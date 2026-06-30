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Cómo tener gratis la suscripción Plus de WhatsApp y acceder a funciones exclusivas

La suscripción incluye nuevos paquetes de stickers, tonos de llamadas así como la posibilidad de fijar más chats

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WhatsApp Plus es la nueva suscripción mensual de la app, disponible por USD 2,99. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp Plus es la nueva suscripción mensual de la app, disponible por USD 2,99. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp lanzó WhatsApp Plus, una suscripción de pago de USD 2,99 mensuales que permite compartir stickers exclusivos con efectos especiales y personalizar la aplicación con temas e íconos únicos.

Los usuarios que quieran probar el servicio sin costo pueden acceder a un mes gratuito desde la propia aplicación móvil: basta con abrir la sección de suscripciones para activar la prueba. Al término del período, el cobro mensual se activa de forma automática.

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Cómo tener WhatsApp Plus

El paso a paso para tener WhatsApp Plus es el siguiente:

  1. Abrir la aplicación móvil de WhatsApp.
  2. Ir a ‘Ajustes’ y luego a ‘Suscripciones’.
  3. Seleccionar ‘WhatsApp Plus’.
  4. Pulsar ‘Iniciar mes gratuito’.
Pantalla de aplicación de mensajería con título 'Prueba WhatsApp Plus gratis durante un mes', detalles de precio, lista de beneficios y botón para iniciar suscripción
La app ofrece un mes de prueba gratuito directamente desde la aplicación. (WhatsApp)

Qué funciones integra WhatsApp Plus

Las funciones que integra WhatsApp Plus son:

  • Temas personalizados. 

Los suscriptores eligen entre 18 colores de acento (azul vibrante, morado real, azul marino, naranja coral, verde bosque, rosa fucsia y crimson rojo, entre otros) que reemplazan el verde predeterminado de WhatsApp en toda la interfaz: burbujas de chat, íconos y pestañas.

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  • 14 íconos alternativos para la pantalla de inicio. 

La aplicación permite cambiar el ícono que aparece en el escritorio del teléfono por uno de 14 diseños exclusivos, desde acabados con purpurina hasta propuestas minimalistas en colores pastel.

  • Hasta 20 chats fijados. 

La versión gratuita limita a tres los chats que el usuario puede anclar en la parte superior de su bandeja. WhatsApp Plus eleva ese tope a 20, una mejora de uso práctico para quienes gestionan simultáneamente hilos de trabajo, grupos familiares y conversaciones de proyectos.

Dos pantallas de teléfono móvil con WhatsApp Plus. Una muestra un chat con stickers y el panel de selección de stickers. La otra exhibe un menú de tonos de notificación
La suscripción incluye 18 colores para personalizar la interfaz completa de la app.(WhatsApp)
  • Paquetes de stickers animados exclusivos.

Los suscriptores acceden a stickers con animaciones que se expanden más allá de la burbuja del mensaje y ocupan brevemente la pantalla completa. El destinatario ve la animación aunque no tenga la suscripción activa.

  • Diez tonos de llamada y notificación premium. 

La suscripción incluye un set de tonos exclusivos, tanto para llamadas entrantes como para notificaciones, que no están disponibles en la versión estándar ni pueden descargarse por separado.

  • Configuración masiva de listas de chat. 

Los usuarios pueden aplicar ajustes de tema y notificación a todas sus conversaciones en una sola acción, en lugar de configurar cada chat de forma individual. La función resulta especialmente útil para quienes administran más de 50 conversaciones activas.

Pantalla de smartphone con aplicación WhatsApp abierta, mostrando un chat, dos logos de WhatsApp en rojo y azul, un dinosaurio animado, confeti y notas musicales
WhatsApp Plus incluye stickers animados que se despliegan sobre toda la pantalla. (WhatsApp)

Al cancelar la suscripción, los temas vuelven al diseño predeterminado, los chats fijados por encima del límite gratuito se desanclan y los stickers y tonos exclusivos dejan de estar disponibles. El historial de mensajes, los contactos y las conversaciones no se ven afectados.

Reserva de nombres de usuario en WhatsApp

WhatsApp habilitó la reserva de nombres de usuario, una función que permitirá chatear con otras personas sin revelar el número de teléfono.

La compañía abrió las reservas de forma simultánea para todos los usuarios a nivel global: con más de tres mil millones de personas en la plataforma, muchos nombres coinciden, y quien primero reserve el suyo lo asegura antes del lanzamiento oficial, previsto para más adelante en 2026.

(WhatsApp)
WhatsApp permite reservar un nombre de usuario para contactar personas sin compartir el número. (WhatsApp)

Cómo reservar el nombre de usuario

El proceso toma solo unos segundos desde la versión más reciente de la aplicación: hay que ir a Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario.

Los nombres admiten letras latinas, números, puntos y guiones bajos —una estructura similar a la de Instagram y Facebook— y son únicos: si alguien ya reservó un nombre, nadie más podrá usarlo.

Para quienes no tengan claro qué nombre elegir, WhatsApp incorporó un generador de sugerencias. Los creadores de contenido, pequeñas empresas y organizaciones con presencia en Instagram o Facebook podrán reclamar ese mismo nombre durante el período de reserva.

“Hemos diseñado esto como una función de privacidad central, por lo que no hay ningún directorio para explorar, no hay sugerencias; las personas necesitarán conocer tu nombre de usuario exacto para contactarte por primera vez”, explicó Alice Newton-Rex, vicepresidenta de Producto de WhatsApp a nivel global.

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