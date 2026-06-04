Nicaragua

Exportaciones de Nicaragua bajo la mira de Estados Unidos con nuevos aranceles y sanciones

La Oficina del Representante Comercial, USTR, atribuyó la decisión a denuncias de explotación laboral y violaciones de derechos humanos, y adelantó que también podría impedir el ingreso de bienes que no cumplan estándares

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Buque MV San Cristóbal en Puerto Corinto, Nicaragua, con contenedores. Trabajadores saludan. Grúas, montacargas y cartel de "Importaciones Libres de Impuestos" con bandera nicaragüense.
El buque MV San Cristóbal arriba al puerto de Corinto en Nicaragua, trayendo contenedores con tecnología y textiles, mientras trabajadores nicaragüenses celebran la llegada bajo un letrero de "Importaciones Libres de Impuestos". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos endurece su postura frente a Nicaragua y otros países tras anunciar nuevos aranceles y sanciones comerciales contra las exportaciones nicaragüenses. La medida, impulsada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la agencia comercial de la Casa Blanca (USTR), se produce por denuncias de trabajo forzoso y violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, según la USTR.

Según informó el diario nicaragüense La Prensa, la USTR incluyó a Nicaragua en una lista de 60 países que podrían enfrentar un arancel adicional de entre 10% y 12.5% sobre sus exportaciones hacia Estados Unidos. Esta decisión surge poco antes de que venza el actual arancel de 10% que la administración de Donald Trump impuso a varias economías, incluida Nicaragua, bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El anuncio oficial advierte que, además de la subida arancelaria, se evalúa la prohibición de ingreso para productos que no cumplan exigencias en materia de trabajo forzoso.

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La USTR fundamenta la inclusión de Nicaragua en la lista al concluir que el país “no ha impuesto ni hecho cumplir de manera efectiva una prohibición a la importación de productos elaborados con trabajo forzoso”, según el comunicado recogido por La Prensa. El informe señala que esta omisión representa una carga para el comercio estadounidense, al generar condiciones desiguales de competencia para los trabajadores locales.

El embajador estadounidense Jamieson Greer expresó que “es inaceptable que nuestros socios comerciales más importantes no aborden la importación de productos elaborados con trabajo forzoso”. Se trata de una situación que obliga a los trabajadores de Estados Unidos a competir en el mercado global bajo condiciones que calificó de desiguales.

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Vista de cerca de cubos de letras que deletrean "SANCTIONS" sobre una superficie reflectante, con las banderas de Estados Unidos y Nicaragua desenfocadas al fondo.
Bloques de letras deletrean "SANCTIONS" frente a las banderas de Estados Unidos y Nicaragua, simbolizando la tensión diplomática y las medidas punitivas impuestas por Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A qué países alcanza la medida

La medida afecta a Nicaragua y también a todos los países de Centroamérica, así como a países como Reino Unido, Canadá, los miembros de la Unión Europea y Nueva Zelanda. Para aquellas economías que han implementado restricciones efectivas contra el trabajo forzoso, Estados Unidos aplicará un arancel adicional del 10%. Para el resto, el porcentaje sube a 12.5%.

La Prensa detalló que para Nicaragua ya pesaba una sanción previa, impuesta desde diciembre pasado por la misma oficina estadounidense. Desde el 1 de enero de 2026, los productos nicaragüenses que no reciben beneficios del tratado DR-CAFTA comenzaron a pagar un arancel, el cual aumentará progresivamente durante los próximos años. El documento oficial prevé que el gravamen se fije en 0% el 1 de enero de 2026, suba al 10% el 1 de enero de 2027 y alcance el 15% el 1 de enero de 2028.

El reporte de la USTR destaca que estas acciones responden a “los actos, políticas y prácticas de la dictadura de Nicaragua relacionados con abusos de los derechos laborales, abusos de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y el desmantelamiento del Estado de derecho” bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las autoridades estadounidenses argumentan que la falta de avances en la erradicación del trabajo forzoso justifica la imposición de nuevos aranceles y restricciones.

El representante comercial estadounidense también propuso un mecanismo para permitir la entrada a Estados Unidos de determinados volúmenes de importaciones de prendas de vestir y textiles procedentes de ciertas economías bajo una tasa arancelaria reducida, siempre que cumplan con los estándares laborales exigidos.

Comercio Nicaragua

La posición de la Casa Blanca

Además de la presión arancelaria, la Casa Blanca insta a sus socios comerciales a adoptar medidas que prevengan la importación y comercialización de productos fabricados bajo condiciones de explotación. “Ya no toleraremos esta desigualdad. Cada uno de nuestros socios comerciales debe hacer más para garantizar que el comercio no fomente ni perpetúe el trabajo forzoso a nivel mundial”, declaró un portavoz del gobierno estadounidense, citado por La Prensa.

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