No es el currículum: Elon Musk revela qué es más importante para él al contratar nuevo personal

Musk prefiere confiar en la impresión personal durante una entrevista antes que en un currículum impresionante. (Reuters)

En la industria tecnológica, donde la competencia por el talento es feroz, Elon Musk sostiene que el proceso de selección de personal va mucho más allá de revisar un currículum impresionante. El CEO, conocido por su estilo de liderazgo minucioso —que él mismo denomina en tono irónico como “nanomanagement”—, afirma que la clave está en la interacción directa y en la búsqueda de la “evidencia de habilidad excepcional”.

Durante una conversación con el cofundador de Stripe, John Collison, y el podcaster Dwarkesh Patel, Musk compartió su criterio a la hora de contratar. “Generalmente, lo que le digo a la gente —y a mí mismo, aspiracionalmente— es: no mires el currículum. Cree en tu interacción. El currículum puede parecer impresionante, pero si después de 20 minutos de conversación no hay un ‘wow’, hay que creer en la conversación, no en el papel”, explicó.

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El “efecto wow” y la experiencia en Tesla y SpaceX

Esta filosofía quedó plasmada especialmente durante los primeros años de SpaceX, cuando Musk entrevistó personalmente a los primeros miles de empleados de la compañía. Con el tiempo, el crecimiento de su imperio empresarial le obligó a delegar esas tareas, pero el principio se mantiene: el “wow” en la entrevista pesa más que cualquier hoja de vida.

La bondad y la confianza se han vuelto criterios centrales en las decisiones de contratación de Musk. (Reuters)

El resultado, según Musk, se refleja en la longevidad de los equipos directivos. Actualmente, los altos mandos de Tesla tienen una antigüedad media de entre 10 y 12 años, aunque no siempre fue así. En épocas de expansión acelerada, los cambios en puestos ejecutivos eran frecuentes y la rotación era alta.

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El “polvo de hada” y la guerra por el talento en Silicon Valley

Musk recordó cómo empresas como Apple solían “bombardear” a los líderes y a los ingenieros de Tesla con ofertas irresistibles. En 2018, Apple llegó a contratar a 46 antiguos empleados de Tesla para su proyecto de coche eléctrico (hoy cancelado) y otros puestos, según CNBC. Las ofertas duplicaban los salarios de Tesla y, al estar ubicadas en Silicon Valley, facilitaban el cambio de empresa sin alterar el estilo de vida de los empleados.

El propio Musk reconoce que alguna vez cayó en la tentación de contratar por reputación. “También he sido víctima del ‘polvo de hada’, pensando que alguien de Google o Apple sería un éxito inmediato”, admitió. Pero pronto descubrió que los antecedentes laborales y las credenciales sólidas no garantizan el rendimiento.

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La rotación de ejecutivos en Tesla disminuyó tras adoptar este enfoque, con líderes que llevan más de una década en la empresa. (Reuters)

Aunque valora el talento, la inteligencia y la ética de trabajo, Musk ha aprendido a dar especial importancia a la bondad y la confianza. “Creo que la bondad de corazón es importante. En algún momento no le di suficiente peso. Así que, ¿son buenas personas? ¿Son confiables? ¿Son inteligentes, talentosos y trabajadores?”, reflexionó.

Cambios recientes y desafíos en sus empresas

En los últimos años, las compañías de Musk han experimentado una salida significativa de ejecutivos. Algunos optaron por emprender nuevos proyectos, otros se marcharon por desacuerdos políticos, decisiones estratégicas o por el desgaste propio de jornadas intensivas.

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En Tesla, salidas recientes incluyen directivos de sistemas de información, relaciones públicas y operaciones de baterías y tren motriz en Estados Unidos. En xAI, su startup de inteligencia artificial, el director financiero Mike Liberatore dejó la empresa para unirse a OpenAI tras apenas tres meses de trabajo y más de 120 horas semanales, según publicó en LinkedIn.

Este clima interno se ha visto marcado por la competencia directa con OpenAI y su CEO Sam Altman. Musk incluso presentó una demanda antimonopolio contra OpenAI y Apple, alegando intentos de limitar la competencia en inteligencia artificial, mientras que OpenAI lo acusó de acoso y de intentar frenar su avance.

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Quienes permanecen en sus empresas han sido generosamente recompensados, como ocurrió tras la salida a bolsa de SpaceX. (Reuters)

Recompensas para quienes permanecen

A pesar de los retos, quienes han permanecido en las empresas de Musk han recibido recompensas sustanciales. Tras la salida a bolsa de SpaceX el 12 de junio, muchos empleados se convirtieron en multimillonarios.

La directora de operaciones Gwynne Shotwell vio su participación revalorizarse por encima de los 2.000 millones de dólares, mientras que el director financiero Bret Johnsen se volvió multimillonario de la noche a la mañana. Incluso empleados con funciones técnicas, como el soldador Juan Hernandez, recibieron acciones que hoy superan el millón de dólares.

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La estrategia de Musk en la selección de talento, centrada en la autenticidad y en las habilidades demostradas, no solo desafía las prácticas convencionales de recursos humanos, sino que también ha contribuido a la consolidación de equipos estables y al éxito financiero de sus compañías.