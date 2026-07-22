Familias en Guyana exigen respuestas tras el naufragio de un ferry que dejó 100 muertos y decenas de desaparecidos

Testimonios de familiares y sobrevivientes describieron escenas de desesperación y reclamos por la lentitud de los rescates y la falta de información oficial (Reuters)

Varias familias en Guyana exigieron respuestas inmediatas mientras crece la indignación tras el naufragio de un ferry durante el fin de semana. El hecho dejó un saldo estimado de cien personas ahogadas y se convirtió en la mayor tragedia marítima del país sudamericano.

El clima en las comunidades ribereñas pasó de la preocupación a la furia. Allegados de las víctimas y sobrevivientes reclamaron a las autoridades por la falta de información y las demoras en las tareas de rescate.

El ferry estatal MV Barima, de 87 años de antigüedad, partió desde Georgetown rumbo a Port Kaituma, pero volcó cerca de la costa del Atlántico, a unos once kilómetros de la orilla. Las cifras oficiales fluctuaron en los primeros días: el manifiesto señaló 116 pasajeros y 17 tripulantes, pero revisiones posteriores establecieron que 179 personas viajaban realmente a bordo.

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De ese total, 76 sobrevivieron y al menos 53 cuerpos fueron recuperados en los días posteriores; esa cifra continuó en aumento a medida que avanzaron las tareas de búsqueda. Más de 50 personas siguieron desaparecidas, lo que agravó la desesperación de las familias que se congregaron en la localidad norteña de Charity.

El hundimiento del ferry estatal, que zarpó desde Georgetown hacia Port Kaituma, provocó la mayor tragedia marítima que se recuerde en el país (Reuters)

La magnitud de la tragedia quedó reflejada en los testimonios de quienes lograron salir con vida. Leon Murray, uno de los sobrevivientes, relató a la prensa local que cuatro horas después de zarpar el ferry se inclinó bruscamente tras el impacto de una ola y comenzó a hundirse.

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Gritos de auxilio se escucharon mientras el agua ingresó rápidamente, y muchos pasajeros se arrojaron al mar sin tiempo para tomar los chalecos salvavidas. Murray logró mantenerse a flote sujetándose de una caja junto a su hijo y otras personas, pero su esposa, hija y cuatro nietos desaparecieron. “Seis de mi familia se perdieron”, lamentó.

La confusión en la cantidad de pasajeros complicó las operaciones de rescate, ya que varias personas rescatadas no figuraban en el listado oficial, lo que generó incertidumbre sobre el número real de desaparecidos.

El gobierno de Guyana activó un operativo de búsqueda y desplegó buzos, mientras empresas del sector petrolero sumaron embarcaciones equipadas con escáneres para rastrear el área, que se expandió a 1.040 kilómetros cuadrados. El primer ministro Mark Phillips aseguró que las autoridades realizaron “todo lo humanamente posible” para encontrar a los desaparecidos.

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Las autoridades investigaron las causas del siniestro en medio de acusaciones de sobrecarga y falta de controles. Varios sobrevivientes afirmaron que el ferry transportaba motores industriales, vehículos, grandes contenedores de combustible, cuatriciclos y carga comercial, lo que excedía la carga habitual. “Llenaron el barco en todos los niveles”, declaró Murray.

El MV Barima informó un peso de carga de 268 toneladas, próximo al límite permitido de 284 toneladas, y contaba con 250 chalecos salvavidas y ocho balsas, según el gobierno.

El gobierno explicó que el MV Barima seguía en servicio por el retraso en la construcción de un muelle para una nueva embarcación destinada a reemplazar al ferry accidentado (Reuters)

El capitán y al menos un tripulante fueron arrestados después de que dieran positivo en tests de marihuana, una situación que generó indignación en el gobierno y la población. El ministro de Obras Públicas, Juan Edghill, enfatizó que existía “tolerancia cero” ante el consumo de sustancias por parte de la tripulación y reconoció que la demora en la respuesta inicial se debió a la oscuridad y a la falta de embarcaciones con tecnología adecuada. “La búsqueda se dificultó porque los rescatistas dependieron de la vista y del oído durante la noche”, explicó Edghill.

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(Con información de AP y BBC)