Lo que distingue a los cursos online más exitosos según la investigación educativa

Un estudio de Leiden University identificó los factores que convierten a los MOOCs en experiencias de aprendizaje profundo y sostenido - (Imagen Ilustrativa Infobae).

La mayoría de quienes se inscriben en un curso masivo abierto en línea —conocido por sus siglas en inglés como MOOC (Massive Open Online Course)— no llega a completarlo. Esa brecha entre el acceso y la finalización es el punto de partida de una investigación de Leiden University que identifica la combinación de factores que propicia un aprendizaje profundo y sostenido en este tipo de plataformas. El trabajo, desarrollado por la investigadora Xiaomei Wei, fue defendido el 25 de junio de 2025 en esa universidad neerlandesa.

La investigación de Wei parte de una tensión estructural: los MOOCs fueron diseñados para democratizar el acceso a la educación superior a escala global, pero su modelo de libertad total —sin horarios fijos, sin grupos de clase, sin seguimiento docente directo— también genera altas tasas de abandono. Los participantes llegan con perfiles, objetivos y niveles de preparación muy distintos, lo que convierte al diseño del curso en una variable determinante del éxito o el fracaso del aprendizaje.

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Los MOOCs fueron creados para democratizar la educación superior, pero su estructura sin horarios fijos ni seguimiento docente directo eleva el abandono - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wei centró su análisis en cuatro dimensiones interrelacionadas: motivación, autorregulación del aprendizaje, interacción social y resultados de aprendizaje. La hipótesis central es que ninguno de estos factores opera de forma aislada: su articulación dentro del diseño del curso es lo que marca la diferencia entre una experiencia formativa superficial y una de verdadero calado.

El aprendizaje profundo emerge cuando los cuatro factores se activan de forma simultánea, según los hallazgos de la investigadora de Leiden University. La motivación interna —aquella que surge del interés genuino del estudiante y no de una recompensa externa— es la que más se asocia con una mayor asimilación de contenidos y con la persistencia ante las dificultades. Cuando un participante se inscribe en un MOOC por curiosidad o por un objetivo personal claro, su nivel de compromiso es cualitativamente distinto al de quien lo hace por obligación o por inercia.

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La motivación interna se asoció en los MOOCs con una mayor asimilación de contenidos y con más persistencia ante las dificultades - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autorregulación es el segundo pilar del modelo. Aprender en un entorno sin estructura impuesta exige que el estudiante sea capaz de establecer sus propias metas, organizar su tiempo, monitorear su progreso y ajustar sus estrategias cuando algo no funciona. Wei encontró que los participantes con mayor capacidad de autorregulación no solo aprenden más, sino que también muestran una trayectoria de aprendizaje más estable a lo largo del curso.

El tercer factor es la interacción social. A diferencia de lo que podría suponerse de un entorno digital asincrónico, la presencia de otros estudiantes —a través de foros, actividades de pares o espacios de debate— tiene un efecto directo sobre la comprensión de los contenidos. Según los hallazgos recogidos por Phys.org, los foros de discusión y las actividades de aprendizaje entre pares fomentan una comprensión más profunda del material del curso. La dimensión social reduce el aislamiento que caracteriza a muchas experiencias de aprendizaje en línea y activa mecanismos cognitivos que el estudio individual no logra estimular con la misma intensidad.

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El cuarto elemento es el diseño de las tareas. Wei subraya que las actividades de pensamiento de orden superior —aquellas que exigen análisis, síntesis, evaluación o resolución de problemas reales— son las que más contribuyen al aprendizaje profundo. Las tareas de memorización o repetición, por el contrario, no generan el nivel de compromiso cognitivo necesario para que el conocimiento se consolide. Las evaluaciones también forman parte de esta ecuación: cuando están bien construidas, funcionan como instrumentos de aprendizaje y no solo de medición.

Los foros de discusión y las actividades entre pares mejoraron la comprensión de contenidos y redujeron el aislamiento en el aprendizaje en línea - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los desafíos metodológicos más complejos del trabajo fue la naturaleza de los datos disponibles. Los MOOCs generan volúmenes masivos de información —registros de actividad, mensajes en foros, resultados de evaluaciones, patrones de navegación—, pero esa información suele ser heterogénea y fragmentada. Wei combinó datos provenientes de distintos niveles de análisis: mensajes, tareas, cursos y perfiles de estudiantes. Esa integración permitió observar cómo el pensamiento, la conducta y las emociones de los participantes se entrelazan durante el proceso de aprendizaje.

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Las implicaciones del estudio van más allá del ámbito académico. Para quienes diseñan o imparten cursos en línea, Leiden University ofrece una hoja de ruta concreta: fomentar la autonomía del estudiante, incorporar tareas que demanden pensamiento complejo, habilitar espacios de interacción social e integrar estrategias de autorregulación dentro de la propia arquitectura del curso. Estas no son recomendaciones genéricas, sino conclusiones derivadas del análisis de datos reales de participantes en MOOCs.

A escala institucional, el estudio aporta argumentos a favor de repensar el modelo estándar de los cursos masivos. Los MOOCs tienen el potencial de convertirse en herramientas de aprendizaje a lo largo de la vida y de crecimiento profesional, pero solo si el diseño instruccional responde a la complejidad real de los aprendices.

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