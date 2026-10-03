“Por más de 10 años, mi hija recibía maltrato por su pareja”, denunció la madre de una mujer encontrada muerta en Nicaragua

El cuerpo de Brenda del Carmen González fue hallado en un potrero del municipio de La Libertad, Chontales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Brenda del Carmen González, de 36 años, fue encontrada muerta este viernes en un potrero de la comarca Zapote de Oriente, en el municipio de La Libertad, Chontales. El principal sospechoso es su pareja sentimental, Óscar M., según la información divulgada por Punto Noticioso TV.

El cuerpo fue localizado en el sector conocido como El Cafetal, dentro de la comarca. Familiares de la víctima afirmaron que Brenda había sufrido episodios de violencia durante su relación, que se habría extendido por más de una década.

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“Por más de 10 años, mi hija recibía maltrato por su pareja”, dijo la madre de la víctima en declaraciones recogidas por el citado medio. Además, la mujer destacó que el cuerpo de su hija presentaba golpes en el rostro y manifestó que una de las lesiones afectaba uno de sus ojos.

La madre de la víctima denunció que su hija sufría maltrato por parte de su pareja desde hacía diez años. (Cortesía: Punto Noticioso TV)

Brenda era originaria del municipio de San Pedro de Lóvago, también en el departamento de Chontales. De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio local, dejó cuatro hijos, entre ellos un niño de tres años.

La mujer había llegado a la zona de Zapote de Oriente el 30 de septiembre para participar en la celebración del cumpleaños de su suegro. Familiares relataron que la pareja salió desde su vivienda esa mañana y que, después de ese encuentro, perdieron contacto con ella.

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La madre de Brenda sostuvo que la violencia formaba parte de la relación desde hacía años. “Toda la vida” la maltrataba, afirmó al ser consultada sobre los antecedentes de agresiones. La denuncia familiar incluye episodios previos que, según su versión, habían dejado secuelas físicas en la víctima.

La pareja de la víctima era buscada tras el hallazgo

Según la información inicial, Óscar Danilo M. no había sido detenido hasta el cierre de la nota. Familiares de la víctima señalaron que el hombre presuntamente huyó en una motocicleta tras el hecho.

Las circunstancias de la muerte deberán ser esclarecidas por las autoridades. Hasta ahora, la información disponible procede de los testimonios de familiares y de las versiones difundidas por el medio local, por lo que corresponde a la investigación oficial determinar la secuencia de los hechos, la causa de muerte y la eventual responsabilidad penal del sospechoso.

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La noticia generó consternación entre parientes y vecinos, quienes reclamaron justicia y recordaron los antecedentes de maltrato que padeció durante años.

Brenda del Carmen González era originaria de San Pedro de Lóvago y dejó cuatro hijos. (Cortesía: Redes sociales)

Otra mujer murió este viernes en Managua

Este mismo viernes 2 de octubre se conoció la muerte de Meybol Palacios, de 39 años, en el sector de Loma Linda, en Managua. Según la información de Noticiero Acción 10, la mujer murió tras un ataque con arma blanca presuntamente cometido por su pareja sentimental.

En ese hecho también resultó herida Marjorie Palacios, hermana de la víctima, quien habría intentado intervenir durante la agresión. El presunto atacante fue identificado de forma extraoficial como Luis C., de 42 años, y posteriormente fue detenido.

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Las autoridades acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes. El caso quedó bajo investigación por la muerte de Meybol y las lesiones sufridas por su hermana.