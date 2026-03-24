Nicaragua

Liberan a líder indígena en Nicaragua en medio de presiones internacionales

El contexto de la medida incluye la persistencia de denuncias por desaparición forzada de otros dirigentes indígenas, la reciente intervención de organismos internacionales y el mantenimiento de altos niveles de represión institucional por parte del régimen de Ortega

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La excarcelación de la expresidenta del partido Yatama Nancy Elizabeth Henríquez James, de 63 años, marca un giro en la situación de los líderes indígenas nicaragüenses próximos al movimiento Yatama. Henríquez James permaneció detenida desde el 1 de octubre de 2023, en un contexto de represión acrecentada contra opositores y defensores de los derechos de comunidades originarias por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El hecho, informado por la ONG nicaragüense Fundación para la Libertad, adquiere especial relevancia por las presiones internacionales para liberar a los dirigentes políticos afectados por la profunda crisis institucional que vive Nicaragua. Según consignó la agencia EFE a partir de declaraciones de la ONG, Henríquez James, quien presidía y representaba legalmente al partido indígena Yatama —proscrito por las autoridades antes de los comicios regionales de marzo de 2024—, fue puesta en libertad el sábado pasado.

En contraste, permanece en prisión el dirigente miskito Brooklyn Rivera Bryan, de 73 años, diputado titular y figura histórica del movimiento indígena caribeño, cuyo paradero exacto resulta incierto desde el 29 de septiembre de 2023, cuando agentes estatales irrumpieron en su domicilio en Bilwi, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

La detención y posterior sentencia contra Henríquez James implicó una condena a 8 años de cárcel bajo los cargos de ‘conspiración para “menoscabar la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas” en perjuicio del estado de Nicaragua y la sociedad, de acuerdo con la información de la Fundación para la Libertad. Tanto Henríquez James como Rivera Bryan fueron despojados de sus escaños en la Asamblea Nacional.

CorteIDH instó a la liberación de líderes indígenas y la restitución de sus derechos políticos

En febrero de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó una resolución de carácter urgente en la que ordenó a Nicaragua liberar de manera inmediata a los dos líderes indígenas. El organismo internacional reclamó, además, la adopción de medidas que permitiesen el ejercicio pleno de sus derechos políticos como diputados regionales, cargo del que fueran despojados tras su arresto.

“La Corte IDH requirió al Estado de Nicaragua que proceda a la liberación inmediata de Brooklyn Rivera Bryan y Nancy Elizabeth Henríquez y que adopte las medidas necesarias que permitan que los beneficiarios puedan continuar ejerciendo sus derechos políticos como diputados regionales indígenas, principal y suplente, según corresponda, de la Asamblea Nacional de Nicaragua”, consigna EFE.

Las autoridades nicaragüenses no emitieron comentarios públicos respecto a la excarcelación. Rivera Bryan, por su parte, sigue sin ser liberado ni presentado ante la justicia, lo que incrementa el señalamiento de Amnistía Internacional sobre la existencia de casos de desaparición forzada bajo custodia de agentes estatales.

Un reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, observatorio respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece que existen 46 personas detenidas por motivos políticos en Nicaragua, de las cuales quince son personas adultas mayores y diez están desaparecidas forzadamente. Esta cifra actualizada, reportada por EFE, agrega dimensión a la situación crítica de los presos políticos en el país.

Fotografía de archivo en donde
Fotografía de archivo en donde se ve a un hombre que observa fotos de personas detenidas por el régimen del presidente nicaragüense Daniel Ortega. EFE/ Jeffrey Arguedas

Represión política y crisis prolongada en Nicaragua

La crisis política y social que sacude a Nicaragua desde abril de 2018 se intensificó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021. En ese proceso, Daniel Ortega, de 80 años y al frente del poder desde 2007, logró su reelección consecutiva en unos comicios donde los principales contendientes estaban encarcelados, expulsados del país y privados de su nacionalidad y derechos políticos, tras ser acusados de golpismo y traición a la patria, según el reporte de agencia EFE. La retención, expulsión y privación de derechos políticos de representantes de la oposición e indígenas son parte de las medidas restrictivas implantadas durante este periodo.

La excarcelación de Nancy Elizabeth Henríquez James ocurre en un escenario marcado por la ilegalización del partido Yatama y la persistente presión internacional para que cesen las violaciones a los derechos humanos y se restituyan las garantías constitucionales, especialmente a quienes representan a las poblaciones originarias del Caribe nicaragüense.

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