De entrevistar artistas a vivir con ellos: la historia de la nicaragüense Marlen Morales y el circo Marinelli Bros

Marlen Morales conoció a su esposo, el payaso chileno Elías Montini, durante una entrevista periodística en Matagalpa en 2023. (Foto: Redes Sociales Marlen Morales)

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La nicaragüense Marlen Morales vive y trabaja en un tráiler que recorre California junto al circo Marinelli Bros. Con su esposo, el payaso chileno Elías Montini, y su hijo de cinco años, construyó una rutina marcada por las funciones, los viajes entre ciudades y las tareas cotidianas de una vivienda móvil.

Morales dejó Nicaragua en 2023, después de que su esposo consiguió un contrato como artista en Estados Unidos. En la actualidad vende entradas, crea contenido para las redes sociales del circo y baila en algunas presentaciones, mientras acompaña la educación virtual de su hijo y mantiene las costumbres de su país dentro de su casa rodante.

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Marlen Morales vive con su familia en un tráiler que cambia de ciudad según la gira del circo Marinelli Bros. Su hijo estudia de manera virtual por los traslados constantes, y ella divide sus días entre la venta de entradas, las publicaciones para redes sociales, las funciones y la organización de un hogar que debe estar listo para moverse cada pocas semanas.

Una entrevista en Matagalpa cambió la vida de Marlen Morales

La historia comenzó en Matagalpa, cuando Marinelli Bros. llegó a Nicaragua en 2023. En ese momento, Morales trabajaba como reportera para un medio local y debía entrevistar a los artistas de la compañía. Entre ellos estaba Elías Montini, un joven chileno que se desempeñaba como payaso y que, con el tiempo, se convertiría en su esposo.

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“Nos hicimos amigos. Y después esa amistad se convirtió en noviazgo”, contó Morales a Diario La Prensa. La relación se desarrolló mientras Montini continuaba con las giras del circo por Nicaragua, con paradas en Managua y otros destinos, mientras ella permanecía en su casa y sostenía su propia actividad laboral.

Morales vende entradas para el circo Marinelli Bros., produce contenidos digitales y participa como bailarina en los espectáculos. (Foto: Redes: Marlen Morales)

La pareja tuvo un hijo y más tarde se casó. La llegada del niño volvió más compleja la dinámica de una relación atravesada por los viajes, ya que Montini debía seguir los recorridos de la compañía. Después, el artista salió de Nicaragua y obtuvo un contrato de trabajo en Estados Unidos.

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Antes de emigrar, Morales trabajaba en medios, marketing y redes sociales

Morales tiene 31 años y estudió ingeniería civil, aunque nunca ejerció esa profesión. Su recorrido laboral estuvo más ligado a los medios de comunicación, el marketing y la producción de contenidos para redes sociales, áreas que luego también le servirían en su trabajo dentro del circo.

Además, tenía un emprendimiento llamado Mar Azul, dedicado a la venta de accesorios, bisutería y ropa hecha a mano. Esa era la vida que mantenía en Nicaragua antes de trasladarse con su esposo y su hijo a Estados Unidos.

La adaptación no fue inmediata. Durante el primer año, la familia vivió en una habitación y enfrentó dificultades vinculadas con el idioma, la distancia de sus familiares y el elevado costo de vida. Con el tiempo lograron comprar una camioneta, conseguir el tráiler y ordenar una rutina más estable dentro de las exigencias de la gira.

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“Jamás yo había vivido en un tráiler, ni había viajado con el circo”, relató Morales al diario. Montini ya estaba acostumbrado a esa forma de vida, pero para ella el cambio fue profundo, porque debía aprender a habitar un espacio reducido y trasladarse de una ciudad a otra con frecuencia.

El trabajo dentro del circo combina venta, baile y redes sociales

Durante su segundo año en Estados Unidos, Morales empezó a trabajar dentro de la compañía. Al comienzo realizó tareas de venta y aceptó las labores que surgían en el entorno del circo, una actividad que le permitió integrarse al funcionamiento de la gira y aportar a la economía familiar.

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Morales estudió ingeniería civil en Nicaragua y gestionó un emprendimiento de accesorios antes de emigrar a Estados Unidos. (Foto: Redes sociales Marlen Morales)

Ahora vende entradas para las funciones y se ocupa de crear contenido para las redes sociales de Marinelli Bros. También baila en algunas presentaciones. En sus perfiles personales comparte parte del detrás de escena de cada espectáculo, como el maquillaje, la preparación previa y la vestimenta que utiliza para subir al escenario.

La ruta de la familia se mantiene por ahora en California, debido al contrato que tienen con el circo. Generalmente hay una función diaria, aunque durante los fines de semana pueden realizarse hasta tres espectáculos en una misma jornada.

Los días de traslado requieren otro tipo de trabajo. La compañía debe desmontar las instalaciones, viajar y preparar el espacio en la próxima ciudad. La familia recibe con anticipación la información sobre las siguientes paradas, lo que les permite saber si visitarán varias ciudades consecutivas o si permanecerán más tiempo en un solo lugar.

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El hijo de Morales estudia en línea mientras la familia recorre California

El hijo de la pareja tiene cinco años y recibe clases virtuales porque los traslados impiden que asista de manera regular a una escuela presencial. Cada mañana, Morales lo ayuda a conectarse, cumplir con sus tareas y mantener la rutina educativa dentro del tráiler.

La familia permanece entre dos y tres semanas en cada ciudad, según la cantidad de funciones programadas. Cuando termina ese período, deben guardar sus pertenencias, preparar la vivienda y volver a la carretera para seguir el recorrido junto al resto de las familias que integran la compañía.

Morales definió como vecinos del circo a las personas que comparten esa dinámica. La ciudad cambia con frecuencia, pero la convivencia se sostiene entre los mismos trabajadores y sus familias, que deben organizar la vida doméstica alrededor de los espectáculos y los traslados.

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El hijo de cinco años realiza sus estudios en formato virtual debido a los traslados frecuentes entre diferentes ciudades. (Foto: Redes sociales Marlen Morales)

El tráiler funciona como vivienda y exige una logística diaria

Cada familia cuenta con su propio tráiler, equipado con baño, cocina, refrigerador y conexiones para almacenar agua. Durante las funciones, el circo proporciona electricidad, mientras que en otros momentos cada grupo utiliza un generador propio y compra la gasolina necesaria para hacerlo funcionar.

Los vehículos también tienen cilindros de gas para la cocina y el refrigerador. Por las noches, las familias deben rellenar los tanques de agua que usarán durante el día y atender el espacio destinado a depositar las aguas residuales. “Se viaja completo”, resumió Morales ante Diario La Prensa.

La vida en el tráiler exige planificación constante. Las tareas domésticas, el combustible, el agua, la preparación para cada presentación y la educación del niño forman parte de una rutina que debe reorganizarse cada vez que el circo cambia de destino.

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La familia adquirió una camioneta y un tráiler para adaptarse a las giras del circo Marinelli Bros. por California.

Nicaragua permanece en su cocina y en su identidad

Morales aseguró que es la única nicaragüense dentro del circo, donde conviven personas de distintos países, idiomas y culturas. Cuando le preguntan de dónde es, responde que viene de Nicaragua y suele llevar la bandera de su país.

Su identidad también aparece en la comida. Ella cocina platos nicaragüenses y explicó que su esposo chileno se acostumbró a esa gastronomía. Algunos ingredientes no son fáciles de conseguir en California, como la cuajada de Matagalpa, por lo que adapta las recetas con quesos y cremas disponibles.

La nicaragüense reconoce que extraña su país, a su familia y la vida que tenía antes de emigrar. También contó que, al principio, le daba vergüenza mostrar en redes sociales cómo vivía, porque recibió burlas y comentarios sobre el tráiler.

Con el tiempo cambió esa percepción y decidió compartir una versión más real de su experiencia. Sus publicaciones muestran una vida en movimiento: una madre que acompaña las clases de su hijo, una trabajadora del circo que se prepara para cada función y una nicaragüense que mantiene sus raíces mientras la ruta cambia de ciudad.