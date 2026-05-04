República Dominicana anuncia apoyo a productores afectados por lluvias en la Línea Noroeste

Las recientes inundaciones, como consecuencia de las últimas lluvias caídas en gran parte del país, afectaron unas 2,000 tareas de arroz y banano en la Línea Noroeste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente Luis Abinader se reunió este domingo con productores agrícolas de las provincias Dajabón, Montecristi y Valverde, zonas severamente impactadas por las lluvias de los últimos 40 días en República Dominicana. En el encuentro, el mandatario anunció que su Gobierno facilitará apoyos directos para que los trabajadores del campo puedan sobreponerse a las consecuencias del fenómeno climático, con énfasis en garantizar la infraestructura rural y el acceso al crédito productivo.

El anuncio se produce tras la afectación de 2,000 tareas de arroz y banano en la Línea Noroeste, según la información oficial presentada en la reunión. Los daños se concentraron principalmente en el distrito municipal Palo Verde, una de las áreas donde las lluvias resultaron especialmente destructivas durante las recientes semanas. El impacto en este segmento agrícola agrega presión al sector, que ya venía enfrentando retos de sostenibilidad ante condiciones meteorológicas adversas.

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Las autoridades verificaron la situación y verificar los embalses de las presas Guayubín, Hatillo, Monción y Taveras. (Foto cortesía Gobierno de República Dominicana)

Durante el encuentro con los agricultores, Luis Abinader instruyó a que todas las instituciones estatales intervengan en el mantenimiento de los caminos vecinales y faciliten líneas de crédito para reactivar la producción de alimentos. El presidente subrayó que el objetivo inmediato es evitar que nuevas precipitaciones agraven la situación en comunidades rurales y fincas.

Una de las preocupaciones más urgentes identificadas por el Ejecutivo fue la situación en el municipio Castañuelas, donde el desbordamiento del río Yaque del Norte intensificó los estragos de las lluvias recientes. El presidente evaluó dos alternativas de infraestructura: recurrir al dragado del río o construir un nuevo puente sobre la avenida 30 de Mayo, propuestas que buscan mitigar futuras inundaciones y proteger tanto las viviendas como las zonas cultivadas.

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El presidente Luis Abinader sostuvo este domingo un encuentro con productores arroz, banano y otros rubros de las provincias afectadas. (Foto cortesía Gobierno de República Dominicana)

En el transcurso de la jornada, Luis Abinader realizó un recorrido aéreo para supervisar directamente la condición de las presas Guayubín, Hatillo, Monción y Taveras. Durante la ruta lo acompañaron Olmedo Caba, director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), y Carlos Gómez, senador por la provincia Espaillat. El mandatario destacó la labor conjunta llevada a cabo por el Indrhi y la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), quienes lograron “manejar muy bien las presas, las cuales están generando más electricidad”, según expresó el propio jefe de Estado.

Abinader detalló que se ha logrado pasar de “4 a 6 horas de generación de electricidad en el caso de las presas generadoras y también se ha vertido el agua de manera prudente, de tal manera que no cause mayores daños”. Este esfuerzo coordinado de gestión hídrica fue presentado como un factor decisivo para evitar que la catástrofe en las comunidades agrícolas adquiriera dimensiones aún más graves.

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En el municipio Castañuelas, luego de inspeccionar en persona el puente crítico sobre el río, el presidente escuchó las inquietudes de los habitantes locales. Ante los planteamientos recogidos, prometió “dar el seguimiento y apoyo necesario para su solución”, reiterando su compromiso con la recuperación social y la estabilidad de la producción local.

Personal de emergencia evalúa los daños y el riesgo de nuevas inundaciones y deslizamientos en un área afectada en República Dominicana tras fuertes lluvias por una vaguada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lluvias intensas provocan devastación y emergencia en comunidades agrícolas

Las intensas precipitaciones registradas en la República Dominicana durante los últimos 40 días han causado una situación de desastre en varias regiones, en especial en la Línea Noroeste y municipios aledaños al cauce del río Yaque del Norte. Las imágenes de campos anegados y caminos rurales intransitables reflejan la magnitud del fenómeno, cuyos impactos han sido acumulativos a lo largo de las semanas de mal tiempo.

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El episodio más grave se desencadenó por el desbordamiento del principal afluente de la zona, el cual generó inundaciones que destruyeron puentes, viviendas, cultivos y dejaron bajo el agua gran parte de la infraestructura agrícola. Las autoridades estiman que los daños afectan directamente la seguridad y el sustento de numerosas familias cuya economía depende de la producción de arroz, banano y otros rubros de ciclo corto.

En respuesta, el Estado dominicano ha priorizado el despliegue de recursos técnicos y logísticos para reconstruir caminos, ofrecer asistencia inmediata y sostener la actividad agrícola en el corto plazo. La articulación entre organismos estatales y productores busca evitar un deterioro mayor en la capacidad productiva del corredor noroeste, con medidas como la subvención de créditos, el dragado de afluentes críticos y la supervisión permanente de embalses y presas del país.

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