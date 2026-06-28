Ventas de garaje que sanan el alma: La incansable labor de Paliamed que sostiene a pacientes paliativos en El Salvador

Las ventas de garage y las "Tiendas Pali" se han convertido en el motor financiero para subsidiar los tratamientos de pacientes de escasos recursos (Cortesía Paliamed).

En el complejo escenario de la medicina actual, donde la tecnología a menudo se enfoca de manera obsesiva en curar a toda costa, existe un rincón de profunda humanidad que se dedica a algo igual de vital, pero muchas veces olvidado: cuidar cuando ya no es posible curar. En El Salvador, esta misión tiene un nombre y un rostro: la Fundación Paliamed.

Infobae tuvo acceso a una entrevista exclusiva con el doctor Mario López Saca, especialista en medicina interna y cuidados paliativos, quien lidera esta iniciativa que nació para llenar un vacío histórico en el sistema de salud salvadoreño. Fundada el 8 de septiembre de 2016 por un grupo de ocho médicos visionarios, entre nefrólogos, oncólogos e internistas.

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Paliamed surgió de una inquietud compartida al ver cómo los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas (como el cáncer, insuficiencias de órganos o padecimientos neurológicos degenerativos) y sus familias quedaban frecuentemente desamparados al llegar a las etapas más críticas de su dolor. Hoy en día, la fundación opera el Hospice La Cima, un faro de compasión y dignidad que ya ha transformado la realidad de cientos de pacientes en el país.

Para comprender el impacto de Paliamed, es imperativo desmitificar un concepto que arrastra muchos tabúes. Los cuidados paliativos no son un sinónimo de rendirse, ni una atención exclusiva para los últimos días de agonía de una persona. Durante nuestra entrevista, el doctor López Saca fue enfático en explicar la naturaleza de esta rama médica.

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Cuando la curación ya no es posible, el equipo interdisciplinario de Paliamed se enfoca en blindar la calidad de vida y erradicar el sufrimiento (Cortesía Paliamed).

El especialista recalcó a Infobae la importancia de introducir estos cuidados desde las etapas tempranas del diagnóstico y no esperar al desenlace inevitable: “No pensemos que los cuidados paliativos solo son para el final, final de vida, para esos últimos días, para eso que solemos llamarle la agonía. No es para eso. Los cuidados paliativos deben de introducirse tempranamente en las etapas avanzadas de las enfermedades”.

Al ser el ser humano una unidad compleja, el abordaje en Hospice La Cima se realiza mediante un equipo interdisciplinario que evalúa al paciente de forma integral. Por lo que, detrás de los conceptos médicos, la verdadera esencia de los cuidados paliativos se mide en momentos de paz.

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Al preguntarle por una vivencia que llevara guardada en el corazón, el doctor López Saca compartió con Infobae el conmovedor testimonio de una paciente de 60 años originaria de Santa Ana, que padecía un sarcoma de tejido blando con metástasis pulmonar.

La situación en el hospital público era crítica y la severa dificultad respiratoria impedía enviarla a su hogar de forma directa. Una colega llamó a la fundación para evaluar si podían recibirla. “Decidimos traerle y ayudarle. Estuvo casi siete días aquí en Hospice. Le mejoramos el dolor, la dificultad respiratoria”, nos relató el doctor.

Mario López Saca, Director de la Fundación de Medicina Paliativa de El Salvador, narra la conmovedora historia de una paciente de 60 años con un sarcoma avanzado. Ante la imposibilidad de recibir cuidados en su hogar debido a una severa dificultad respiratoria, la fundación le brindó alivio y calidad de vida en sus últimos días.

Solidaridad comunitaria contra el distrés financiero

Aunque Hospice La Cima opera bajo un sistema mixto donde quienes pueden pagar lo hacen, la gran mayoría no tiene los medios. Es ahí donde interviene la labor social de la fundación a través de un riguroso estudio socioeconómico: “La junta aprueba la ayuda total o parcial, dependiendo del informe de la trabajadora social. Cuando digo total es que está gratuitamente internado en hospice, y parcial un porcentaje”.

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Solo en lo que va de 2026, la fundación ha becado a 15 pacientes bajo esta modalidad, impactando de forma indirecta a más de 120 personas de sus núcleos familiares. Para financiar estos costosos tratamientos e insumos, el motor más emotivo de la fundación se activa gracias a su red de voluntarios, quienes organizan las conocidas “ventas de garage” y las “Tiendas Pali”.

En estas actividades se recolecta ropa, juguetes y artículos de segunda mano donados por familias y empresas para venderlos a precios muy accesibles, destinando cada centavo a los pacientes de escasos recursos.

Mario López Saca, Director de la Fundación de Medicina Paliativa de El Salvador, explica cómo brindan apoyo a pacientes que requieren internamiento en hospice.

De igual manera, grandes aliados del sector corporativo se han sumado formalmente para apadrinar los tratamientos de las personas con menos recursos. Fundaciones amigas de gran trayectoria en el país como:

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Fundación Poma

Fundación Geo

Fundación Vijosa

Organización FUSAL.

Son las encargadas de inyectar insumos médicos y fondos económicos vitales dirigidos directamente al alivio de estas familias vulnerables. Cada aporte corporativo y cada prenda vendida en las ventas de garage a bajo costo se convierten en el sueldo de la dignidad de un desconocido.

Una sede definitiva y la transparencia que dignifica el adiós

Hacia el cierre de nuestro encuentro, el doctor López Saca anunció con entusiasmo una gran noticia que marca un hito histórico para la institución: la fundación se encuentra en un momento de trascendental transición hacia su sede definitiva en la colonia Campestre.

Este nuevo espacio propio contará con seis habitaciones modernas, terrazas independientes y un sistema avanzado de oxígeno empotrado por tuberías que fue donado en su totalidad por la empresa privada Infrasal, eliminando de forma definitiva los incómodos cilindros metálicos dentro de los cuartos.

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Cada mes, la Fundación Paliamed de El Salvador organiza una venta especial para recaudar fondos y brindar cuidados paliativos a pacientes con dificultades económicas.

La labor de Paliamed es un recordatorio urgente de que la medicina no solo consiste en salvar vidas, sino en honrar la dignidad humana hasta el último aliento. El médico abogó firmemente por que toda persona que desee participar, sumarse como voluntaria o realizar donativos lo haga exclusivamente a través de los canales oficiales de la fundación, ya que este esfuerzo transparente y ordenado es lo que verdaderamente dignifica tanto a quien da como a las familias que reciben el apoyo.

Actualmente, las puertas de la institución siguen abiertas mediante su sitio web oficial para canalizar estas ayudas, reportar aportes o coordinar servicios clave como consultas externas y telemedicina; recordándole así a la sociedad salvadoreña que, cuando la curación ya no es una opción, el cuidado, el alivio y el amor siguen siendo un derecho inalienable.

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