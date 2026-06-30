El Ministerio de Salud de Guatemala emite recomendaciones por el ingreso de polvo del Sahara

El Ministerio de Salud de Guatemala difunde recomendaciones en una pantalla gigante para la población sobre cómo protegerse del polvo del Sahara que cubre la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud de Guatemala emitió recomendaciones por el ingreso de polvo del Sahara al país, con dispersión estimada hasta el 1 de julio, porque la presencia de estas partículas puede elevar la carga de material suspendido en el aire, reducir la visibilidad y agravar molestias respiratorias, sobre todo en personas con asma, alergias u otras enfermedades pulmonares.

Las proyecciones del Insivumeh sitúan la concentración de partículas entre 15 y 30 microgramos por metro cúbico, un rango que corresponde a niveles bajos o moderados. El boletín toma como referencia el modelo de predicción SKIRON, elaborado por la Universidad de Atenas, y extiende el monitoreo del fenómeno hasta el 8 de julio.

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De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, el polvo sahariano comenzaría a sentirse en distintos periodos a partir de ese domingo. Según el organismo, los valores previstos no configuran por ahora un impacto severo para el país.

La escala usada en el modelo distingue cuatro niveles: de uno a 25 microgramos por metro cúbico, concentraciones muy bajas o casi nulas; de 25 a 100, presencia moderada; de 100 a 500, concentración significativa; y más de 500, niveles graves. Con esos parámetros, la nube prevista para Guatemala queda por debajo de los umbrales más altos.

El fenómeno no activó alertas, pero sí medidas preventivas para grupos vulnerables

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social pidió evitar la exposición a estas partículas para reducir complicaciones de salud. En su comunicado oficial, advirtió que la prevención es especialmente importante en personas con asma y otras enfermedades respiratorias, además de quienes pueden presentar irritación en los ojos.

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La cartera recomendó usar mascarilla, en particular en niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. También aconsejó permanecer bajo techo en la medida de lo posible mientras persista el fenómeno en el país.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala emite recomendaciones sobre el ingreso de polvo del Sahara, visible en un pasillo público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese es el punto central de las autoridades: el episodio no fue presentado como una emergencia, pero sí como una situación que exige cuidados básicos para limitar la inhalación de polvo y evitar molestias respiratorias. Si aparecen síntomas asociados a la exposición, el ministerio puso a disposición la red de servicios de salud.

Técnicos del Insivumeh, consultados por el medio que difundió el boletín, indicaron que no existe ninguna alerta ni protocolo de emergencia activado por este episodio. La evaluación oficial sostiene que, con los valores proyectados, el riesgo no es considerable.

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Las recomendaciones incluyen agua cubierta, superficies húmedas y protección ocular

Entre las medidas de prevención difundidas por las autoridades también figura cubrir los recipientes en los que se almacena agua para consumo humano y para animales domésticos. La indicación busca evitar que el polvo contamine esos depósitos.

Otra recomendación es humedecer el suelo antes de barrer, para impedir que las partículas vuelvan a dispersarse. A eso se suma el uso de lentes protectores o gafas para reducir la irritación ocular.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, citada en el texto fuente, también aconseja cubrir nariz y boca con un pañuelo cuando no se disponga de mascarilla y acudir a un centro de salud si se presentan molestias respiratorias. Las autoridades insistieron además en seguir los reportes oficiales sobre la evolución del fenómeno atmosférico.

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El ingreso de polvo del Sahara es recurrente entre junio y agosto. Aunque no representa un riesgo grave para la mayoría de la población, puede deteriorar la calidad del aire y afectar con más fuerza a quienes tienen sensibilidad respiratoria, por lo que se recomendó limitar la exposición prolongada al aire libre durante los días en que permanezcan estas partículas sobre el territorio guatemalteco. Con información de RRPP Guatemala