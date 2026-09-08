Nicaragua

La dictadura nicaragüense cede 26 mil hectáreas más a intereses chinos

La autorización publicada en La Gaceta habilita la explotación a cielo abierto de 26,205,75 hectáreas en el lote Jade, en la Costa Caribe Norte, en medio de las sanciones de Estados Unidos al negocio aurífero

Nueva concesión minera en Nicaragua: un lote llamado Jade en Bonanza, 26.205,75 hectáreas y el auge de permisos a firmas chinas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Nueva concesión minera en Nicaragua: un lote llamado Jade en Bonanza, 26.205,75 hectáreas y el auge de permisos a firmas chinas. (Imagen ilustrativa Infobae)
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Nicaragua concedió este lunes una nueva concesión minera a cielo abierto a la empresa china Linze Excelente Minería S.A., un permiso que elevó a 21 las autorizaciones entregadas a firmas asiáticas desde que Estados Unidos impuso sanciones al sector aurífero nicaragüense.

La resolución, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, habilitó a la compañía a operar en el lote denominado Jade, una superficie de 26.205,75 hectáreas situada en el municipio de Bonanza, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

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La Dirección General de Minas certificó la concesión a favor de Linze Excelente Minería S.A., representada en Managua por el ciudadano chino con residencia nicaragüense Shiliang Yang, según informó EFE.

Las firmas chinas recibieron permisos sobre más de 1.2 millones de hectáreas

Entre 2021 y junio de 2026, el Ejecutivo sandinista otorgó concesiones para 84 lotes a 22 empresas chinas, de acuerdo con registros de la organización ambientalista Fundación del Río.

Infografía sobre minería en Nicaragua con un mapa, banderas de China y Estados Unidos, una mina a cielo abierto y recuadros de texto.
La concesión del lote Jade a Linze Excelente Minería eleva a 21 los permisos a empresas asiáticas en Nicaragua, según datos del Diario Oficial La Gaceta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empresas mineras chinas ya controlaban 10% del territorio de Nicaragua hasta julio de este año, a través de concesiones que incluyen áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes, según un estudio divulgado en Costa Rica y citado por la agencia EFE y el medio E&N.

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El informe, elaborado por la ONG ambientalista Fundación del Río junto con otras tres organizaciones, sostuvo que esas firmas administran 1,277,389.38 hectáreas en concesiones mineras, y lo plasmó en un atlas que ubica los lotes, detalla el origen del capital y registra su superposición con la red hídrica del país.

Durante la presentación del documento, el presidente de la organización, el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, afirmó que entre 2021 y junio de 2026 el Gobierno que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo entregó concesiones a 22 empresas chinas en 84 lotes para minerales metálicos.

Ruiz advirtió que 62 lotes afectan 18 territorios indígenas y afrodescendientes —14 titulados y cuatro proyectados— con una superficie de afectación minera de 681,574.73 hectáreas. También alertó por el impacto sobre 163 ríos, 80 arroyos y 1.894 kilómetros de la red hídrica.

La Fundación del Río indicó que las compañías chinas que operan en Nicaragua son de reciente constitución, no tienen páginas web y que la organización no encontró pruebas de que formen parte de empresas que coticen en bolsas de valores.

Pérdida de soberanía ambiental: El régimen de Ortega avala el saqueo chino sobre la red hídrica nicaragüense/ (Imagen ilustrativa Infobae)
Pérdida de soberanía ambiental: El régimen de Ortega avala el saqueo chino sobre la red hídrica nicaragüense/ (Imagen ilustrativa Infobae)

Estados Unidos sancionó a empresas y funcionarios vinculados al oro

A mediados de abril de 2026, el Gobierno de Estados Unidos sancionó a dos hijos de los copresidentes autoritarios, Daniel Ortega y Rosario Murillo, además de un viceministro, otros cuatro ciudadanos y siete compañías mineras.

Las sanciones alcanzaron a personas y empresas relacionadas con la extracción y la comercialización de oro, una actividad que se consolidó como la principal fuente de ingresos por exportaciones de Nicaragua. Los datos oficiales indicaron que las ventas externas del sector minero totalizaron USD 2,009.2 millones en 2025, un alza del 44.4% frente al año anterior.

El oro en bruto concentró USD 1,971 millones de esos ingresos, el 22.7% de las exportaciones nacionales. El país vendió 19.9 toneladas métricas de oro, el mayor volumen registrado hasta ahora, según las cifras oficiales recogidas por EFE.

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