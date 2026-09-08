Guatemala: gobierno construye bases para la instalación de un Bailey tras retiro total del puente Güijo en el caribe guatemalteco

Varios operarios arman la estructura de acero e inyectan hormigón para la construcción de una obra de infraestructura en una carretera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda CIV concluyó el retiro del 100 % del puente Güijo dañado en el kilómetro 111 de la ruta al Atlántico, en Usumatlán, Zacapa, y ya construye las bases para instalar un puente Bailey que restablecerá de forma temporal el paso por la vía original, mientras sigue operando un desvío provisional y el ministerio proyecta ampliar ese corredor a cuatro carriles.

La solución alterna que hoy sostiene la circulación en la zona movilizó más de 500 toneladas de materiales y permitió reabrir el tránsito el 29 de agosto a las 8:00.

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El paso provisional mide 120 metros de largo por 10 metros de ancho e incorpora un badén para mantener la conectividad hacia Zacapa, Chiquimula, Izabal y las aduanas fronterizas.

Según el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la fase actual se concentra en el armado y la fundición de bases de concreto que sostendrán la estructura modular. En paralelo, los equipos ejecutan limpieza del cauce aguas arriba de la quebrada, construyen cunetas y desarrollan obras de drenaje para conducir el agua y proteger la infraestructura vial.

La interrupción del corredor comenzó el 22 de agosto, cuando un tráiler cargado con blocks chocó contra la parte superior del puente, provocó un incendio, involucró a dos vehículos livianos y derivó en el colapso parcial de la estructura.

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El accidente dejó cuatro muertos y cinco heridos, y bloqueó la circulación en ambos sentidos durante una semana.

Trabajadores de la Dirección General de Caminos preparan una armadura de hierro durante las obras en la carretera CA-9 Norte. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

El puente modular estaría habilitado en unas seis semanas

La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Norma Zea informó que la cartera calcula unas seis semanas para habilitar el puente Bailey en el Güijo. El plazo prevé tres semanas para desmontar la estructura existente y construir las bases, y otras tres para lanzar y poner en servicio el puente modular.

Zea indicó que el bypass del kilómetro 111 se habilitó en casi seis días, aunque el cálculo inicial era de 10. La funcionaria explicó que se decidió mantener labores continuas para recuperar el paso en el menor tiempo posible.

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Un puente Bailey es una estructura metálica compuesta por secciones que se ensamblan en el lugar de instalación. En este caso, las bases en construcción funcionarán como soporte del lado este, por lo que las cuadrillas de la Dirección General de Caminos concentran sus tareas en el refuerzo y la fundición del concreto antes de pasar al montaje.

De acuerdo con el texto oficial, el ministerio también gestiona el traslado del puente modular hacia el kilómetro 111. Estudios topográficos previos determinaron que retirar el puente dañado y colocar una estructura de este tipo era la salida más eficiente para recuperar la conectividad en el sector.

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Trabajadores ensamblan una armazón de hierro para obras de infraestructura vial del Ministerio de Comunicaciones. (CIV Guatemala)

El paso provisional incorporó drenaje, muros de soporte y trabajo nocturno

Para construir la ruta alterna se emplearon tuberías metálicas, concreto, mezcla asfáltica, piedra bola y otros insumos, además de más de 10 tipos de maquinaria especializada. Los trabajos incluyeron jornadas nocturnas y de madrugada para adelantar la habilitación.

Antes de abrir el badén, los equipos técnicos limpiaron el área afectada, retiraron vegetación y desechos y prepararon las rampas de conexión con la carretera.

La obra incluyó seis tuberías metálicas para conducir el caudal del río, así como muros de soporte y protecciones con concreto ciclópeo, piedra bola y gaviones.

En el área permanecen dos excavadoras, tres camiones de volteo y cuadrillas especializadas en albañilería, topografía y soldadura. La Dirección General de Protección Vial mantiene presencia para regular la circulación y orientar a los conductores durante las siguientes fases del proyecto.

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La ministra añadió que el puente Bailey no permanecerá instalado por un periodo prolongado porque está prevista la ampliación a cuatro vías de la ruta al Atlántico. Ese proyecto contempla la construcción de un nuevo puente con mayor capacidad para atender el tránsito de esta vía principal.

El ministerio informó además que su equipo legal ya estableció contacto con la aseguradora de la empresa propietaria del tráiler para definir la cobertura de los gastos de reparación. Hasta ahora no se ha precisado el monto de esos costos.

Las primeras investigaciones atribuyen el colapso al exceso de velocidad del vehículo antes del impacto contra la zona donde se concentra la resistencia de carga del puente. Esa secuencia, según la evaluación preliminar, desencadenó el fallo estructural.

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