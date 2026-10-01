Gobierno de Guatemala entregará en noviembre 82.879 raciones a familias afectadas por la sequía en 210 municipios

Representantes e invitados participan en una sesión de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional en un salón institucional de Guatemala. (Vicepresidencia de Guatemala)

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La CONRED iniciará en noviembre la entrega de 82.879 raciones de alimentos para una parte de las 570.267 familias afectadas por la sequía en 210 municipios de Guatemala, tras las evaluaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) sobre el déficit de lluvias.

La asistencia forma parte de una ampliación presupuestaria de 500 millones de quetzales asignada a la emergencia, que contempla la compra de 571.000 raciones. El plan fue revisado el 30 de septiembre, en Ciudad de Guatemala, durante la tercera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), presidida por la vicepresidenta de la República, Karin Herrera.

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Antes de la distribución prevista para noviembre, habrá una primera entrega de 38.141 raciones desde el 6 de octubre. La segunda etapa dependerá de los productos que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) calcula entregar entre la segunda y la tercera semana de ese mes.

Representantes e invitados participan en una sesión de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional en un salón institucional de Guatemala. (Vicepresidencia de Guatemala)

La distribución escalonada ante las necesidades previstas para fin de año

La secretaria ejecutiva de CONRED, Claudinne Ogaldes, indicó que las raciones llegarán de forma gradual según la disponibilidad de insumos. El mecanismo todavía requiere que los gobiernos locales definan qué hogares recibirán la ayuda.

La ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, sostuvo que la respuesta fue solicitada de manera anticipada ante las proyecciones para el final del año. “Esto no es lo que debía estar ahorita respondiendo, sino que es lo que previmos, proyectamos que va a pasar en noviembre, final de noviembre y diciembre”, afirmó.

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Las condiciones climáticas obligaron al MAGA a actualizar sus evaluaciones con mayor frecuencia que la habitual. Entre los cambios, el ministerio incorporó un indicador para identificar a agricultores que no sembraron debido a la falta de lluvias.

Las nuevas mediciones continuarán en noviembre, enero y abril para establecer cómo evoluciona la situación y ajustar la asistencia destinada al sector agrícola. La información permitirá definir el alcance de las intervenciones en las zonas afectadas.

Las municipalidades deberán activar sus Centros de Operaciones de Emergencia (COE) y elevar las solicitudes al COE departamental correspondiente. Los requerimientos que no puedan ser atendidos en esa instancia pasarán al COE Nacional.

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Ogaldes precisó que la validación de beneficiarios continúa pendiente en los niveles municipal y departamental. Por eso, aún no está determinado cuáles de los hogares incluidos en los registros del MAGA recibirán las raciones.

La institución ya mantuvo reuniones con gobernadores departamentales y capacitó a equipos técnicos del Ministerio de Educación, el MAGA, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) y la propia CONRED sobre el procedimiento de atención.

Representantes e invitados participan en una sesión de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional en un salón institucional de Guatemala. (Vicepresidencia de Guatemala)

La respuesta nutricional y el seguimiento climático para 2027

El CONASAN aprobó la actualización del Protocolo Interinstitucional para el Abordaje Municipal de la Desnutrición Aguda. Según la SESAN, el objetivo es acelerar la atención de niñas y niños con ese diagnóstico y de sus familias.

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El consejo también evaluó la posibilidad de imponer condicionalidades al Bono Nutrición para los hogares con menores que padecen desnutrición aguda. La medida quedó bajo análisis durante la sesión.

El Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional (POASAN) 2026 registró una ejecución de 62,09% al 31 de agosto. Ante ese resultado, Herrera pidió a las instituciones con avances inferiores a los esperados que hagan más eficiente el gasto.

“La población tiene muchas necesidades que deben atenderse con la adecuada ejecución de las instituciones”, señaló la Vicepresidenta. Durante la reunión también se informó la compra de 800.000 bolsas de Incaparina y 27.272 raciones adicionales mediante fondos por 20 millones de quetzales.

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Los recursos buscan aumentar el aporte proteico de la asistencia para familias en situación de vulnerabilidad alimentaria y nutricional. La medida complementa la compra de alimentos prevista para responder a los efectos de la sequía.

La Dirección de Desarrollo de las Regiones de Salud de Quetzaltenango presentó un modelo de recuperación nutricional infantil basado en salas de fórmulas especializadas. El sistema alcanzó un 67% de efectividad en la recuperación del estado nutricional de niñas y niños.

El CONASAN analizará si extiende ese esquema a territorios con una mayor carga de desnutrición. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) también fue convocado para exponer las condiciones climáticas y las proyecciones para 2027 en el corredor seco ampliado y la región Trifinio, donde Herrera anunció un seguimiento directo desde la Vicepresidencia de Guatemala.

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