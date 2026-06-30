La Cepal alerta por el estancamiento de nuevos proyectos de capital extranjero en Nicaragua

El 63 % de la IED en Nicaragua provino de la reinversión de utilidades de empresas extranjeras ya instaladas en el país. /(EFE/ Sebastiao Moreira/Archivo)

La inversión extranjera directa (IED) en Nicaragua alcanzó los 1,503 millones de dólares durante 2025, una cifra que, aunque relevante en el contexto centroamericano, esconde señales de estancamiento en la llegada de capital fresco al país. Así lo revela el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), citado por el medio Artículo 66, donde se advierte que detrás del monto de inversión se encuentra una marcada desaceleración en la atracción de nuevos recursos.

El informe subraya que el 63 % de la inversión extranjera recibida en Nicaragua corresponde a la reinversión de utilidades. Es decir, la mayor parte de los fondos provino de ganancias generadas por empresas extranjeras ya instaladas, que optaron por mantener su capital en el país, en lugar de destinarlo a nuevos proyectos o iniciativas. Esta tendencia no solo se observa en Nicaragua, sino que es dominante en la región centroamericana: la reinversión de utilidades representó el 51 % del total de la IED regional, según la CEPAL.

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La CEPAL expresa preocupación ante la escasa llegada de nuevas inversiones. Nicaragua mantiene desde hace varios años un ritmo bajo en el anuncio de nuevos proyectos de inversión. Entre 2010 y 2019, el promedio anual de anuncios de proyectos ascendió a 490 millones de dólares, con un promedio de 12 proyectos por año. Desde 2020, el promedio cayó a apenas dos anuncios anuales. En 2025, solo se reportó un nuevo proyecto, ligado al sector inmobiliario, por un valor de 16 millones de dólares. Este monto representa el nivel más bajo desde al menos 2005, lo que sitúa al país en clara desventaja frente a otras economías de la región.

La inversión extranjera directa en Nicaragua alcanzó 1,503 millones de dólares en 2025, según un informe de la CEPAL.

En comparación, países como Panamá y Costa Rica encabezaron el bloque regional con anuncios de inversiones extranjeras superiores a 900 millones de dólares cada uno, seguidos por Guatemala, El Salvador y Honduras. Los datos evidencian una marcada y continua desaceleración en el flujo de capitales hacia Nicaragua, una tendencia que se ha profundizado en los últimos cinco años.

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Nicaragua en desventaja regional

Con 1,503 millones de dólares en inversión extranjera captada durante 2025, Nicaragua quedó por debajo de Guatemala (1,882 millones) y muy lejos de Costa Rica, que lideró con 5,587 millones de dólares, impulsados por inversiones en tecnología y manufactura avanzada. El país solo superó a Honduras, que captó 1,396 millones, y a Panamá y El Salvador, con 938 y 764 millones respectivamente.

La CEPAL destaca que Costa Rica continúa liderando la atracción de inversiones de alta tecnología, mientras que Nicaragua mantiene una alta dependencia de sectores tradicionales, especialmente la manufactura básica y servicios orientados al mercado estadounidense.

Según la CEPAL, Nicaragua mantiene alta dependencia de sectores como la manufactura.

Impacto en el empleo y vulnerabilidad externa

A pesar del bajo dinamismo en nuevos proyectos, la inversión extranjera sigue siendo importante para el empleo. Nicaragua registra el mayor promedio de generación de empleo por cada millón de dólares invertido en la región, con seis empleos por millón, frente al promedio regional de 4,7. Este indicador refleja la dependencia de sectores intensivos en mano de obra, donde la inversión foránea sigue siendo clave para la creación de puestos de trabajo.

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Finalmente, la CEPAL advierte sobre la alta concentración de las exportaciones nicaragüenses hacia Estados Unidos: el 52.9 % de las ventas externas del país tiene como destino ese mercado, representando el 22.4 % del Producto Interno Bruto. Esta concentración aumenta la vulnerabilidad de Nicaragua ante cambios en la política económica o comercial de Washington, ubicando al país solo por detrás de México en la región respecto al peso de las exportaciones al mercado estadounidense.