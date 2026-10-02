Cuatro muertos, entre ellos dos menores, por un deslizamiento de tierra en el Caribe norte de Nicaragua

Un grupo de personas realiza labores de búsqueda y remoción de escombros tras un deslizamiento de tierra que sepultó una vivienda en Siuna, Nicaragua. En las imágenes se observa el terreno cubierto de lodo, troncos y vegetación, mientras pobladores y rescatistas trabajan en la zona afectada. El reporte audiovisual muestra las consecuencias del deslave en el área rural.

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Cuatro integrantes de una familia, entre ellos dos menores de edad, murieron este jueves tras un deslizamiento de tierra que sepultó su vivienda en una comunidad rural del municipio de Siuna, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua.

El alud se produjo entre la medianoche del miércoles y la madrugada del jueves, después de varios días de lluvias persistentes e intensas en la zona. La masa de tierra, lodo, rocas y troncos cubrió por completo la casa donde dormían las víctimas, según informaron medios oficiales.

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Las autoridades identificaron a los fallecidos como Carmen Urbina, de 45 años; Yureiling Eliveth Amador Urbina, de 21; un menor de 12 años y una niña de dos años. Los cuatro pertenecían al mismo núcleo familiar.

El alud ocurrió mientras la familia dormía

Vecinos de la comunidad indicaron que el movimiento de tierra sorprendió a la familia durante la noche. La vivienda quedó cubierta por lodo y escombros, sin que sus ocupantes pudieran salir.

La fuerza del deslave arrastró materiales desde una zona elevada y dejó la construcción totalmente sepultada. Las autoridades atribuyeron el hecho a la saturación del suelo por las precipitaciones que afectaron durante los últimos días al Caribe norte nicaragüense.

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Las lluvias acumuladas crearon las condiciones para el desprendimiento de tierra, de acuerdo con la información oficial. Las labores posteriores se concentraron en la zona afectada, donde se evaluaban los daños provocados por el alud.

El municipio de Siuna forma parte de una región que suele enfrentar afectaciones durante la temporada de lluvias, sobre todo en comunidades rurales con caminos de difícil acceso y viviendas ubicadas cerca de laderas o áreas expuestas a crecidas de ríos.

Un grupo de personas recorre la zona afectada por un deslizamiento de tierra que provocó la muerte de cuatro personas en el Caribe norte de Nicaragua. (Redes sociales)

Nicaragua registró otros aludes mortales durante temporadas de lluvia

Los deslizamientos de tierra han causado víctimas y daños en distintas zonas del país durante períodos de precipitaciones intensas. En junio de 2022, un alud en la comunidad rural El Jilguero, en el municipio de Wiwilí, departamento de Jinotega, dejó una mujer muerta y dos personas heridas, entre ellas una menor de edad.

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Aquel episodio ocurrió tras lluvias intensas en el norte de Nicaragua. El estatal Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) también informó entonces sobre la crecida de un río, daños en viviendas y problemas en tuberías de agua potable en comunidades rurales de Wiwilí.

En esa misma localidad, dos personas murieron en 2020 a causa de otro deslizamiento, en un contexto de lluvias asociadas al paso de los huracanes Eta e Iota. Las autoridades relacionaron aquel hecho con la acumulación de agua en los suelos.

Nicaragua es vulnerable a inundaciones, huracanes, sequías, terremotos, erupciones volcánicas y deslizamientos de tierra, debido a sus condiciones geográficas y climáticas. La temporada lluviosa suele extenderse desde mediados de mayo hasta noviembre, con variaciones según las regiones.

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El nuevo alud en la Costa Caribe Norte volvió a dejar en evidencia los riesgos que enfrentan las poblaciones rurales ante lluvias prolongadas y terrenos saturados de agua.