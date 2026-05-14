Keyner Calero: el joven nicaragüense detenido tras una persecución, cocaína, armas y el cargo de asesinato de un bebé que podría costarle la vida en EE.UU.

Un joven migrante nicaragüense, acusado de asesinato de un bebé en gestación tras un tiroteo en Texas, se enfrenta a la pena de muerte en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un joven migrante nicaragüense enfrenta nueve cargos, entre ellos asesinato capital, por su presunta participación en un tiroteo en Texas que provocó la muerte de un bebé en gestación.

Keyner Ariel Calero Jirón, migrante de 20 años originario de Nicaragua, fue arrestado recientemente en Dallas, Texas, tras un incidente violento que derivó en la muerte de un bebé en gestación y dejó a varias personas afectadas. Según reportes de La Prensa —principal diario independiente de Nicaragua— y la televisora estadounidense FOX 4, afiliada a la cadena Fox y líder de noticias locales en el norte de Texas, Calero Jirón fue detenido junto a Yeremy Alexander Zapata Alemán, hondureño de 17 años, ambos en condición migratoria irregular.

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De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la policía respondió cerca de las 00:40 a una llamada de emergencia por un tiroteo en la cuadra 4700 de Wimbelton Way. Al llegar, los oficiales hallaron a tres víctimas en un vehículo, incluyendo a una adolescente de 17 años embarazada de 22 semanas. La abuela de la menor, Cynthia Treviño, contó al medio estadounidense que la joven sobrevivió inicialmente al ataque, pero los médicos realizaron una cesárea de emergencia y el bebé falleció poco después.

Detención y persecución de los sospechosos

FOX 4 informó que la víctima y sus acompañantes habían tenido un altercado verbal con Calero Jirón en una gasolinera. La adolescente relató que vio un láser apuntando hacia el interior de su vehículo justo antes de escucharse los disparos. En el intercambio, otro conductor resultó herido cuando uno de los proyectiles impactó su automóvil en sentido contrario sobre Buckner Boulevard.

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Las autoridades identificaron el vehículo de los sospechosos cerca de las 6:20 e intentaron detenerlo, pero Calero Jirón aceleró para escapar. La persecución terminó cuando los jóvenes chocaron contra un bordillo en la cuadra 5000 de Buckner Boulevard. Durante la revisión, la policía encontró cocaína en los bolsillos de Calero Jirón y MDMA en el área del pasajero donde estaba Zapata Alemán. Los oficiales también decomisaron varias armas de fuego.

Un joven migrante nicaragüense de 20 años, condenado a muerte en Texas por cargos de asesinato de un bebé en gestación y tiroteo, se muestra cabizbajo en una sala de interrogatorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cargos y posibles condenas

Según la policía y los reportes recogidos por La Prensa de Nicaragua, Calero Jirón enfrenta nueve cargos, que incluyen cinco por agresión agravada con arma mortal, uno por evasión del arresto, uno por posesión de cocaína, uno por porte ilegal de arma de fuego y uno por asesinato capital vinculado a la muerte del bebé en gestación. Su acompañante de origen hondureño, Yeremy Alexander Zapata Alemán, enfrenta siete cargos, entre ellos cinco por agresión agravada y uno por asesinato capital, indicaron las autoridades estadounidenses.

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Ambos detenidos podrían enfrentar procesos de deportación a Nicaragua y Honduras, aunque la gravedad de los cargos implica que, en caso de ser hallados culpables, las autoridades estadounidenses podrían condenarlos a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso a la pena de muerte. Las investigaciones continúan mientras la fiscalía prepara los casos en contra de los acusados. Por el momento, ambos permanecen bajo custodia y se espera que enfrenten audiencias en los próximos días.