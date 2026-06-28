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La UE condenó los ataques iraníes con drones y misiles contra Bahréin y Kuwait: “Son inaceptables e injustificados”

El Servicio Europeo de Acción Exterior calificó la ofensiva como una violación del Derecho internacional, además de reclamar a Teherán que detenga las acciones y acate compromisos vigentes

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La UE repudió los ataques iraníes en Medio Oriente (REUTERS/Yves Herman)
La UE repudió los ataques iraníes en Medio Oriente (REUTERS/Yves Herman)

La Unión Europea condenó enérgicamente los ataques iraníes con drones y misiles contra Bahréin y Kuwait la noche del sábado, en un nuevo episodio de escalada militar en el Golfo Pérsico. Un comunicado del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior expresó la "plena solidaridad con Baréin" y calificó los ataques como “inaceptables e injustificados”, señalando que constituyen violaciones del Derecho internacional.

El organismo europeo urgió a Irán a "cesar de inmediato sus ataques contra los Estados vecinos“, a cumplir el memorando de entendimiento firmado recientemente con Estados Unidos y a implementar la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Gobierno de Baréin confirmó que fue atacado por “varios drones iraníes”, mientras Teherán alegó que su objetivo eran "bases estadounidenses" en el país.

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Retorno de las hostilidades

Los ataques de Irán y las represalias estadounidenses representan los primeros enfrentamientos directos desde la firma, el 17 de junio, de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán para poner fin a las hostilidades y garantizar la libre navegación por el Estrecho de Ormuz. El acuerdo había sido mediado por Pakistán y Qatar, mientras las negociaciones sobre el programa nuclear iraní seguían en curso.

FOTO DE ARCHIVO. Las banderas de la Unión Europea e Irán se ven en esta ilustración tomada el 18 de junio de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO. Las banderas de la Unión Europea e Irán se ven en esta ilustración tomada el 18 de junio de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo

Durante la noche del sábado, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán declaró haber ejecutado una operación conjunta de sus fuerzas navales y aeroespaciales, utilizando misiles y drones contra “emplazamientos militares estadounidenses” en Kuwait y Baréin. El ejército kuwaití informó que sus sistemas de defensa aérea repelieron un ataque con “misiles y drones hostiles”, en un contexto de creciente tensión tras los recientes bombardeos estadounidenses contra objetivos militares iraníes en la costa sur de Irán.

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Las autoridades de Bahréin activaron las sirenas de alerta aérea y recomendaron a la población “mantener la calma y dirigirse al sitio seguro más cercano”. Según el Ministerio del Interior bareiní, la medida buscaba prevenir riesgos ante la escalada del conflicto.

Un portavoz militar iraní aseguró que la ofensiva respondía directamente a los bombardeos del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) sobre posiciones costeras iraníes. El comunicado, difundido a través de medios iraníes, advirtió que cualquier violación adicional recibiría una "respuesta aplastante" y anticipó que futuras acciones podrían dirigirse contra buques en el Estrecho de Ormuz.

Respuesta de Estados Unidos

La situación en el Golfo se tornó volátil después de que CENTCOM confirmara ataques contra 10 objetivos militares iraníes en “múltiples ubicaciones en el Estrecho de Ormuz y sus alrededores”. La ofensiva, ejecutada por orden directa del presidente Donald Trump, fue anunciada como represalia ante incidentes recientes que incrementaron la tensión en la zona estratégica.

Irán lanza misiles hacia países de Medio Oriente tras una operación militar de Estados Unidos (REUTERS/Archivo)
Irán lanza misiles hacia países de Medio Oriente tras una operación militar de Estados Unidos (REUTERS/Archivo)

En su primer comunicado oficial, CENTCOM indicó que los ataques respondían a la "persistente agresión iraní contra la navegación comercial“. La operación militar se activó tras el impacto de un dron iraní contra el buque petrolero M/T Kiku, de bandera panameña, que transportaba más de dos millones de barriles de crudo cerca del estrecho. Washington atribuyó a Irán la negativa de respetar el acuerdo de alto el fuego, al mantener acciones ofensivas incluso después de un ataque previo contra el buque M/V Ever Lovely.

La respuesta estadounidense estuvo dirigida a instalaciones de vigilancia, sistemas de comunicación, sitios de defensa aérea, depósitos de drones y capacidades de colocación de minas de las fuerzas iraníes. El presidente Trump advirtió que, de continuar las hostilidades, Estados Unidos podría verse obligado a “completar militarmente el trabajo iniciado” el 28 de febrero junto a Israel. “Es muy posible que nunca aprendan”, declaró Trump en su red Truth Social, y aseguró que si la situación escala, “la República Islámica de Irán dejará de existir”.

Amenazas y advertencias de Irán

El mando naval del CGRI afirmó a través de la red X que los "ataques indiscriminados de Estados Unidos contra Sirik no socavarán nuestro control sobre el estrecho“, y que sus ataques contra los infractores buscan recordar a otros buques la ruta para un paso seguro. Añadió que las bases estadounidenses en la región enfrentarán “un infierno en los próximos días”.

Irán acusó de nuevo a Estados Unidos de violar el acuerdo tras los bombardeos estadounidenses contra instalaciones en la costa sur iraní y reafirmó su determinación de responder militarmente a cualquier agresión. La situación en el Golfo Pérsico se mantiene tensa, con múltiples actores internacionales llamando a la contención y a la reanudación del diálogo.

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