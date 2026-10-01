Costa Rica

Lo que está en juego para Nicaragua y Costa Rica este jueves en Managua va más allá de los tres puntos

Un resultado adverso, combinado con otros marcadores de la jornada, podría anticipar el descenso de una de las dos selecciones centroamericanas y complicar su camino hacia la Copa Oro

Selección Costa Rica
Costa Rica fue eliminada en las clasificatorias de Concacaf, en la última fecha y a manos de Haití - crédito @laselecrc_/X
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Nicaragua y Costa Rica jugarán este jueves en Managua un partido que puede definir su permanencia en la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf, luego de que ambos equipos perdieran sus dos primeros encuentros del grupo.

El duelo reunirá a dos selecciones sin puntos y con escaso margen. Una derrota, sumada a otros resultados de la jornada, podría confirmar de forma anticipada el descenso a la Liga B para una de las representaciones centroamericanas.

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Nicaragua, dirigida por el argentino Juan Cruz Real, buscará su primera victoria después de dos derrotas como visitante. El equipo cayó 3-2 ante República Dominicana en el debut y luego sufrió una goleada por 6-1 frente a Curazao.

Los nicaragüenses necesitan imponerse en Managua para sostener sus opciones de continuidad en la máxima categoría del certamen regional. También requieren una combinación favorable en las fechas restantes, ya que les quedan solo dos compromisos y están lejos de los puestos de clasificación a los cuartos de final.

Bryan Ruiz convoca a Navas, Borges y Vargas para su estreno como interino

El partido marcará además el estreno de Bryan Ruiz como entrenador interino de Costa Rica, después de la destitución del argentino Fernando Batista. La Federación Costarricense de Fútbol tomó la decisión el lunes, tras las derrotas frente a Curazao y Haití.

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Bryan Ruiz asume la dirección técnica interina de La Sele con el objetivo de enderezar el rumbo en la Liga de Naciones de la Concacaf (Cortesía: Federación Costarricense de Fútbol).
Bryan Ruiz asume la dirección técnica interina de La Sele con el objetivo de enderezar el rumbo en la Liga de Naciones de la Concacaf (Cortesía: Federación Costarricense de Fútbol).

Costa Rica perdió 4-3 ante Curazao y luego cayó 2-0 contra Haití, resultados que dejaron al equipo sin unidades y con posibilidades limitadas de acceder a los cuartos de final. Para aspirar a esa instancia deberá ganar los dos partidos que le quedan y depender de otros marcadores.

Ruiz, exjugador de la selección costarricense, apostó por futbolistas de recorrido internacional para afrontar la emergencia. En su primera convocatoria incluyó al arquero Keylor Navas, del Pumas UNAM, de México; al mediocampista Celso Borges, de Alajuelense; y al defensor Juan Pablo Vargas, del Puebla, de México.

Los tres jugadores no habían sido considerados por Fernando Batista, quien dejó el cargo después de las dos primeras jornadas. Ruiz compartió plantel con Navas, Borges y Vargas en distintas etapas de su paso por la selección, una circunstancia que puede facilitar el trabajo conjunto en una semana con poco tiempo de trabajo.

Keylor Navas en el estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México (México). Fotografía de archivo. EFE/Sáshenka Gutiérrez
Keylor Navas en el estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México (México). Fotografía de archivo. EFE/Sáshenka Gutiérrez

El descenso también puede afectar el camino hacia la Copa Oro

La prioridad inmediata de Costa Rica será evitar los dos últimos puestos del grupo. Terminar en la última o penúltima posición supondría el descenso a la Liga B, el segundo nivel de la Liga de Naciones de la Concacaf.

La caída de categoría también pondría en riesgo la posibilidad de disputar la Copa Oro, ya que el sistema de clasificación del torneo regional está vinculado al rendimiento en la Liga de Naciones.

Nicaragua y Costa Rica integran un grupo de la Liga A junto con Curazao, Haití, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Curazao, Haití y República Dominicana lideran con seis puntos, mientras que Nicaragua, Costa Rica y Trinidad y Tobago permanecen sin unidades.

Un futbolista con uniforme blanco conduce el balón sobre el césped mientras otros jugadores en chalecos naranjas lo observan en un estadio
Jugadores de la selección de fútbol de Nicaragua realizan un entrenamiento con balón de cara a sus próximos compromisos en la Concacaf. Foto: Cortesía Federación Nicaragüense de Fútbol

Nicaragua intentará aprovechar la localía para recuperar terreno tras sus derrotas como visitante, mientras que Costa Rica buscará que el regreso de Navas, Borges y Vargas aporte estabilidad a un plantel que atraviesa un cambio de conducción.

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