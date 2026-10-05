La NASA retiró al Blackbird de exhibición y llamó a ingenieros de casi 80 años: qué busca Estados Unidos

El SR-71 Blackbird matrícula NASA 844 fue trasladado desde su pedestal en la Base Edwards hacia un hangar para someterse a inspecciones

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El SR-71 Blackbird, uno de los aviones más emblemáticos de la Guerra Fría, volvió a generar interrogantes en Estados Unidos. Una de las últimas unidades que permanecían en exhibición fue retirada de su pedestal en California y trasladada a un hangar, mientras la NASA habría comenzado a contactar a antiguos integrantes del programa.

La aeronave involucrada es la NASA 844, el último SR-71 que realizó un vuelo y que durante años permaneció expuesto en la Base Edwards. El movimiento fue revelado por Aviation Week y coincidió con la búsqueda de antiguos especialistas del programa, aunque la NASA no confirmó que exista un proyecto para devolver el avión al servicio.

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El analista internacional Andrei Serbin Pont abordó el tema en Infobae al Mediodía, donde explicó las capacidades que hicieron del Blackbird una aeronave excepcional y las dificultades que implicaría recuperar un avión que dejó de volar hace más de 25 años.

El avión que reemplazó al U-2

El SR-71 fue desarrollado como respuesta al avance de los sistemas soviéticos de defensa antiaérea. Los U-2 utilizados por Estados Unidos para realizar misiones de reconocimiento a gran altura habían comenzado a quedar expuestos, por lo que el nuevo programa buscó combinar una altitud extrema con una velocidad que dificultara cualquier intento de interceptación.

El SR-71 se desarrolló para reemplazar al U-2 ante el avance de las defensas antiaéreas soviéticas (REUTERS/Toby Shepheard)

El resultado fue una aeronave capaz de superar Mach 3 y operar a unos 85.000 pies. El 28 de julio de 1976, un SR-71 alcanzó los 3.529 kilómetros por hora y llegó a 25.929 metros de altura, dos marcas que todavía conserva como récords mundiales para aeronaves tripuladas con motor a reacción.

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Serbin Pont sintetizó la diferencia con el U-2 al explicar la lógica detrás del nuevo avión. “Esto ya no lo vamos a ganar con altura, lo vamos a ganar con velocidad”, señaló, en referencia a una aeronave diseñada para realizar misiones de reconocimiento en espacios protegidos por sistemas de defensa.

El rendimiento del Blackbird también permitía reducir de manera extraordinaria los tiempos de vuelo. El trayecto entre Nueva York y Londres podía realizarse en aproximadamente 1 hora y 54 minutos, mientras que ninguna de las aeronaves fue derribada por fuego enemigo, aunque 12 se perdieron en accidentes.

Una aeronave diseñada para soportar temperaturas extremas

Volar a más de tres veces la velocidad del sonido generaba temperaturas que condicionaban toda la estructura del avión. “La aeronave durante el vuelo levanta una temperatura de superficie de 300 grados”, explicó Serbin Pont, al describir uno de los principales desafíos que enfrentaron sus diseñadores.

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El calor provocaba la expansión del metal y afectaba incluso el comportamiento del combustible. El Blackbird fue diseñado para tolerar esas variaciones y alcanzar sus condiciones de operación a medida que aumentaba la velocidad.

La NASA retiró de su pedestal en la Base Edwards al SR-71 Blackbird para trasladarlo a un hangar de inspección (REUTERS/Gary Cameron/File Photo9

El material utilizado para construirlo también planteaba un problema estratégico. El SR-71 empleaba grandes cantidades de titanio, necesario para soportar las temperaturas generadas durante el vuelo, pero la Unión Soviética era uno de sus principales productores durante la Guerra Fría.

Para adquirirlo sin revelar su destino, la CIA recurrió a empresas de cobertura. Según relató Serbin Pont, algunas se presentaban como fabricantes de hornos para pizzas, una fachada que permitía justificar la compra de grandes cantidades de titanio. Con ese sistema, Estados Unidos consiguió reunir el material necesario para fabricar las 32 aeronaves que integraron el programa.

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El retiro de la NASA 844 reabrió las especulaciones

El programa comenzó a ser retirado durante la década de 1990 y la última misión de un Blackbird se realizó en 1999, precisamente con la NASA 844. La aeronave quedó posteriormente expuesta en las instalaciones de la agencia en California.

Su reciente retiro de exhibición volvió a poner al SR-71 en el centro de la escena. Según Aviation Week, el avión fue trasladado a un hangar que había sido utilizado para el transbordador espacial, donde comenzó un proceso de inspección.

“No está en su pedestal ahí siendo exhibido afuera de la base de Edwards”, señaló Serbin Pont. El dato adquirió mayor relevancia porque, en paralelo, antiguos ingenieros y técnicos que participaron del programa habrían sido contactados nuevamente.

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La Fuerza Aérea y la NASA destruyeron en 2007 repuestos del programa valuados en 600 millones de dólares (REUTERS/Enea Lebrun)

Uno de ellos, Mike Relja, confirmó que recibió una propuesta para aportar su experiencia, aunque decidió no aceptar. Otro exingeniero de la NASA, Tim Conners, también habría sido contactado.

La búsqueda de especialistas retirados puede estar relacionada con la pérdida de conocimiento técnico acumulado durante el programa. “Imaginate, el ingeniero de 80 años, retirado en Estados Unidos, trabajó en los programas ultrasecretos de Estados Unidos y ahora le están tocando la puerta”, planteó Serbin Pont.

La NASA no confirmó que la intención sea devolver la aeronave al vuelo ni explicó públicamente cuál es el objetivo de las inspecciones.

Los obstáculos para volver a ponerlo en vuelo

La principal dificultad no es solamente la antigüedad del Blackbird. El programa desapareció junto con buena parte de la infraestructura industrial necesaria para fabricar sus componentes, mantener sus motores y operar el avión.

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Los motores Pratt & Whitney J58, por ejemplo, dejaron de producirse hace décadas y ya no existe una cadena industrial preparada para suministrar sus repuestos originales. El avión también utilizaba un combustible específico y equipamiento terrestre desarrollado exclusivamente para su operación.

“Los motores son viejísimos, no hay repuestos”, explicó Serbin Pont al describir uno de los principales obstáculos para recuperar un ejemplar original.

La CIA utilizó empresas de fachada para comprar a la Unión Soviética el titanio necesario para construir la flota de Blackbird (NASA)

La falta de componentes se agravó después del retiro del programa. Según Aviation Week, la Fuerza Aérea y la NASA destruyeron en 2007 buena parte del stock de repuestos, valuado en unos 600 millones de dólares, porque entonces se consideraba que el Blackbird no volvería a volar.

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A la falta de piezas se suma la pérdida de conocimiento especializado. Algunos procesos de fabricación y mantenimiento dependían de técnicos que trabajaron durante años con la aeronave y que hoy están retirados. Serbin Pont resumió esa dificultad con una comparación: “Es como tratar de replicar a veces la receta de la abuela, que no te sale, no te sale”.

La incógnita: ¿para qué recuperar al Blackbird?

El interés actual de Estados Unidos no necesariamente implica que quiera recuperar el SR-71 como avión espía. Una posibilidad es utilizarlo para recuperar conocimientos y capacidades de ensayo vinculados con el vuelo a velocidades extremas, en un contexto marcado por el desarrollo de nuevas tecnologías hipersónicas.

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Estados Unidos trabaja actualmente en distintas plataformas capaces de superar Mach 5, un campo que plantea desafíos relacionados con aerodinámica, temperatura, materiales y propulsión. Son problemas diferentes a los que enfrentaba el Blackbird, pero algunos de los principios técnicos desarrollados para operar a más de tres veces la velocidad del sonido siguen siendo relevantes.

Estados Unidos contempla el uso de la tecnología del SR-71 para desarrollar investigaciones vinculadas a la aviación hipersónica (REUTERS/David Swanson)

“Mucho de lo que está de moda dentro del mercado de defensa son los misiles hipersónicos que pueden volar a cuatro, cinco o seis veces la velocidad del sonido”, explicó Serbin Pont. La experiencia acumulada por el SR-71 no resolvería esos desafíos, pero podría ofrecer una plataforma para estudiar determinadas tecnologías en condiciones difíciles de reproducir con aeronaves convencionales.

La pregunta, entonces, no es necesariamente si Estados Unidos quiere revivir el SR-71, sino qué parte del conocimiento que permitió construirlo busca recuperar. “¿Lo están tratando de revivir para poder poner a prueba esas tecnologías?”, planteó Serbin Pont.

Por ahora, no existe una confirmación oficial de que la NASA vaya a volver a poner en vuelo la NASA 844 ni de que haya un programa destinado a reconstruir el SR-71. Lo concreto es que la aeronave dejó su pedestal, fue trasladada a un hangar y antiguos especialistas del programa fueron contactados.

El SR-71 Blackbird dejó de operar en 1999 y sus récords siguen vigentes. Sin embargo, el interés actual no pareciera ser resucitar un avión de la Guerra Fría, sino rescatar el conocimiento que lo hizo posible para aplicar sus lecciones a la aeronáutica del futuro.

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