Guatemala

Gobierno de Guatemala entregará en noviembre 82.879 raciones a familias afectadas por la sequía en 210 municipios

Conred iniciará la primera fase el 6 de octubre con 38.141 paquetes, mientras la segunda dependerá de los insumos que el Programa Mundial de Alimentos prevé aportar entre la segunda y tercera semana de ese mes

Vista desde arriba de asistentes sentados ante mesas cuadradas en un amplio salón con columnas decoradas y banderas
Representantes e invitados participan en una sesión de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional en un salón institucional de Guatemala. (Vicepresidencia de Guatemala)
Guardar

La CONRED iniciará en noviembre la entrega de 82.879 raciones de alimentos para una parte de las 570.267 familias afectadas por la sequía en 210 municipios de Guatemala, tras las evaluaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) sobre el déficit de lluvias.

La asistencia forma parte de una ampliación presupuestaria de 500 millones de quetzales asignada a la emergencia, que contempla la compra de 571.000 raciones. El plan fue revisado el 30 de septiembre, en Ciudad de Guatemala, durante la tercera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), presidida por la vicepresidenta de la República, Karin Herrera.

PUBLICIDAD

Antes de la distribución prevista para noviembre, habrá una primera entrega de 38.141 raciones desde el 6 de octubre. La segunda etapa dependerá de los productos que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) calcula entregar entre la segunda y la tercera semana de ese mes.

Vista desde arriba de asistentes sentados ante mesas cuadradas en un amplio salón con columnas decoradas y banderas
Representantes e invitados participan en una sesión de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional en un salón institucional de Guatemala. (Vicepresidencia de Guatemala)

La distribución escalonada ante las necesidades previstas para fin de año

La secretaria ejecutiva de CONRED, Claudinne Ogaldes, indicó que las raciones llegarán de forma gradual según la disponibilidad de insumos. El mecanismo todavía requiere que los gobiernos locales definan qué hogares recibirán la ayuda.

La ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, sostuvo que la respuesta fue solicitada de manera anticipada ante las proyecciones para el final del año. “Esto no es lo que debía estar ahorita respondiendo, sino que es lo que previmos, proyectamos que va a pasar en noviembre, final de noviembre y diciembre”, afirmó.

PUBLICIDAD

Las condiciones climáticas obligaron al MAGA a actualizar sus evaluaciones con mayor frecuencia que la habitual. Entre los cambios, el ministerio incorporó un indicador para identificar a agricultores que no sembraron debido a la falta de lluvias.

Las nuevas mediciones continuarán en noviembre, enero y abril para establecer cómo evoluciona la situación y ajustar la asistencia destinada al sector agrícola. La información permitirá definir el alcance de las intervenciones en las zonas afectadas.

Las municipalidades deberán activar sus Centros de Operaciones de Emergencia (COE) y elevar las solicitudes al COE departamental correspondiente. Los requerimientos que no puedan ser atendidos en esa instancia pasarán al COE Nacional.

Ogaldes precisó que la validación de beneficiarios continúa pendiente en los niveles municipal y departamental. Por eso, aún no está determinado cuáles de los hogares incluidos en los registros del MAGA recibirán las raciones.

La institución ya mantuvo reuniones con gobernadores departamentales y capacitó a equipos técnicos del Ministerio de Educación, el MAGA, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) y la propia CONRED sobre el procedimiento de atención.

Vista desde arriba de asistentes sentados ante mesas cuadradas en un amplio salón con columnas decoradas y banderas
Representantes e invitados participan en una sesión de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional en un salón institucional de Guatemala. (Vicepresidencia de Guatemala)

La respuesta nutricional y el seguimiento climático para 2027

El CONASAN aprobó la actualización del Protocolo Interinstitucional para el Abordaje Municipal de la Desnutrición Aguda. Según la SESAN, el objetivo es acelerar la atención de niñas y niños con ese diagnóstico y de sus familias.

El consejo también evaluó la posibilidad de imponer condicionalidades al Bono Nutrición para los hogares con menores que padecen desnutrición aguda. La medida quedó bajo análisis durante la sesión.

El Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional (POASAN) 2026 registró una ejecución de 62,09% al 31 de agosto. Ante ese resultado, Herrera pidió a las instituciones con avances inferiores a los esperados que hagan más eficiente el gasto.

“La población tiene muchas necesidades que deben atenderse con la adecuada ejecución de las instituciones”, señaló la Vicepresidenta. Durante la reunión también se informó la compra de 800.000 bolsas de Incaparina y 27.272 raciones adicionales mediante fondos por 20 millones de quetzales.

Los recursos buscan aumentar el aporte proteico de la asistencia para familias en situación de vulnerabilidad alimentaria y nutricional. La medida complementa la compra de alimentos prevista para responder a los efectos de la sequía.

La Dirección de Desarrollo de las Regiones de Salud de Quetzaltenango presentó un modelo de recuperación nutricional infantil basado en salas de fórmulas especializadas. El sistema alcanzó un 67% de efectividad en la recuperación del estado nutricional de niñas y niños.

El CONASAN analizará si extiende ese esquema a territorios con una mayor carga de desnutrición. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) también fue convocado para exponer las condiciones climáticas y las proyecciones para 2027 en el corredor seco ampliado y la región Trifinio, donde Herrera anunció un seguimiento directo desde la Vicepresidencia de Guatemala.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloConred GuatemalaSesanCONASANVicepresidencia de GuatemalaKarin Herrera

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ricardo Ordóñez, el prodigio guatemalteco de 12 años que desafió a los grandes maestros del mundo en las Olimpiadas de Ajedrez

El ajedrecista más joven en vestir la camiseta absoluta de su país compitió ante veteranos internacionales en la Olimpíada Mundial de Samarcanda, donde su victoria ante Paraguay sintetizó un ascenso meteórico construido desde la pandemia

Ricardo Ordóñez, el prodigio guatemalteco de 12 años que desafió a los grandes maestros del mundo en las Olimpiadas de Ajedrez

David López, el niño guatemalteco que gana medallas de astronomía y prefiere las cartas de Pokémon

Con once años, el pequeño astrónomo guatemalteco combina medallas internacionales, un diplomado universitario y cartas coleccionables en una rutina que su madre describe como la de un chico común

David López, el niño guatemalteco que gana medallas de astronomía y prefiere las cartas de Pokémon

Seis ataques en un día que paralizaron la metrópoli de Guatemala: autoridades lo atribuyen a la guerra entre el Barrio 18, la Mara Salvatrucha y los Caradura

El ministro Marco Antonio Villeda calificó la jornada como "atípica" y aseguró que al menos tres de los ataques fueron coordinados. Pandillas rivales disputan el control territorial en medio de una investigación que aún busca determinar quién los ordenó.

Seis ataques en un día que paralizaron la metrópoli de Guatemala: autoridades lo atribuyen a la guerra entre el Barrio 18, la Mara Salvatrucha y los Caradura

Capturan a siete agentes de la Policía Nacional Civil por la presunta venta ilegal de armas en Guatemala

Los allanamientos del Ministerio Público alcanzaron la División de Protección de Personas y Seguridad en la capital, por una pesquisa sobre posible peculado por sustracción y asociación ilícita de municiones

Capturan a siete agentes de la Policía Nacional Civil por la presunta venta ilegal de armas en Guatemala

Gloria Trevi se pasea por Antigua Guatemala y elige un collar de una artesana local

Tras su espectáculo en la capital, la intérprete mexicana recorrió las calles empedradas de la ciudad colonial, comparó dos piezas en un puesto ambulante y pagó su compra con billetes guatemaltecos

Gloria Trevi se pasea por Antigua Guatemala y elige un collar de una artesana local

TECNO

El truco de Elon Musk para dormir bien y liderar con éxito Tesla y SpaceX

El truco de Elon Musk para dormir bien y liderar con éxito Tesla y SpaceX

Nvidia confirma 25 nuevos juegos para octubre de 2026 en Geforce NOW

Cómo utilizará Edits la IA para indicar exactamente qué mejorar en los videos en Instagram

Crean una IA de “lectura de mente”: puede reconstruir lo que estás mirando a partir de un escáner cerebral

Una IA le ganó al mejor jugador de Stratego de la historia con un entrenamiento de apenas USD 8.000

ENTRETENIMIENTO

Estrellas de Hollywood reaccionan a la presunta violación grupal en Cornell: Florence Pugh, Mariska Hargitay y más celebridades alzan la voz

Estrellas de Hollywood reaccionan a la presunta violación grupal en Cornell: Florence Pugh, Mariska Hargitay y más celebridades alzan la voz

A los 62 años, Mónica Bellucci habla sobre el envejecimiento: “Aceptas el proceso con dignidad o mueres”

Hailee Steinfeld, la actriz de Hawkeye, reavivó los rumores sobre el regreso de su personaje en Avengers: Doomsday

Liam Gallagher compró una millonaria mansión al contado gracias a las ganancias del Oasis Live ’25 Tour

‘Las guerreras Kpop 2′ llegará primero a los cines: Netflix cambia su estrategia para la esperada secuela

MUNDO

Lucas Bove, diputado de San Pablo: “Flávio Bolsonaro va a pasar al frente en la elección”

Lucas Bove, diputado de San Pablo: “Flávio Bolsonaro va a pasar al frente en la elección”

Las exportaciones de petróleo del Golfo se recuperan a pesar del bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz

Detuvieron en Londres a un británico-iraní por el supuesto plan terrorista cerca de la base aérea de Fairford

No eran romanas, eran inglesas: la verdad detrás de las 20 monedas enterradas durante más de mil años junto al Vaticano

Arabia Saudita confirmó que el piloto y el copiloto del vuelo de Flydubai fueron trasladados a Emiratos Árabes Unidos