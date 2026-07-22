El lado menos conocido de Timothy Olyphant: arrestos, familia y una vida muy distinta a la de sus personajes

Timothy Olyphant contó en SmartLess que lo arrestaron en Mónaco por ebriedad y alteración del orden en una anécdota marcada por la autoparodia (REUTERS/Daniel Cole)

Humor, vulnerabilidad y oficio atravesaron la visita de Timothy Olyphant, actor nominado al Emmy, al podcast SmartLess, donde dejó anécdotas sobre su vida personal, sus costumbres y su mirada sobre el trabajo de actor.

Olyphant contó que lo arrestaron en Mónaco por ebriedad y alteración del orden, dijo que no tiene computadora, habló de sus 35 años de casados y de la etapa de nido vacío, explicó que llegó tarde a la actuación por intuición y describió a los actores como un grupo inclinado a la queja por el desarraigo y las exigencias de los rodajes.

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La entrada fue en clave de comedia y autoparodia. Olyphant enlazó una charla sobre arrestos con una anécdota propia: “Me pasó una vez. En el más puro estilo cobarde. Me arrestaron en Mónaco por ebriedad y alteración del orden, con un bonito atuendo de leopardo recién salido de los casinos, cargado de champán barato y con los bolsillos llenos de fichas”.

Sobre la primera temporada de Alien Earth en Bangkok, Olyphant dijo en SmartLess: “No hay nada mejor que escuchar a los actores quejarse”.

Las costumbres personales de Timothy Olyphant

Timothy Olyphant dijo en SmartLess que no tiene computadora y defendió una relación más limitada con la tecnología (REUTERS/Daniel Cole)

El retrato apareció cuando explicó cómo había llegado al programa. “No tengo”, respondió cuando le preguntaron si tenía computadora, antes de precisar que en su casa todavía conservan una vieja de escritorio que intentó conectar para grabar.

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Luego remató con otra costumbre que sorprendió a los conductores de SmartLess. “No escucho, pero leo las transcripciones”, bromeó, y añadió que la química del programa “se percibe en la versión impresa”.

A partir de ahí, Olyphant defendió una relación más limitada con la tecnología. Dijo que tiene teléfono, pero habló de la gente que no lo usa y de la incertidumbre de quedar en un sitio sin mensajes de último momento, como ocurría antes.

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También evocó la época de los mapas en papel y de las indicaciones anotadas a mano. Para él, esa falta de contacto permanente tiene algo liberador y vuelve casi vergonzoso el hábito actual de avisar cada movimiento antes de llegar a una cena.

La vida familiar y el nido vacío

El actor recordó la época de los mapas en papel y sostuvo que la falta de contacto permanente puede resultar liberadora (Grosby)

Cuando la charla pasó de los viajes al hogar, Olyphant dejó una de las frases más personales. “35 años de matrimonio este verano. Siete realmente buenos”, soltó primero con ironía, antes de contar que él y su esposa atraviesan la etapa de nido vacío.

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Después dejó una frase más áspera sobre la salida de sus hijos de casa. “Si lo hiciera otra vez, no me habría encariñado tanto”, dijo entre risas.

Ese cambio también alteró su ritmo laboral. Explicó que durante buena parte de la crianza tuvo la suerte de trabajar y vivir en Los Ángeles, con series como Justified, Deadwood y Santa Clarita Diet filmadas allí.

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Ahora, según el podcast, el escenario cambió. “Los chicos se fueron y he estado trabajando más que nunca en mi vida”, dijo, y resumió el nuevo cálculo con una lógica doméstica: si ya no hay torneo de tenis ese fin de semana, entonces acepta el trabajo.

Cómo llegó a la actuación

El nido vacío cambió el ritmo laboral de Timothy Olyphant, que dijo que ahora trabaja más que nunca (FX)

Cuando le preguntaron de dónde había salido la actuación, Olyphant no habló de una vocación temprana ni de una tradición familiar. “Simplemente llegó tarde. Fue una intuición”, dijo en SmartLess.

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Contó que de niño fantaseaba con la comedia y con el espectáculo. Recordó que su madre le advertía que esa vida estaba asociada a drogas, divorcios y desorden, y que años después él le respondió con humor que ella también estaba divorciada.

Ya en Los Ángeles estudió bellas artes en la Universidad del Sur de California (USC) porque dibujaba desde chico y le sorprendió descubrir que eso podía ser una carrera. Hizo cuatro años, pero terminó el título mucho después, cuando volvió en la pandemia o durante una huelga y retomó incluso con la profesora Ruth Weisberg.

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Ese regreso le sirvió para cerrar una etapa. También explicó cómo decidió probar otras vidas antes de seguir adelante: “Siempre quise hacer stand-up. Siempre pensé que sería divertido ser actor. Pensé: ‘Sería genial estar en una banda’”.

Timothy Olyphant explicó en SmartLess que llegó tarde a la actuación por intuición y no por una vocación temprana (Sarah Shatz/Max via AP)

Dijo que quería sacarse esas inquietudes de encima antes de avanzar. También habló del miedo a los arrepentimientos y de su intención de aplazar una crisis de mitad de vida.

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El oficio de actor

En esa parte de la charla, Olyphant resumió la vida actoral con una mezcla de ironía y experiencia. “Tenemos un pequeño grupo de actores quejumbrosos”, dijo, después de compararlos con nombres colectivos como una bandada.

La queja, en su relato, aparece ligada al desarraigo de pasar meses fuera de casa, a la logística familiar y a la rapidez con la que un actor puede pasar de desear Londres a preguntarse por qué no filma en Los Ángeles.

También habló del compromiso que exigen tanto la comedia como el drama. Para él, la línea común está en entregarse por completo a la escena y evitar esa conciencia excesiva que rompe la ilusión.

Timothy Olyphant definió a los actores como un grupo inclinado a la queja por el desarraigo de los rodajes y habló de la entrega total que exige la escena (AP)

Ese mismo principio lo llevó a recordar el stand-up como una forma de exposición. Dijo que nadie te prepara de verdad para el silencio que recibe al comediante cuando pisa el escenario, un vacío que puede resultar brutal antes de pronunciar la primera palabra.

En el plano profesional, Olyphant contrastó métodos de dirección distintos. Recordó que Larry Kasdan podía dar notas directas, que Steven Soderbergh pasó tres meses sin darle una sola indicación de actuación y que con David Fincher vivió jornadas de una escena repetida durante día y medio, entre ajustes técnicos y variaciones mínimas.

Ese último método, explicó, tiene un efecto psicológico propio. “Es difícil apagar la voz que siente que lo estás haciendo mal. Y ese es el beso de la muerte, ¿no?”, dijo en SmartLess al describir lo que provocan las muchas tomas.

En otro de los recuerdos que eligió rescatar, Olyphant habló de Margo Martindale y del instante en que ella ganó el Emmy. Dijo que el apretón de manos que le dio al escuchar su nombre fue tan fuerte que casi lo lastima, y que ahí entendió por primera vez lo que esos premios significaban para quien los recibe.