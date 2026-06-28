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Honduras: Transportistas condicionan rebaja del pasaje en la capital y que el galón de combustible baje hasta 75 Lps

La dirigencia del transporte urbano aseguró que las recientes reducciones en el precio de los combustibles aún son insuficientes para disminuir la tarifa, al tiempo que denunció el incumplimiento del subsidio prometido por el Gobierno.

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El sector transporte denunció que el Gobierno aún no ha pagado el subsidio prometido para compensar el aumento en los costos de operación. Según los transportistas, la tarifa técnica del pasaje asciende actualmente a 24.40 lempiras por pasajero. (Foto: EFE/Gustavo Amador)
El sector transporte denunció que el Gobierno aún no ha pagado el subsidio prometido para compensar el aumento en los costos de operación. Según los transportistas, la tarifa técnica del pasaje asciende actualmente a 24.40 lempiras por pasajero. (Foto: EFE/Gustavo Amador)

El transporte urbano de Tegucigalpa está dispuesto a reducir el valor del pasaje únicamente si el precio del galón de combustible desciende hasta los 75 lempiras, afirmó este viernes el dirigente del sector, Jorge Lanza, al referirse a las recientes rebajas anunciadas en los derivados del petróleo.

El representante del rubro reconoció que en las últimas semanas el precio del combustible ha registrado una disminución aproximada de 11 lempiras por galón, pero sostuvo que esa reducción todavía no representa un alivio suficiente para modificar la tarifa que pagan los usuarios del transporte público.

Lanza argumentó que los costos de operación continúan siendo elevados y que el comportamiento actual de los combustibles no permite absorber los gastos que enfrentan los transportistas diariamente.

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En ese sentido, recordó que el Gobierno de Honduras anunció un bono compensatorio para mitigar el impacto del incremento en los precios de los combustibles, medida que buscaba evitar un aumento en el costo del pasaje para la población.

Sin embargo, el dirigente denunció que dicho subsidio no ha sido entregado al sector, situación que, según afirmó, ha complicado aún más la sostenibilidad financiera de los operadores del transporte urbano.

De acuerdo con Lanza, la falta de cumplimiento de este compromiso ha obligado a los transportistas a continuar operando bajo una estructura de costos que consideran desfavorable, mientras enfrentan gastos relacionados con combustible, mantenimiento de unidades, repuestos y pago de personal.

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La dirigencia del transporte urbano aseguró que solo reducirá el precio del pasaje si el galón de combustible baja hasta los 75 lempiras. Jorge Lanza afirmó que las recientes rebajas en los combustibles aún no justifican una disminución en la tarifa del transporte urbano. (Foto: Cortesía)
La dirigencia del transporte urbano aseguró que solo reducirá el precio del pasaje si el galón de combustible baja hasta los 75 lempiras. Jorge Lanza afirmó que las recientes rebajas en los combustibles aún no justifican una disminución en la tarifa del transporte urbano. (Foto: Cortesía)

El dirigente aseguró que la tarifa técnica o real del transporte urbano asciende actualmente a 24.40 lempiras por pasajero, aunque mediante un subsidio estatal de siete lempiras se estableció un cobro de 20 lempiras para los usuarios.

No obstante, advirtió que si el Gobierno continúa sin desembolsar el bono prometido, el sector insistirá en la necesidad de aplicar la tarifa técnica, al considerar que es la única forma de cubrir los costos reales de operación.

Las declaraciones del dirigente se producen luego de que la Secretaría de Energía (SEN) anunciara una nueva rebaja en los precios de los combustibles, la cual entrará en vigencia a partir del 29 de junio de 2026 tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

Según la nueva estructura de precios, el galón de gasolina superior costará 132.30 lempiras en la capital, tras una reducción de 2.92 lempiras, mientras que la gasolina regular disminuirá 2.68 lempiras y se cotizará en 122.35 lempiras.

Asimismo, otros derivados del petróleo también experimentarán ajustes a la baja, como parte de la tendencia registrada durante las últimas semanas en el mercado internacional de los combustibles.

Pese a la disminución acumulada en el precio de los carburantes, los usuarios aún no perciben una reducción en otros bienes y servicios, entre ellos el transporte urbano y diversos productos que conforman la canasta básica.

El subsidio estatal mantiene el cobro del transporte urbano en 20 lempiras, de acuerdo con los dirigentes del sector. La Secretaría de Energía anunció una nueva rebaja en los precios de los combustibles que entrará en vigor el 29 de junio. (FOTO: RADIO HRN)
El subsidio estatal mantiene el cobro del transporte urbano en 20 lempiras, de acuerdo con los dirigentes del sector. La Secretaría de Energía anunció una nueva rebaja en los precios de los combustibles que entrará en vigor el 29 de junio. (FOTO: RADIO HRN)

Diversos sectores han señalado que las rebajas en los combustibles deberían reflejarse gradualmente en los costos de transporte de mercancías y pasajeros, así como en el precio final de algunos alimentos y productos de consumo cotidiano.

Sin embargo, representantes del transporte sostienen que los costos de operación no dependen únicamente del valor del combustible, sino también del mantenimiento de las unidades, la adquisición de repuestos, el pago de salarios y otros gastos que continúan al alza.

La posibilidad de una reducción en el precio del pasaje, por ahora, permanece condicionada a una caída mucho mayor en el costo de los combustibles y al cumplimiento de los compromisos económicos asumidos por el Gobierno con el sector transporte.

Mientras tanto, miles de capitalinos continúan pagando la tarifa vigente, a la espera de que las rebajas en los combustibles eventualmente se traduzcan en un alivio para el bolsillo de los usuarios del transporte público.

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