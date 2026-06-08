CIDH denuncia que Brooklyn Rivera murió bajo custodia del régimen de Nicaragua

El líder indígena miskito Brooklyn Rivera Ocupa permanece hospitalizado en Nicaragua, rodeado de seres queridos mientras recibe atención médica en condición crítica.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que el líder indígena miskito Brooklyn Rivera murió mientras se encontraba bajo custodia de la dictadura en Nicaragua, tras permanecer desaparecido desde septiembre de 2023. Rivera, de 73 años, era diputado de la Asamblea Nacional y presidente del partido Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama), organización que representa los intereses de los pueblos originarios de la Costa Caribe nicaragüense. Según informó la agencia EFE, la CIDH calificó el hecho como uno de alto impacto colectivo, dada la trayectoria de Rivera como figura en la defensa de los derechos territoriales y de la autonomía indígena.

De acuerdo con la información oficial, Brooklyn Rivera fue arrestado el 29 de septiembre de 2023 y falleció el 30 de mayo de 2026 en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua, donde permanecía internado desde el 7 de marzo por complicaciones respiratorias. El paradero de Rivera y su estado de salud se mantuvieron ocultos durante casi dos años, periodo en el que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se negó a proporcionar información a sus familiares y organismos internacionales.

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En octubre de 2023, la CIDH otorgó medidas cautelares para proteger la vida e integridad de Rivera, luego la Corte IDH ordenó medidas provisionales, y diversas organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos alertaron sobre su desaparición y la falta de información oficial desde su detención. La CIDH recordó que había advertido en informes previos sobre la persecución de liderazgos indígenas y la desarticulación de estructuras políticas y comunitarias en la Costa Caribe, en un contexto de violencia y despojo territorial agravado desde el inicio de la crisis de derechos humanos en 2018.

Rivera, conocido por su defensa del territorio ancestral miskito y de la autonomía de los pueblos de la Costa Caribe, figuraba entre una de las voces de la región. La CIDH subrayó el carácter colectivo del daño, dado el rol de Rivera como referente histórico y político.

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(Fuente)

La Comisión reprochó que el régimen de Ortega y Murillo no entregara el cuerpo del dirigente indígena a sus familiares ni a miembros de la comunidad que acudieron a reclamarlo. Según la CIDH, esas personas también fueron detenidas arbitrariamente. En el comunicado, el organismo enfatizó: “fueron detenidos arbitrariamente y se desconoce su paradero”.

Antecedentes de muertes bajo custodia en Nicaragua

Tras la muerte de Rivera, la CIDH instó al país a garantizar la vida e integridad de todas las personas bajo custodia estatal y a liberar a quienes están detenidos por motivos políticos, en un contexto en el que la ubicación y el estado de salud de esos detenidos suelen ser desconocidos para sus allegados y organismos internacionales.

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En 2025, la propia CIDH ya había condenado la muerte bajo custodia estatal de los opositores Mauricio Alonso Petri y Carlos Cárdenas Zepeda, cuyos familiares sólo obtuvieron información al momento de la entrega de los cuerpos, en medio de amenazas y amedrentamientos.

Solicitó al Estado respetar el derecho a la verdad, la libertad y la seguridad personal de los allegados del líder indígena, conforme a las obligaciones internacionales asumidas en tratados interamericanos de derechos humanos.

La familia de Brooklyn Rivera denunció que el Estado no entregó el cuerpo ni permitió su participación en el funeral en Nicaragua./ (Agencia EFE)

El contexto de la crisis en Nicaragua

La crisis política y de derechos humanos en Nicaragua se ha intensificado desde abril de 2018 y se profundizó tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. El escrutinio internacional permanece sobre el país, en un contexto de denuncias continuas por persecución política, represión a la oposición y vulneración de derechos fundamentales.

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