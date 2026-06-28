La policía de Austin arresta a dos sospechosos por el asesinato de un mecánico nicaragüense

La familia del mecánico asesinado en Texas organiza la repatriación hacia Nicaragua tras la captura de dos acusados, mientras la comunidad sigue de cerca las pesquisas oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía de Austin reportó la detención de dos hombres como presuntos responsables del asesinato de José Salgado Amador, un mecánico nicaragüense que falleció tras recibir un disparo durante un intento de robo en un estacionamiento de la ciudad.

La investigación por la muerte de José Salgado Amador, ocurrida el pasado 15 de junio en Austin, continúa bajo la supervisión de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Austin (APD). De acuerdo con la información divulgada por las autoridades y recogida por Univisión, Israel Medina, de 19 años, y David Pérez, de 26, fueron arrestados como sospechosos del crimen que sacudió a la comunidad nicaragüense en Texas.

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Según informó Univisión, los hechos se registraron alrededor de las 22:47 horas en el estacionamiento de una tienda AutoZone situada en East Riverside Drive. Salgado Amador se encontraba realizando reparaciones mecánicas cuando uno de los agresores se le acercó y presuntamente intentó despojarlo de sus pertenencias. Tras el forcejeo, el sospechoso disparó contra la víctima y huyó del lugar antes de que llegaran los servicios de emergencia.

La policía de Austin detalló que Salgado Amador fue trasladado a un hospital cercano, donde falleció poco más de una hora después a causa de las heridas. El caso se convirtió en el homicidio número 27 registrado en la ciudad durante 2026, según los datos oficiales citados por Univisión.

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Univisión reportó que Israel Medina, de 19 años, quedó señalado por un homicidio que ocurrió el 15 de junio y que podría derivar en pena de muerte o prisión perpetua (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Israel Medina enfrenta cargos de asesinato capital, una figura penal que en Texas contempla la posibilidad de pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional. Medina se encontraba en libertad bajo fianza tras una acusación previa por robo de automóvil cuando ocurrió el homicidio. Por su parte, David Pérez está acusado de robo agravado.

El Departamento de Policía de Austin no ha confirmado si existen más personas vinculadas al caso ni ha proporcionado información adicional sobre el móvil del crimen, más allá del intento de robo señalado en las primeras diligencias. Las autoridades cuentan con grabaciones de cámaras de seguridad y han solicitado colaboración ciudadana para fortalecer la investigación.

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La muerte de José Salgado Amador provocó conmoción entre quienes integran la comunidad nicaragüense en Texas. Según reportó Univisión, la familia del mecánico, que deja a una esposa y una hija de cuatro años, inició los trámites para la repatriación de sus restos a Nicaragua. El velatorio se programó para el 25 de junio en Austin, antes del traslado final al país de origen del fallecido. Univisión informó que los familiares esperan poder sepultarlo junto a sus padres y allegados en su ciudad natal.

Las autoridades indicaron que el ataque fue reportado a las 22:47 en East Riverside Drive, cuando la víctima reparaba un vehículo y recibió un disparo tras un forcejeo con el agresor (Imagen de cortesía)

Casi 840 mil nicaragüenses residen en Estados Unidos, con mayoría en Florida y California

La comunidad nicaragüense en Estados Unidos alcanza unas 839,600 personas, una cifra que integra tanto a residentes de larga data como a migrantes que han arribado en los últimos años por distintas vías, incluyendo programas migratorios y rutas irregulares. La distribución geográfica de esta población muestra una concentración destacada en dos estados principales:

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Florida representa el principal destino para los nicaragüenses en el país. El área metropolitana de Miami y, en particular, la ciudad de Sweetwater —conocida popularmente como “Little Managua”— reúnen a una parte significativa de esta comunidad, que ha establecido una red social, cultural y económica sólida.

California acoge al segundo grupo más numeroso de nicaragüenses, con presencia relevante en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, San Diego y San José. En estos centros urbanos, la población nicaragüense ha conformado comunidades activas, manteniendo tradiciones y vínculos con su país de origen.

El crecimiento reciente de la comunidad responde a factores migratorios y a la búsqueda de mejores oportunidades. Esta dinámica ha reforzado la presencia nicaragüense en el panorama migratorio de Estados Unidos, con un impacto notable en la vida social y económica de las regiones donde se asientan.

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