Nicaragua

Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a una empresa china pese a las sanciones de Estados Unidos

El régimen de Ortega y Murillo cede 26.205 hectáreas en el Caribe Norte a Linze Excelente Minería, en un patrón que ya suma más de 1,2 millones de hectáreas en manos de firmas asiáticas

La Mina El Limón es la principal productora de oro de toda Nicaragua. Este ha sido uno de los rubros más favorecidos durante el gobierno de Ortega. Crédito: CONNECTAS
La Mina El Limón es la principal productora de oro de toda Nicaragua. Este ha sido uno de los rubros más favorecidos durante el régimen de Ortega. Crédito: CONNECTAS
Guardar

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó este lunes una concesión minera a cielo abierto a la empresa china Linze Excelente Minería S.A., en el lote denominado Jade, una superficie de 26.205 hectáreas en el municipio de Bonanza, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. La cesión, publicada en el Diario Oficial La Gaceta y certificada por la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de la República, eleva a 22 empresas chinas el número de empresas de capital chino con concesiones activas en territorio nicaragüense.

Linze Excelente Minería está representada en Managua por el ciudadano chino Shiliang Yang, quien cuenta con residencia nicaragüense y figura también como apoderado legal de otra firma del mismo grupo empresarial, Nicaragua Xinxin Linze Minería Group. Antes de esta última adjudicación, Linze Excelente ya controlaba 10.592 hectáreas en los departamentos de Chontales y Nueva Segovia, transferidas en julio pasado por su empresa hermana. Con el nuevo lote, su superficie total en el país supera las 36.000 hectáreas.

PUBLICIDAD

El otorgamiento se produce cinco meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara, el 16 de abril, a Daniel Edmundo y Maurice Facundo Ortega Murillo, dos hijos de la pareja presidencial con cargos gubernamentales, junto a otras cinco personas y siete empresas vinculadas a la extracción y comercialización de oro. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sostuvo entonces que ese entramado permite al régimen “generar fondos y mantener el control político en Nicaragua” y participar en la “incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses” ligadas a la industria aurífera.

Las sanciones no han frenado la expansión del capital chino en el sector. Según el registro de la Fundación del Río, organización ambientalista que monitorea las publicaciones de La Gaceta, el régimen sandinista ha otorgado entre 2021 y septiembre de 2026 concesiones en 85 lotes a 22 empresas chinas, que suman en conjunto 1.277.389 hectáreas: alrededor de 10% del territorio nacional, con superposiciones sobre áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. La organización ha documentado que el Ejecutivo modificó el marco jurídico minero para facilitar esas inversiones y reducir el impacto de las sanciones estadounidenses sobre el sector.

PUBLICIDAD

FOTO DE ARCHIVO. Daniel Ortega y Rosario Murillo saludan a sus seguidores durante un acto para conmemorar el 40.º aniversario de la toma del Palacio Nacional por parte de la guerrilla sandinista en 1978, en Managua (Nicaragua), el 22 de agosto de 2018. Fotografía tomada el 22 de agosto de 2018. REUTERS/Oswaldo Rivas
FOTO DE ARCHIVO. Daniel Ortega y Rosario Murillo saludan a sus seguidores durante un acto para conmemorar el 40.º aniversario de la toma del Palacio Nacional por parte de la guerrilla sandinista en 1978, en Managua (Nicaragua), el 22 de agosto de 2018. Fotografía tomada el 22 de agosto de 2018. REUTERS/Oswaldo Rivas

Entre las compañías con mayor extensión concesionada destacan Thomas Metal S.A., con más de 228.000 hectáreas, y Nicaragua Xinxin Linze Minería Group, con cerca de 184.000 hectáreas antes de sumar el lote Rama de 38.621 hectáreas adjudicado en mayo. Cinco de las firmas del listado operan bajo sanciones directas de Washington, lo que no les ha impedido seguir recibiendo nuevos títulos o transfiriendo derechos entre sociedades vinculadas, como ocurrió entre Xinxin Linze y Linze Excelente.

El auge minero se refleja también en las cuentas externas del país. Las exportaciones del sector ascendieron a USD 2.009 millones en 2025, un 44,4% más que el año anterior, según cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua. El oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación, con USD 1.971 millones y un volumen de 19,9 toneladas métricas, el registro más alto desde que existen datos comparables, según el Banco Central de Nicaragua.

La expansión de las concesiones chinas en momentos de creciente presión estadounidense anticipa un pulso que difícilmente se resolverá en el corto plazo. Washington ha advertido que las instituciones financieras que faciliten transacciones significativas con los sancionados podrían enfrentar restricciones para operar en el sistema bancario estadounidense, una amenaza que, de aplicarse contra los socios chinos de Managua, tensionaría aún más el frágil circuito por el que el oro nicaragüense llega a los mercados internacionales.

Temas Relacionados

NicaraguaDaniel OrtegaMineríaSanciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El obispo de Managua advierte, desde el exilio, que el silencio ante las dictaduras vuelve cómplices a los cristianos

El prelado sostuvo desde Miami que la pasividad frente a regímenes que anulan la democracia y restringen libertades no puede presentarse como neutralidad, y pidió alzar la voz ante la corrupción del poder

El obispo de Managua advierte, desde el exilio, que el silencio ante las dictaduras vuelve cómplices a los cristianos

19 víctimas de estafa por pareja que prometía bodas y fiestas de ensueño en Managua, Nicaragua

Prometían salones exclusivos, banquetes de ensueño y la logística perfecta para bodas, bautizos y fiestas de 15 años. Sin embargo, lo que comenzó como una próspera empresa de eventos terminó siendo, según el Ministerio Público, una fachada de engaños

19 víctimas de estafa por pareja que prometía bodas y fiestas de ensueño en Managua, Nicaragua

Al menos 20 expresos políticos nicaragüenses siguen en Guatemala sin reasentamiento dos años después de su expulsión

La mayoría de los 135 trasladados en septiembre de 2024 logró reubicarse en Estados Unidos, Canadá o España, pero un grupo continúa sin documentos ni permiso laboral, con ingresos precarios y separación familiar prolongada

Al menos 20 expresos políticos nicaragüenses siguen en Guatemala sin reasentamiento dos años después de su expulsión

Organismo jurídico internacional pide restituir licencias revocadas a abogados y notarios en Nicaragua

El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados señaló que la medida se aplicó sin fundamentos públicos ni vías de descargo

Organismo jurídico internacional pide restituir licencias revocadas a abogados y notarios en Nicaragua

¿Por qué el régimen de Ortega y Murillo evita responder a Estados Unidos tras la reforma constitucional en Nicaragua?

La administración en Managua evitó responder al pronunciamiento del secretario de Estado Marco Rubio, mientras analistas señalan que la estrategia busca mantener margen de negociación con Donald Trump hasta los comicios de 2028

¿Por qué el régimen de Ortega y Murillo evita responder a Estados Unidos tras la reforma constitucional en Nicaragua?

TECNO

Agentes de OpenAI se coordinan en un foro wiki alemán para eludir el control de sus creadores

Agentes de OpenAI se coordinan en un foro wiki alemán para eludir el control de sus creadores

Cómo tener internet durante un vuelo incluso usando el famoso Modo Avión: y a veces gratis

Unión Europea propone una alianza digital con Colombia apoyada en 3.000 millones de euros y 43 empresas tecnológicas

Envíos de tarjetas de video repuntan en el segundo trimestre de 2026, pese a debilidad en ventas de computadoras

El récord de GPT-6 Astra en ARC-AGI-3 dependió de un ajuste clave alrededor del modelo, según ARC Prize

ENTRETENIMIENTO

Carmen Electra cuenta cómo fue preparar su nueva sesión para Playboy a 30 años de su debut en la revista: “No puedes respirar”

Carmen Electra cuenta cómo fue preparar su nueva sesión para Playboy a 30 años de su debut en la revista: “No puedes respirar”

La respuesta de Studio Ghibli al furor por las imágenes creadas con inteligencia artificial

“Me entristeció la forma en que fue recibido”, admitió Sandra Bullock al recordar el estreno de “Practical Magic” en 1998

De plomero al éxito masivo en Onlyfans: Andy Lee ofrece cursos a otros hombres para crecer en la plataforma

Caso D4vd: la familia de Celeste Rivas apoya la pena de muerte para el músico tras cargos de asesinato y abuso

MUNDO

Los rebeldes hutíes atacaron instalaciones petroleras de Saudi Aramco en Jizan, cerca de la frontera con Yemen

Los rebeldes hutíes atacaron instalaciones petroleras de Saudi Aramco en Jizan, cerca de la frontera con Yemen

Tensión en Irán: la amenaza de grupos armados internos rebeldes que enfrenta el régimen de Teherán

El fiscal general de Ucrania presentó su renuncia en medio del escándalo por una red de sobornos y lavado de dinero

El misterio del gato leopardo de Tsushima: un estudio identificó un rasgo insólito en este felino en peligro de extinción

El régimen de Corea del Norte amenazó con una respuesta militar “más poderosa” ante los ejercicios de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón