios de esa manera. Y entonces lo miro y pienso: ‘Si yo hablara así, parecería de tu edad. No puedo hablar así’”, destacó.

Scarlet aseguró que estas interacciones forman parte de la dinámica que han desarrollado durante las grabaciones y que ambos se divierten haciendo comentarios sobre sus respectivas costumbres.

En Tulsa King, Sylvester Stallone interpreta a Dwight “The General” Manfredi, un integrante de alto rango de la mafia neoyorquina que, después de pasar 25 años en prisión, es enviado a Tulsa, Oklahoma, para establecer una nueva operación criminal.

Scarlet interpreta a Spencer, un personaje que inicialmente aparece como una empleada de una cafetería y que posteriormente comienza a trabajar en el cuidado de caballos en el rancho Fennario, un lugar que termina relacionado con las actividades de Manfredi.

El personaje de Scarlet Stallone en Tulsa King es la de una cuidadora de caballos.
El personaje de Scarlet Stallone en Tulsa King es la de una cuidadora de caballos.

Aunque Spencer había tenido una participación recurrente en temporadas anteriores, en la cuarta entrega se convertirá en un personaje regular.

Scarlet explicó que recibió la noticia con entusiasmo, aunque también sintió presión ante la responsabilidad de asumir una presencia más importante en la historia.

“Estaba muy emocionada cuando me enteré. Sinceramente, estaba muy ilusionada. También estaba aterrada y solo quería que todos se sintieran orgullosos”, declaró. Añadió que su objetivo durante el rodaje ha sido trabajar con dedicación y responder a las expectativas del equipo de producción.

Sobre el desarrollo de su personaje, la actriz adelantó que los nuevos episodios mostrarán una evolución en la personalidad de Spencer, así como diferentes situaciones que pondrán a prueba sus decisiones.

El personaje de Scarlet Stallone tendrá una evolución en los próximos episodios.
El personaje de Scarlet Stallone tendrá una evolución en los próximos episodios.

La cuarta temporada de Tulsa King tiene previsto su estreno en Paramount+ el viernes 16 de octubre de 2026.

Scarlet es una de las tres hijas que Sylvester Stallone tuvo con su actual esposa, Jennifer Flavin. Sus hermanas son Sophia, de 30 años, y Sistine, de 28. El actor también tuvo dos hijos con su primera esposa, Sasha Czack: Seargeoh y Sage, quien murió en 2012, a los 36 años.

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