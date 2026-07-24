El régimen de Irán lanzó ataques contra bases militares de Estados Unidos en Bahréin, Jordania y Kuwait

El ejército iraní señaló que los blancos incluyeron depósitos de combustible y barracones en instalaciones militares estadounidenses (Europa Press)

La madrugada del viernes, Irán lanzó una ofensiva con drones y misiles contra instalaciones militares de Estados Unidos en Bahréin, Jordania y Kuwait, en represalia por los recientes ataques estadounidenses sobre territorio iraní y posiciones aliadas en la región.

Las fuerzas iraníes aseguraron que los objetivos incluyeron depósitos de combustible, almacenes de equipo pesado, silos, hangares y barracones en la base aérea Isa de Bahréin, la base Al-Azraq de Jordania y los campamentos estadounidenses en Kuwait, entre ellos Camp Udairi, Camp Doha y Camp Arifjan. La operación también incluyó un ataque a un centro de datos vinculado a Amazon en Bahréin, según la Guardia Revolucionaria, aunque ni la empresa tecnológica ni las autoridades bahreiníes confirmaron el incidente.

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Las alarmas de emergencia sonaron en Manama en dos ocasiones, mientras el Ministerio del Interior pidió calma a la población por medio de mensajes difundidos en redes sociales. Horas después, el Ministerio de Defensa de Bahréin comunicó que sus sistemas de defensa interceptaron y destruyeron varias amenazas aéreas lanzadas desde Irán, y acusó a Teherán de poner en riesgo a la población civil.

A pesar de las afirmaciones iraníes sobre bajas y destrucción de infraestructura militar, Estados Unidos y los países afectados negaron daños materiales o víctimas entre su personal.

En Jordania, el ejército derribó siete misiles y seis drones que cruzaron su espacio aéreo desde territorio iraní y no dejó heridos ni pérdidas materiales. La cadena estatal iraní Press TV sostuvo que los drones se dirigieron a hangares y barracones de la base aérea Al-Azraq, donde se encuentran fuerzas estadounidenses y aliadas.

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Irán dirigió drones y misiles contra hangares y barracones de la base aérea Al-Azraq en Jordania (Reuters)

Kuwait, por su parte, informó que sus defensas aéreas interceptaron objetivos hostiles procedentes de Irán, mientras que la agencia semioficial Tasnim detalló ataques a instalaciones de almacenamiento de municiones y equipos en la base de Al-Adairi, así como a la torre de control de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos en Bahréin.

La escalada respondió a la reciente ofensiva estadounidense, que completó 13 noches consecutivas de ataques sobre objetivos en Irán y Siria, en un contexto de creciente tensión por el control de rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz y el mar Rojo.

Por otro lado, el presidente Donald Trump reiteró que el gobierno estadounidense mantiene abierto el paso a pesar de los riesgos y sostuvo que ni China ni Rusia suministran armas a Irán, aunque informes de inteligencia estadounidenses, citados por altos funcionarios del Pentágono, sugieren que ambos países facilitaron tecnología, imágenes satelitales y radares avanzados a la República Islámica para mejorar su capacidad defensiva y ofensiva en la región.

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Al menos cuatro militares estadounidenses murieron en la última semana de enfrentamientos: tres en Jordania y uno en Irak tras la detonación de un dron iraní. Las acciones se enmarcaron en su estrategia de considerar como blancos legítimos a todas las bases y activos militares estadounidenses en Oriente Medio, luego de los ataques lanzados por Washington a mediados de julio contra posiciones y aliados iraníes.

El jefe del comando militar central de Irán, Ali Abdollahi, advirtió que cada baja iraní sería respondida con la muerte de un soldado estadounidense.

La nueva ofensiva iraní también motivó alertas de viaje y restricciones por parte de gobiernos occidentales. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido recomendó evitar desplazamientos no esenciales a Kuwait y Bahréin, ante el riesgo de nuevos ataques. El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó alarma por la propagación del conflicto y pidió moderación.

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La tensión en el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb aumentó tras el anuncio de los hutíes de Yemen sobre un bloqueo marítimo selectivo contra embarcaciones saudíes, lo que amenaza con agravar la crisis energética global.

La escalada en Bab el-Mandeb incrementó la preocupación por la seguridad del suministro global de petróleo (vía REUTERS/File Photo)

En el trasfondo, las sanciones económicas sobre Irán continuaron intensificándose. Estados Unidos anunció nuevas medidas contra el empresario iraní Babak Zanjani y su conglomerado Dot One, acusado de financiar operaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y de facilitar la elusión de restricciones internacionales.

La Unión Europea, en paralelo, sancionó a jueces y figuras del aparato cibernético iraní por violaciones a los derechos humanos, en un intento de presionar al régimen frente a la represión interna y las acciones hostiles en el exterior.

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(Con información de AFP)