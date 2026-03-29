La fe brilla pese a los cambios en Semana Santa en Managua, Nicaragua

La Catedral Metropolitana de Managua acogió a miles de fieles durante la celebración del inicio de la Semana Santa en Nicaragua. (EFE/ Jorge Torres)

El inicio de la Semana Santa en Nicaragua estuvo marcado por la multitudinaria concurrencia al atrio de la Catedral Metropolitana de Managua. Bajo un sol intenso y envueltos en el aroma del incienso, los fieles se congregaron desde temprano, portando ramos de palma y rosarios en la muñeca, para dar comienzo a una de las celebraciones más significativas del calendario católico nicaragüense.

La Procesión del Triunfo, que tradicionalmente recorre las calles de la ciudad, se realizó este año en un circuito cerrado dentro de los límites del templo. De acuerdo con EFE, la imagen de Jesús del Triunfo avanzó sobre un burro, sostenida por varios devotos, mientras niños, mujeres, hombres y ancianos seguían su andar con paso lento y en silencio respetuoso. Las palmas, tejidas de forma artesanal, se alzaron como símbolo de esperanza y fe, buscando la bendición del cardenal Leopoldo Brenes, quien presidió la ceremonia.

“Levanten sus palmas para bendecirlas”, pidió el purpurado a los asistentes, antes de rociar las ramas con agua bendita. Los fieles respondieron con aclamaciones a “Jesús del Triunfo” y “Cristo Rey”, llenando el espacio de júbilo y devoción. Este acto, celebrado en los alrededores de la catedral, estuvo acompañado de cantos litúrgicos, creando un ambiente de recogimiento y solemnidad.

La procesión del Triunfo, encabezada por la imagen de Jesús del Triunfo sobre un burro, se realizó dentro de los límites del templo debido a restricciones. (Foto: cortesía)

La procesión, breve en distancia pero cargada de simbolismo, representó el ingreso de Jesús en Jerusalén. Al rodear la catedral, la imagen fue seguida por los fieles, quienes transformaron las hojas de palma en cruces que conservarían en sus hogares como protección espiritual hasta la próxima Semana Santa. El hecho de que la procesión no saliera a las calles, como en años anteriores, subrayó el contraste entre la celebración interna y el silencio que permanece en el exterior.

Después del recorrido, la imagen fue llevada al interior del templo para resguardarse del calor. Allí, se celebró la eucaristía, en la que se destacó la lectura de la Pasión de Cristo. La ceremonia estuvo marcada por la música sacra y el uso de incienso, elementos que reforzaron el carácter solemne de la jornada. Los fieles, reunidos en el interior, participaron en silencio y oración, reforzando el sentido de comunidad y resistencia.

Al finalizar la misa, el ambiente de recogimiento dio paso a un retiro ordenado. Los asistentes abandonaron el templo portando sus palmas bendecidas, consideradas símbolos de fe y resguardo para sus familias. Este gesto concluyó la celebración, dejando una impresión de resistencia pacífica y una reafirmación de la tradición religiosa, a pesar de las limitaciones de espacio impuestas por las circunstancias.

Fieles alzaron palmas tejidas artesanalmente y recibieron la bendición del cardenal Leopoldo Brenes durante la ceremonia religiosa. (EFE/ Jorge Torres)

La festividad no se limitó a Managua. Según EFE, distintas parroquias del país replicaron la celebración del Domingo de Ramos con muestras de alegría y fervor. Las comunidades se adaptaron a las nuevas condiciones, manteniendo viva la costumbre de celebrar puertas adentro, con actos de fe que conservan su significado aun en escenarios restringidos.

Así comenzó formalmente la Semana Santa en Nicaragua, con una expresión de devoción que, lejos de menguar por el espacio reducido, encontró en el recogimiento una nueva forma de manifestarse. Las imágenes, los cantos y la presencia de los fieles dieron testimonio de una fe que se sostiene, año tras año, pese a las adversidades y cambios en la tradición.