Dos comunidades mayangnas denuncian ataques y amenazas de colonos en la Costa Caribe Norte de Nicaragua

Dos comunidades mayangnas denunciaron ataques y amenazas atribuidos a colonos en territorios de la Costa Caribe Norte de Nicaragua. (Foto: Confidencial.digital)

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Dos comunidades mayangnas denunciaron ataques y amenazas atribuidos a colonos en territorios de la Costa Caribe Norte de Nicaragua.

Las denuncias se refieren a un ataque con machetes contra jugadores de fútbol en Mayangna Sauni Bu y a la presencia de hombres armados cerca de cultivos en Wilú, dentro de Mayangna Sauni As.

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Los hechos fueron reportados el domingo 6 de septiembre de 2026. En el caso de Wilú, las familias indígenas señalaron que la situación ocurre durante el período de cosecha y que el temor les dificulta acceder a sus parcelas.

Según Confidencial.digital, los colonos denunciados por los habitantes de Wilú permanecerían desde hace aproximadamente dos semanas en áreas ubicadas al otro lado del río Waspuk. Las familias de la comunidad cultivan maíz, yuca y otros alimentos destinados principalmente al consumo local.

La presencia de hombres armados, según los testimonios difundidos, habría impedido que los residentes se trasladen a las zonas de cultivo. La Asociación Mayangna por el Desarrollo Social (AMDES) también informó que los comunitarios encontraron mensajes amenazantes escritos en la corteza de árboles de las áreas que consideran ocupadas.

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El ataque a los futbolistas ocurrió al regresar a Kayayawas

La agresión contra los deportistas indígenas fue denunciada en el territorio Mayangna Sauni Bu, donde se desarrolla desde días atrás una liga territorial con equipos procedentes de distintas comunidades.

Los jugadores del equipo de Kayayawas habían viajado a Ahsawas para disputar un partido frente al conjunto de esa comunidad. Tras la finalización del encuentro, emprendieron a pie el regreso a su localidad.

Durante el trayecto, varios de ellos habrían sido atacados con machetes. Un comunitario que pidió no revelar su identidad por razones de seguridad afirmó a Confidencial.digital que los agresores eran colonos.

La Liga Bukawas, una de las organizaciones que impulsa actividades deportivas mayangnas en el área, confirmó la agresión en un comunicado publicado en Facebook el mismo domingo. La entidad indicó que varios jugadores resultaron heridos.

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No obstante, la liga no identificó a los responsables como colonos. En su publicación se refirió a ellos como “sujetos desconocidos”.

Hasta el momento, no se difundió públicamente la cantidad de deportistas lesionados ni información sobre la gravedad de las heridas. La organización expresó su solidaridad con los afectados, sus familias y la comunidad de Kayayawas.

Las denuncias del 6 de septiembre de 2026 incluyeron un ataque con machetes contra futbolistas en Mayangna Sauni Bu y la presencia de hombres armados en Wilú, dentro de Mayangna Sauni As. (Imagen: Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas)

La Liga Bukawas también pidió a las autoridades que investiguen lo ocurrido y que adopten medidas para garantizar la seguridad de quienes participan en el torneo. “El deporte debe promover la paz, el respeto y la hermandad entre pueblos”, sostuvo la organización.

Wilú denunció restricciones para ingresar a los cultivos

En Wilú, los líderes y habitantes de la comunidad denunciaron ante AMDES la presencia de colonos armados en las cercanías de la localidad. La organización difundió el reclamo en un comunicado publicado el domingo.

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De acuerdo con la denuncia, las familias no habrían podido ir a sus parcelas pese a que atraviesan una etapa de cosecha. Los cultivos afectados incluyen maíz, yuca y otros productos alimentarios.

Un comunitario citado por AMDES relató la preocupación de los habitantes frente a la situación. “Es hora de sacar la cosecha y los colonos se la están comiendo, mientras que nosotros los indígenas no salimos de las viviendas por temor a que nos maten”, expresó.

El comunicado de la asociación también reprodujo una frase que los residentes atribuyen a los ocupantes: “nos vamos a quedar… me matas, o te mato yo primero”.

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Según la información publicada por el medio, los habitantes solicitaron protección a autoridades del Gobierno Territorial Indígena y acudieron al puesto policial de Musawás. Los comunitarios sostienen que no recibieron una respuesta efectiva tras esas gestiones.

La denuncia señaló a autoridades del Gobierno Territorial Indígena

La publicación de AMDES incluyó señalamientos contra el presidente del Gobierno Territorial Indígena, Misael Huete Zekleedon, la vicepresidenta Yamileth Lino Macario y el secretario Rolando Devis Jacobo, conocido como Chalín.

Lino Macario también ocupa el cargo de vicealcaldesa de Bonanza. Según la denuncia de la organización, las tres autoridades habrían ordenado a la Policía suspender patrullajes y detenciones de colonos reportados por integrantes de la comunidad.

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La información difundida por la asociación identifica a los funcionarios mencionados como integrantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El texto proporcionado no incluye una respuesta pública de los señalados ni de la Policía sobre estas acusaciones.

Las dos situaciones denunciadas ocurrieron en territorios mayangnas distintos.