El Ejército de Nicaragua queda fuera de CENTAM Guardian 26

El Ejército de Nicaragua queda excluido del ejercicio multinacional CENTAM Guardian 26, organizado por Estados Unidos y El Salvador. 19 Digital

El Ejército de Nicaragua ha sido excluido del ejercicio multinacional CENTAM Guardian 26, una operación conjunta organizada por Estados Unidos y El Salvador que busca reforzar la cooperación regional y preparar a los países participantes frente a amenazas transnacionales y crisis humanitarias. El evento, programado del 16 al 27 de abril de 2026 en territorio salvadoreño, evidencia el aislamiento creciente del régimen de Daniel Ortega en temas de seguridad internacional.

El alcance de CENTAM Guardian 26 incluye la integración de fuerzas militares de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Belice, República Dominicana y Estados Unidos, excluyendo deliberadamente a Nicaragua por decisión de sus organizadores. La ausencia de la fuerza nicaragüense va más allá de una singularidad logística y es, según el opositor exiliado Eliseo Núñez, “una estrategia consolidada del Comando Sur de Estados Unidos para ejercer presión sobre el régimen sandinista”, tal como declaró Núñez.

En la más reciente cumbre militar celebrada en Washington, Nicaragua también fue apartada, consolidando un patrón de exclusión que según Núñez, demuestra que “el Ejército nicaragüense ya no es visto como un socio confiable en la seguridad regional”, una señal que refuerza el distanciamiento estructural del país centroamericano.

Helicópteros en la frontera y gestos de distensión del régimen de Ortega

Durante el desarrollo de maniobras militares en el marco de estos ejercicios, helicópteros militares sobrevolaron áreas próximas al límite nicaragüense. Para Núñez, este movimiento enfatiza la capacidad de reacción de las fuerzas internacionales: “Eso es otro tipo de mensaje, diciendo que hay una fuerza militar muy cerca de Nicaragua. No es una amenaza directa, pero sí una señal de presencia”. De acuerdo con el analista, estas demostraciones materializan una política de presión en el contexto geopolítico actual.

La decisión de excluir a Nicaragua forma parte de una estrategia de presión ejercida por el Comando Sur de Estados Unidos sobre el régimen sandinista. REUTERS/Oswaldo Rivas/File Photo/File Photo

Núñez sostiene que el régimen de Ortega ha suavizado su actitud frente a Washington, modificando el margen de confrontación y permitiendo algunas iniciativas aéreas o diplomáticas antes impensables. Según su criterio, “es muy probable que sea un gesto unilateral de parte de Nicaragua tratando de no ponerse en la mira de la administración norteamericana”.

El analista observa que Managua busca adaptarse ante el endurecimiento de la presión internacional, liberando tensiones mediante concesiones puntuales sin efectuar transformaciones sustanciales en el sistema político. “Son válvulas que van abriendo para liberar presión. La apuesta es extender el tiempo sin generar cambios de fondo”, interpretó Núñez en relación a medidas como la liberación parcial de presos políticos o habilitación de reingreso limitado de ciudadanos al país.

CENTAM Guardian 26 constituye el ejercicio militar anual que representa el mayor despliegue de cooperación y adiestramiento conjunto en la región. Su próximo capítulo, sin presencia nicaragüense, marca un punto de inflexión en la relación de la administración Ortega-Murillo con las instancias de defensa centroamericanas.

La actividad incluirá a personal militar y de seguridad de varias naciones que desarrollarán maniobras enfocadas en enfrentar riesgos transfronterizos y mejorar la cooperación durante crisis, según información difundida por la embajada estadounidense (Foto cortesía Servicio de Distribución de Información Visual de Defensa)

El seguimiento del calendario electoral constituye, a juicio de Núñez, un factor adicional en la ecuación de presión sobre el régimen. Si bien el analista descarta que comicios bajo supervisión oficialista vayan a propiciar cambios concretos, estima que la comunidad internacional podría emplear este evento como herramienta para estimular procesos de apertura política.

La reciente exclusión del Ejército de Nicaragua de CENTAM Guardian 26 tiene una trascendencia que trasciende lo operacional y actúa como reflejo de una estrategia de aislamiento y presión sostenida por parte de actores internacionales contra Managua. El deterioro progresivo de la relación entre el régimen sandinista y los países participantes en mecanismos regionales de seguridad perfila un escenario en el que la combinación de desgaste interno y presión foránea podría definir el futuro político inmediato de Daniel Ortega y su entorno, de acuerdo con el análisis de Núñez.