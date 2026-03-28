Nicaragua

Fe bajo asedio en Nicaragua: Daniel Ortega veta más de 20,000 procesiones de Semana Santa en tres años

El despliegue de hasta 14,000 agentes para vigilar templos demuestra que, para el Estado, la expresión religiosa es tratada actualmente como una cuestión de seguridad nacional o un acto de oposición política

Guardar
Procesión de Semana Santa frente a la Catedral de Granada, una de las tradiciones religiosas más emblemáticas de Nicaragua que han sido prohibidas en los últimos años (Foto cortesía Aleteia).
Procesión de Semana Santa frente a la Catedral de Granada, una de las tradiciones religiosas más emblemáticas de Nicaragua que han sido prohibidas en los últimos años (Foto cortesía Aleteia).

El gobierno de Nicaragua ha impuesto desde 2024 una prohibición sistemática sobre las procesiones públicas de Semana Santa, una medida que ha resultado en la cancelación de más de dos mil procesiones cada año durante tres años consecutivos.

De acuerdo con lo expuesto por la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, entre 2023 y 2026 se han documentado más de 22,000 prohibiciones de actos religiosos vinculados a la Cuaresma y Semana Santa, consolidando un patrón de represión que afecta a la Iglesia Católica en todo el territorio nacional.

El medio Reuters ha confirmado que esta política ha transformado la práctica religiosa en el país y generado preocupación internacional. La ofensiva estatal contra la Iglesia Católica se intensificó tras las protestas sociales de 2018, cuando líderes religiosos ofrecieron refugio a manifestantes perseguidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Desde entonces, los ataques y restricciones han escalado, registrándose 971 agresiones contra católicos entre 2018 y 2024, con un pico de 275 incidentes en 2023, según AP. La persecución ha incluido profanaciones, atentados y una vigilancia constante sobre las actividades eclesiásticas.

El régimen de Daniel Ortega prohibió las procesiones de Cuaresma y Semana Santa en Nicaragua. Esta medida se produce después de que el presidente acusara a la Iglesia Católica de ser una "mafia" y una institución antidemocrática.

Prohibición de procesiones y vigilancia policial

El veto a las procesiones comenzó en 2023, año en que se documentaron 3,176 eventos religiosos suspendidos. En 2024 y 2025, la tendencia se mantuvo con 4,800 y 3,500 procesiones prohibidas respectivamente.

Para la Cuaresma de este año 2026, la cifra ascendió a 5,726 actos cancelados. Ante este panorama, la Policía Nacional no solo comunica las prohibiciones, sino que también desplegará entre 13,000 y 14,000 agentes alrededor de templos, vigilando el cumplimiento de las restricciones.

Estas prohibiciones afectarán las nueve jurisdicciones eclesiásticas de Nicaragua, incluidas la arquidiócesis de Managua y ocho diócesis. El impacto ha sido especialmente severo en Matagalpa, donde el obispo Rolando Álvarez fue encarcelado y luego exiliado. En esa región, aproximadamente el 70% del clero ha abandonado el país.

Las restricciones alcanzan procesiones emblemáticas como la del Domingo de Ramos, el Vía Crucis penitencial, festividades de Corpus Christi, Cristo Rey y otras devociones populares. También están prohibidas las representaciones teatrales de la Pasión, conocidas como “Judeas”, y procesiones tradicionales como la de San Lázaro en Masaya o el Vía Crucis acuático en las isletas de Granada.

La resistencia de la comunidad católica ante la prohibición gubernamental de procesiones, que limita la expresión pública de su fe y afecta profundamente sus tradiciones religiosas (Foto cortesía Iglesia Noticias).
La resistencia de la comunidad católica ante la prohibición gubernamental de procesiones, que limita la expresión pública de su fe y afecta profundamente sus tradiciones religiosas (Foto cortesía Iglesia Noticias).

Expulsiones y cierre de instituciones religiosas

Desde 2018, al menos 309 religiosos han sido expulsados o forzados al exilio, entre ellos cuatro obispos, 146 sacerdotes y 99 religiosas. A esto se suma el cierre de más de 1,650 iglesias y entidades religiosas y la cancelación de la personería jurídica de unas 1,500 organizaciones vinculadas a la iglesia.

La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional catalogó en 2026 las condiciones de Nicaragua como “abismales”. El país figura en la “Lista de Países de Especial Preocupación” del Departamento de Estado de EE.UU. y en el puesto 32 de la Lista Mundial de la Persecución de Puertas Abiertas.

Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado abusos sistemáticos y expulsiones masivas de religiosos. Ante este panorama, Martha Patricia Molina advierte que los datos disponibles representan solo una fracción de las restricciones reales, ya que muchas parroquias prefieren no denunciar abusos por temor a represalias.

Por lo que, la cifra documentada de 27,034 actos religiosos prohibidos entre 2019 y 2026 podría ser varias veces mayor, ante un contexto de intimidación constante y silencio obligado.

Temas Relacionados

Daniel OrtegaSemana SantaRégimenRepresiónIglesia católica

Últimas Noticias

La FAO destaca el liderazgo de las mujeres rurales en la agricultura salvadoreña

La FAO y autoridades locales impulsan iniciativas que colocan a las agricultoras en el centro de estrategias para mejorar la seguridad alimentaria y enfrentar el cambio climático en comunidades vulnerables de Morazán y el corredor seco del país.

La FAO destaca el liderazgo de las mujeres rurales en la agricultura salvadoreña

Crimen en cárceles escala a tecnología satelital: decomisan antena Starlink, armas y droga en Panamá

Autoridades detectan nuevas modalidades para introducir artículos ilícitos por aire y tierra.

Crimen en cárceles escala a tecnología satelital: decomisan antena Starlink, armas y droga en Panamá

Impacto climático y pobreza elevan la inseguridad alimentaria en Honduras

Actualmente, la cifra oficial se sitúa en 1.8 millones de hondureños. Estas estimaciones, así como el mapeo actualizado de los departamentos en crisis, fueron dadas a conocer por la directora del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Impacto climático y pobreza elevan la inseguridad alimentaria en Honduras

Tres idiomas y una voluntad: La hija salvadoreña de Alberto Masferrer que eligió la eutanasia en Bélgica

Nacida en el seno de la familia del pensador más influyente de El Salvador, Helia Masferrer cerró su ciclo vital en 2017 bajo las leyes belgas, argumentando un desgaste físico y emocional irreversible tras la pérdida de su esposo

Tres idiomas y una voluntad: La hija salvadoreña de Alberto Masferrer que eligió la eutanasia en Bélgica

El Salvador: Las Chinamas estrena sello Family Friendly en la frontera

El paso fronterizo ha obtenido la certificación que avala condiciones adecuadas para familias, destacando mejoras en accesibilidad, infraestructura y servicios conforme al estándar impulsado por el despacho de la primera dama

El Salvador: Las Chinamas estrena sello Family Friendly en la frontera

TECNO

WhatsApp: paso a paso para activar la cámara secreta de la app

WhatsApp: paso a paso para activar la cámara secreta de la app

Dónde ver La Pasión de Cristo y más películas de Semana Santa en Xuper TV: la búsqueda prohibida

No lo compartas: el código de 6 dígitos que usan para robar tu WhatsApp hoy

Cómo limpiar la freidora de aire en minutos: el método simple para eliminar grasa sin esfuerzo

La IA complica la ciberseguridad: ataques digitales logran ocultar su origen con mayor precisión

ENTRETENIMIENTO

“El furor del dragón”: Por qué Chuck Norris no quiso ser villano de Bruce Lee otra vez

“El furor del dragón”: Por qué Chuck Norris no quiso ser villano de Bruce Lee otra vez

Nicky Hilton, entre la discreción y el legado: la heredera que eligió el bajo perfil frente al brillo mediático

Tom Felton le dio su número al nuevo Draco Malfoy en la serie de Harry Potter: “Si necesitas palabras de ánimo, estoy aquí”

Murió James Tolkan, el inolvidable Sr. Strickland de “Volver al futuro”

Zendaya anuncia una pausa en su carrera tras un año lleno de estrenos

MUNDO

Zelensky reveló que Rusia coopera con el régimen iraní mediante el espionaje de bases norteamericanas en Medio Oriente

Zelensky reveló que Rusia coopera con el régimen iraní mediante el espionaje de bases norteamericanas en Medio Oriente

La Policía francesa frustró un intento de atentado con bomba en París frente a un banco estadounidense: hay un detenido

Impacto de la guerra en el mercado: durante el primer mes de conflicto en Medio Oriente el precio del petróleo subió un 55%

“El estrecho Trump”: la frase del presidente de EEUU en medio de las tensiones en Ormuz

El ejército de Irán dijo que atacó un buque estadounidense cerca del puerto de Omán