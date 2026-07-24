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Estados Unidos sancionó a una red vinculada a Babak Zanjani por ayudar al régimen de Irán a evadir restricciones

Las medidas alcanzan a cuatro individuos y nueve compañías ligadas al empresario iraní, según el anuncio difundido el viernes, en una estrategia de presión de Washington sobre Teherán por actividades en la región

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Estados Unidos sancionó a una red vinculada a Babak Zanjani por ayudar al régimen de Irán a evadir restricciones (West Asia News Agency) via REUTERS
Estados Unidos sancionó a una red vinculada a Babak Zanjani por ayudar al régimen de Irán a evadir restricciones (West Asia News Agency) via REUTERS

Estados Unidos sancionó a cuatro personas y nueve entidades vinculadas a la red del financiero iraní Babak Zanjani, acusado de ayudar al régimen de Teherán a evadir restricciones económicas y financiar actividades desestabilizadoras en la región. El Departamento del Tesoro anunció las medidas este viernes como parte de una campaña de presión militar y económica que el gobierno de Donald Trump mantiene sobre Irán.

Zanjani, multimillonario condenado por fraude, fue sentenciado a muerte en Irán en 2016 por malversación de fondos. Su pena fue conmutada en 2024, y desde entonces reapareció como promotor de proyectos económicos ligados al régimen, según el Tesoro. Tras su liberación, respaldó una serie de emprendimientos de infraestructura y transporte, y construyó una red de empresas de activos digitales.

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Entre ellas figuran Zedcex Exchange Limited (Zedcex) y Zedxion Exchange Limited (Zedxion), que según el Tesoro fueron utilizadas en parte para lavar dinero destinado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) había designado por primera vez a Zanjani, Zedcex y Zedxion en enero de este año; las nuevas medidas amplían ese paquete inicial.

Las sanciones apuntan ahora a las operaciones iraníes del financiero bajo su conglomerado “Dot One”, así como a varias firmas con sede en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Entre las entidades designadas se encuentran Dot One Value Creation Group —la sociedad holding principal—, Dot One Gold Company, Dot One Rail Co, Dot One Barter Co, Dot One Airlines Co y Dot One Trip. El Tesoro señaló que Zanjani actuó como director ejecutivo y respaldo financiero de estos proyectos, incluido un contrato ferroviario de USD 800 millones adjudicado en abril de 2025.

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Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU. REUTERS/Mohammed Salem
Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU. REUTERS/Mohammed Salem

En Turquía, fue sancionada Zedpay Finansal Sistem Ve Hizmetleri Anonim Sirketi (Zedpay), con sede en Estambul, por proveer capacidades de pago transfronterizo a la entidad ya restringida Zedxion. Su presidente, Mehdi Rezazadeh, quedó incluido en la lista de designados. En Dubái, la medida alcanzó a Zedx DMCC, vinculada a Zedcex, y a su administrador, Sukhrob Oimakhmadov.

También fue designada BZ Diamond FZCO, distribuidora de diamantes naturales y de laboratorio gestionada por la hermana de Zanjani, Bahareh Morteza Zanjani, quien igualmente quedó sancionada. La lista se completa con Solmaz Bani, socia del financiero que registró sitios web para sus empresas.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, asiste a la ceremonia de despedida del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. REUTERS
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, asiste a la ceremonia de despedida del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. REUTERS

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Irán ya paga un “alto precio económico por su comportamiento temerario”, con el rial en mínimos históricos e inflación superior al 60%, y que el Tesoro continuará cortando el acceso económico a los miembros del régimen y sus financistas. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, instó a los gobiernos del mundo a no relacionarse con Zanjani ni con quienes respalden al gobierno iraní, y vinculó las medidas con los ataques iraníes a embarcaciones comerciales en el Estrecho de Ormuz.

Las nuevas designaciones se suman a una ofensiva más amplia. El jueves, el Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta USD 15 millones por información sobre las actividades de Beh Joule Pars, empresa iraní vinculada a la producción de misiles, y dos de sus directivos. A principios de mes, Washington había anunciado sanciones adicionales tras el colapso del acuerdo de cese al fuego entre ambos países, con medidas dirigidas también a billeteras digitales y buques de la llamada flota fantasma.

(Con información de Bloomberg y Reuters)

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