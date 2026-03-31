Nicaragua cae al fondo del ranking global de autocracias, según V-Dem 2026

Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, han convertido el país en uno de más cerrados del mundo. (Foto EFE)

Nicaragua está ubicada entre los países más autocráticos del mundo, ocupando el puesto 175 de 179 naciones evaluadas, de acuerdo con el informe Democracy Report 2026 del V-Dem Institute, elaborado por la Universidad de Gotemburgo.

A Nicaragua se le asigna un puntaje de 0.02, lo que la coloca al nivel de Afganistán y apenas por encima de Myanmar, Corea del Norte y Eritrea, países que encabezan la clasificación de los regímenes más cerrados del planeta.

El informe atribuye esta posición a la concentración del poder en el Ejecutivo, la eliminación de contrapesos institucionales, la represión de la oposición y el deterioro sistemático de las libertades civiles. Nicaragua aparece dentro del grupo de autocracias consolidadas, es decir, regímenes donde el poder no enfrenta controles efectivos ni competencia política real.

La medición del V-Dem analiza múltiples dimensiones de la democracia. Entre ellas están la calidad de los procesos electorales, la independencia judicial, el respeto a los derechos civiles, la libertad de expresión, la existencia de sociedad civil autónoma y los mecanismos de control sobre el poder político. Nicaragua registra un deterioro sostenido durante los últimos años.

También identifica al país como parte de la “ola de autocratización” global, concepto que describe un proceso en el que gobiernos concentran poder, debilitan instituciones y restringen libertades. Según el estudio, esta tendencia es actualmente dominante en el mundo. Nicaragua es uno de los casos más extremos dentro de América Latina.

Nicaragua, entre las peores autocracias del mundo según índice global de democracia liberal del V-Dem 2026.

En el plano de las libertades, el documento destaca la caída de la libertad de expresión y el aumento de la autocensura mediática. Esto implica no solo censura directa por parte del Estado, sino también presión estructural sobre periodistas y medios para evitar publicar contenidos que puedan generar represalias.

Otro de los elementos centrales que explica la clasificación es lo que el informe denomina “agrandamiento del poder ejecutivo”. Se trata de un proceso mediante el cual el Ejecutivo acumula facultades, controla instituciones y elimina controles. En Nicaragua, este fenómeno se refleja en el dominio del poder judicial, el control sobre los organismos electorales y la subordinación de otras instituciones del Estado como el Ejército y la Policía.

El informe identifica además la ausencia de un Estado de derecho funcional. Señala que el sistema judicial ha perdido independencia y opera subordinado al poder político. Esto implica que no existen garantías legales efectivas para ciudadanos ni para actores económicos.

El V-Dem Institute es uno de los centros de investigación más reconocidos en el estudio comparado de la democracia. Su base de datos incluye indicadores construidos a partir de evaluaciones de expertos en todo el mundo y es utilizada por organismos internacionales, gobiernos y centros académicos.

"Es una tragedia", reaccionó el opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro tras conocer el informe. (Foto EFE/Lenin Nolly)

La metodología del V-Dem es considerada una de las más completas en la medición de sistemas políticos, porque no reduce la democracia a elecciones, sino que incorpora dimensiones institucionales y de derechos.

En el caso de Nicaragua, el informe concluye que el país ya no puede ser considerado un régimen híbrido ni en transición. Es clasificado como una autocracia consolidada. Esto implica que las instituciones democráticas han sido desmanteladas de forma estructural.

Las razones específicas que llevaron a Nicaragua a este nivel incluyen la eliminación de límites a la reelección presidencial, el deterioro de la calidad electoral, la represión o silenciamiento de la oposición, el cierre de medios de comunicación y la restricción de organizaciones de la sociedad civil.

V-Dem Institute también señala que el país ha experimentado una caída significativa en su puntuación democrática durante la última década. Este descenso es estadísticamente relevante y lo ubica entre los casos más severos de deterioro institucional a nivel global.

“Esta es la tragedia a la que nos ha llevado la dictadura”, reaccionó el opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro. Señaló que Nicaragua es uno de los países que más ha retrocedido en materia democrática después de haber experimentado una transición.

Nicaragua es considerada "la Corea del Norte de América Latina". En la gráfica, Rosario Murillo y Daniel Ortega durante una visita al fallecido dictador norcoreano Kim Il-sung, en los años 80. (Foto archivo)

“Otro elemento que resalta el estudio de V-Dem es que Nicaragua ha sido uno de los países que más deterioro democrático han sufrido en el mundo, después de haber recobrado la democracia. En 2005 el índice de democracia era de .4 y ha bajado a 0.01 en el 2025. Estamos en el sótano”, lamentó Chamorro.

El deterioro democrático de Nicaragua se remonta al retorno al poder de Daniel Ortega en enero de 2007. En ese momento, el país venía de una transición iniciada en 1990, cuando Violeta Barrios de Chamorro ganó las elecciones y puso fin al primer período sandinista.

Durante los primeros años tras su regreso, Ortega impulsó reformas que le permitieron consolidar poder. Se debilitó la independencia institucional y se inició un proceso de control sobre el sistema electoral y judicial. Esto sentó las bases del modelo actual.

El deterioro se profundizó con la eliminación de los límites a la reelección y el control absoluto de las instituciones. A partir de ese momento, el sistema político dejó de ser competitivo. Las elecciones continuaron realizándose, pero sin condiciones de equidad ni garantías para la oposición.

El punto de quiebre ocurrió en 2018, cuando protestas masivas fueron reprimidas por el Estado. Este evento marcó una radicalización del modelo político. Desde entonces, se intensificaron las restricciones a la sociedad civil, la persecución a opositores y el cierre de medios independientes.

En los años siguientes, el régimen consolidó un sistema de control total. Se cancelaron organizaciones, se confiscaron bienes y se establecieron mecanismos de vigilancia y control social. Las reformas legales y constitucionales reforzaron esta estructura.

El informe también ubica a Nicaragua junto a otros países considerados altamente autocráticos:

Afganistán , bajo el régimen talibán, es una teocracia autoritaria. No existen elecciones ni pluralismo político. Las normas religiosas sustituyen al sistema democrático y restringen derechos básicos, especialmente de las mujeres.

Myanmar es una dictadura militar. Tras el golpe de Estado de 2021, el Ejército eliminó el gobierno civil, anuló elecciones y gobierna mediante represión directa y control territorial.

Corea del Norte es un régimen totalitario. El Estado controla completamente la vida política, económica y social. No existe oposición y la información está totalmente restringida. El poder se mantiene en una estructura dinástica.

Eritrea es un Estado altamente militarizado. No hay elecciones desde su independencia y no existe una Constitución plenamente operativa. La sociedad civil y la prensa independiente están prácticamente ausentes.

Turkmenistán, que también figura entre los regímenes más cerrados, es un sistema personalista. El poder gira en torno al presidente, con culto a la personalidad y control total de la información.

En todos estos casos, el denominador común es la ausencia de competencia política, la inexistencia de contrapesos institucionales y la restricción severa de las libertades fundamentales.

El informe del V-Dem concluye que Nicaragua se encuentra en el nivel más bajo de calidad democrática dentro de América Latina, lo que lo convierte en una excepción en una región donde aún predominan los sistemas democráticos.