El Salvador

Casi 200 mil salvadoreños en Estados Unidos siguen bajo TPS mientras se evalúa su continuidad

La consultora internacional Celia Medrano explicó que la vigencia del Estatus de Protección Temporal depende del proceso de reinscripción y de futuras decisiones migratorias en Estados Unidos, mientras organizaciones recomiendan a los beneficiarios prepararse ante posibles cambios

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El TPS para los salvadoreños en Estados Unidos mantiene en expectativa a cerca de 200 mil beneficiarios ante una posible no renovación. (REUTERS / Andrew Kelly)
El TPS para los salvadoreños en Estados Unidos mantiene en expectativa a cerca de 200 mil beneficiarios ante una posible no renovación. (REUTERS / Andrew Kelly)

Los salvadoreños amparados con el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos se encuentran en un momento de expectativa ante la posible no renovación de este beneficio.

Según la consultora internacional Celia Medrano, en la actualidad son un poco menos de 200 mil los salvadoreños que continúan bajo este estatus migratorio, cifra que ha disminuido desde los casi 230 mil que lo obtuvieron en un inicio, en parte por procesos de regularización y en parte por la pérdida del estatus.

En la entrevista televisiva Encuentro, Medrano indicó que, ante este escenario, las federaciones sindicales estadounidenses han recomendado a los beneficiarios del TPS tomar ciertas previsiones.

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Entre ellas, organizar la documentación personal y familiar, prever quién podría cuidar a los hijos nacidos en Estados Unidos si los padres deben salir, y dejar en orden los documentos relacionados con bienes y cuentas bancarias.

También explicó que, en situaciones anteriores, se ha dado prioridad a quienes ya tenían una orden de deportación pendiente, ya que el Estado cuenta con información actualizada de cada beneficiario debido a los procesos de renovación. Por este motivo, Medrano sugirió que las personas bajo TPS se mantengan informadas y preparadas.

Vigencia del TPS y efectos del reciente fallo judicial en Estados Unidos

El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que permite al Gobierno federal avanzar con la eliminación del Estatus de Protección Temporal para ciudadanos de Haití y Siria, ha generado preocupación entre miles de inmigrantes y en particular entre los salvadoreños beneficiarios de este programa migratorio.

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Si bien la decisión judicial no modifica de inmediato el TPS para El Salvador, organizaciones que apoyan a trabajadores migrantes han advertido que el fallo podría influir en futuras decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respecto a otros países amparados por este beneficio, según datos retomados por Diario El Mundo.

La Corte Suprema de Estados Unidos habilitó el avance del fin del TPS para Haití y Siria, un fallo que generó preocupación entre los migrantes salvadoreños. (EFE/Lenin Nolly/Archivo)
La Corte Suprema de Estados Unidos habilitó el avance del fin del TPS para Haití y Siria, un fallo que generó preocupación entre los migrantes salvadoreños. (EFE/Lenin Nolly/Archivo)

De acuerdo con información divulgada por el sindicato SEIU Local 503, el TPS para los salvadoreños continúa vigente hasta el 9 de septiembre de 2026, siempre que los beneficiarios hayan completado correctamente el proceso de reinscripción entre el 17 de enero y el 18 de marzo de 2025.

Capacidad de El Salvador y dinámica migratoria

De acuerdo con Medrano, El Salvador podría enfrentar limitaciones logísticas y sociales para recibir a una cantidad considerable de personas retornadas, en caso de que se concrete el fin del TPS.

Aunque el número de salvadoreños que han regresado ha incrementado en los últimos años, continúa siendo bajo si se lo compara con el universo de quienes residen fuera del país bajo este programa.

Medrano también señaló que, hasta el momento, no hay señales de una excepción para El Salvador en las políticas migratorias estadounidenses, más allá de la relación diplomática entre ambos países.

Sobre la gestión migratoria, Medrano mencionó la figura de “tercer país seguro”, utilizada por Estados Unidos para trasladar a solicitantes de asilo a otras naciones, como Ecuador, Honduras, Guatemala o ciertos países africanos.

Explicó que en algunos casos, estas personas permanecen en centros de acogida y que los países receptores han comunicado que no procesarán nuevas solicitudes de asilo, limitándose a la recepción y eventual retorno o traslado a otro destino.

La diáspora salvadoreña mantiene un papel clave en las remesas y en la política tras la reforma que habilitó la elección de seis diputados del exterior. (Foto: cortesía)
La diáspora salvadoreña mantiene un papel clave en las remesas y en la política tras la reforma que habilitó la elección de seis diputados del exterior. (Foto: cortesía)

En cuanto a las solicitudes de asilo, Medrano detalló que en 2025 hubo alrededor de 108,339 salvadoreños solicitando asilo en el mundo, y 95,932 de ellos lo hicieron en Estados Unidos. En España, la cifra de refugiados salvadoreños es de unos 1,700, y se recibieron 955 solicitudes activas en 2025.

Desplazamiento y papel de la diáspora

Sobre el desplazamiento, Medrano mencionó que en Guatemala, durante 2025, se reportaron 636 refugiados salvadoreños, 615 solicitantes de asilo y 279 personas bajo algún tipo de protección internacional, además de más de 18 mil salvadoreños en comunidades de acogida.

En El Salvador, la figura de “Host Community” también se emplea para personas desplazadas internamente, aunque no siempre se reconozca oficialmente esta condición.

En cuanto al papel de la diáspora, Medrano expresó que la comunidad salvadoreña en el exterior cumple un rol relevante tanto en el envío de remesas como en periodos electorales.

Añadió que la reciente reforma que permite la elección de seis diputados de la diáspora responde a cambios en la normativa electoral, aunque la representación y participación real de estas personas en la toma de decisiones nacionales sigue siendo un tema de análisis y debate.

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