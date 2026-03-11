Alias “Diablo”, el criminal más buscado de Costa Rica, se oculta en la selva nicaragüense

Las autoridades de Costa Rica buscan desde hace 11 años a Alejandro Arias Monge, alias Diablo. (Foto archivo)

El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, Michael Soto, afirmó que el narcotraficante costarricense Alejandro Arias Monge, conocido como alias “Diablo”, se oculta en la Reserva Biológica Indio Maíz, en el Caribe sur de Nicaragua, cuando las autoridades intentan detenerlo.

Según el funcionario, el fugitivo se mueve en la zona fronteriza entre ambos países y utiliza la selva nicaragüense como refugio debido a las dificultades geográficas que presenta el área para operaciones policiales.

Soto explicó, en entrevista con el costarricense diario Extra, Arias Monge se mantiene habitualmente en sectores cercanos a la frontera, especialmente en áreas que conectan con los cantones costarricenses de Sarapiquí y Pococí.

“Esta parte hace que él esté en una zona bastante cercana a la frontera, de tal forma que tiene todo un sistema de transmisión de información, popularmente conocidos como campanas, que cuando nosotros vamos ingresando a estas zonas, pues ya le van avisando y sencillamente se pasa para Nicaragua”, dijo el jefe policial.

El funcionario agregó que del lado nicaragüense existe un área protegida de difícil acceso donde el sospechoso suele ocultarse. “Del lado nicaragüense hay una reserva, una especie de parque nacional que se llama Reserva Indio Maíz, es una zona muy montañosa. Ya tenemos información del mismo grupo que nos dicen que él se pasa para ese lugar”, afirmó.

Estados Unidos ofrece medio millón de dólares a quien dé información que conduzca a la captura de Alejandro Arias Monge.

Alejandro Arias Monge, de 41 años, es considerado por las autoridades como el criminal más buscado de Costa Rica. Nació el 19 de septiembre de 1984 en Guápiles, en el cantón de Pococí, provincia de Limón. Su trayectoria delictiva comenzó a principios de la década de 2000 cuando, según expedientes policiales, participaba en robos a viviendas. Con el paso de los años ascendió dentro del crimen organizado y consolidó una red que opera en varias regiones del país.

Las investigaciones del OIJ lo vinculan con una estructura criminal dedicada al narcotráfico, homicidios, lavado de dinero y otros delitos asociados al crimen organizado.

Con el tiempo, su influencia se extendió desde Pococí hacia zonas como Guácimo, Sarapiquí, Pocora y San Carlos, áreas donde las autoridades han detectado operaciones de distribución de drogas y actividades relacionadas con su organización.

De acuerdo con reportes policiales, su banda ha sido señalada por participar en asesinatos vinculados a disputas por el control del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

“Está involucrado con al menos 100 homicidios, tráfico de drogas, legitimación de capitales e incluso delitos como el robo de camiones remeseros y ganado. Esta estructura se convirtió en un proveedor interno de drogas, nacional, que genera mucha violencia y si no hacemos una acción con prontitud, esto podría convertirse en una estructura criminal que podría tener influencia en otros países”, señaló Soto.

Entre los crímenes que se le atribuyen a “Diablo” se encuentra el asesinato de Ademar Jiménez Gómez, ocurrido en enero de 2015. El cuerpo de la víctima fue encontrado en un bananal en Cariari de Pococí con signos de violencia extrema.

El director interino del OIJ asegura que se ha "mitificado" el nombre de "Diablo" y es usado por otro delincuentes para actuar en su nombre. Fuente: Captura OIJ

Las investigaciones señalaron que el homicidio estaba relacionado con el robo de droga y dinero a una banda narcotraficante. Según las autoridades, los sicarios que ejecutaron el crimen pertenecían a un grupo dirigido por Arias Monge.

Ese mismo año también fue vinculado al homicidio de Pablo Castro Barrantes, quien fue asesinado frente a su sobrino menor de edad mientras se desplazaba en un vehículo. La investigación judicial determinó que el crimen fue ordenado por otro individuo vinculado al narcotráfico, quien habría pagado seis millones de colones por el asesinato.

Las autoridades también han señalado a Arias Monge como uno de los responsables de financiar distintas actividades ilegales en la región. En noviembre de 2023 el OIJ lo relacionó con una red de venta clandestina de lotería conocida como “Tiempos Clandestinos”, que operaba en la provincia de Limón.

Durante esa investigación se realizaron 48 allanamientos en casas y comercios donde se comercializaba lotería ilegal.

Los investigadores concluyeron que la organización dirigida por alias “El Diablo” obtenía beneficios económicos de esa red ilícita y utilizaba métodos de coacción para controlar los puntos de venta.

También se sospecha que el grupo ha financiado actividades ilegales en la región, incluyendo minería clandestina a cielo abierto en zonas cercanas a la frontera.

En abril de 2025, autoridades estadounidenses anunciaron una recompensa de hasta 500.000 dólares por información que permita localizar y capturar a Arias Monge.

La oferta fue difundida por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Según las autoridades estadounidenses, Arias Monge está vinculado con el transporte de grandes cargamentos de cocaína procedentes de Colombia que se movilizan a través de Centroamérica y México con destino final a Estados Unidos. La recompensa anunciada es la más alta ofrecida hasta ahora por la captura de un delincuente costarricense.

En un cartel difundido por la Embajada de Estados Unidos en Managua se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con la DEA a través de canales confidenciales. El anuncio señala que la recompensa se entregará a quien proporcione datos que conduzcan a su arresto o condena.

A pesar de la notoriedad que ha adquirido el personaje dentro del crimen organizado costarricense, el director interino del OIJ sostuvo en su entrevista con el diario Extra que la figura de Arias Monge ha sido amplificada dentro del imaginario criminal. Según explicó, el nombre “Diablo” ha sido utilizado como una especie de “franquicia” dentro de redes delictivas.

Soto afirmó que en algunos casos otros delincuentes utilizan su nombre para intimidar o extorsionar a víctimas. “Se ha generado una especie de mitificación de su figura. Muchas veces su nombre se usa como franquicia para generar temor”, explicó.

Pocas fotografías se tienen de alias "Diablo" quien actualmente se encuentra en su etapa de mayor aislamiento. (Gráfico CRHoy)

Aunque el grupo criminal que dirige ha sido vinculado con múltiples homicidios, Soto afirmó que existen organizaciones delictivas de mayor alcance en Costa Rica cuyos líderes ya se encuentran detenidos. Sin embargo, reconoció que la violencia asociada a la banda de Arias Monge ha contribuido a que su nombre se vuelva particularmente visible dentro del panorama criminal.

La Reserva Biológica Indio Maíz, mencionada por Soto como uno de los refugios del fugitivo, es una de las áreas protegidas más extensas y mejor conservadas de Nicaragua. Está ubicada en la región del Caribe sur, en el departamento de Río San Juan, cerca de la frontera con Costa Rica.

El área abarca aproximadamente 3.180 kilómetros cuadrados de selva tropical húmeda y forma parte de uno de los ecosistemas más importantes de Centroamérica. La reserva está compuesta por bosques densos, ríos caudalosos, pantanos y zonas montañosas que dificultan el acceso terrestre.

Las características geográficas del área complican cualquier intento de incursión rápida por parte de fuerzas policiales o militares. Según explicó el director interino del OIJ, el uso de helicópteros para operaciones de captura se ve limitado por las condiciones del terreno y la vegetación.

“La zona es bastante complicada para hacer incursiones rápidas”, señaló Soto al referirse a la reserva. Las operaciones en ese tipo de terreno requieren navegación fluvial, caminatas prolongadas y un conocimiento detallado de la selva, factores que dificultan la localización de un fugitivo que conoce bien la región.

Las autoridades costarricenses han ejecutado diversos operativos para debilitar la estructura criminal de Arias Monge. Uno de los más grandes ocurrió en diciembre de 2023 durante el llamado “Caso Colorado”, en el que más de 600 funcionarios del OIJ realizaron 42 allanamientos simultáneos en distintas zonas del país.

Ese operativo se concentró en desarticular la red financiera y logística que apoyaba al narcotraficante. Las diligencias incluyeron allanamientos en Santa Rosa, Colorado, Ticabán, La Rita, Pococí, Roxana y Barra del Colorado en la provincia de Limón, así como en comunidades de San Carlos, Sarapiquí y sectores de la capital costarricense.

El entonces director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que la estrategia buscaba debilitar la estructura que sostenía las operaciones de Arias Monge. “Esta operación se hace para desarticular la estructura que financia este sujeto Arias Monge, para evitar que él tenga la capacidad económica para continuar su actividad delincuencial”, declaró en ese momento.

A pesar de los operativos, el fugitivo ha logrado evadir la captura durante años. Según las autoridades costarricenses, su capacidad para moverse entre comunidades fronterizas y utilizar refugios en zonas selváticas ha complicado los esfuerzos por detenerlo.

Michael Soto también ha señalado que una de las posibilidades que manejan los investigadores es que algún miembro de su propio entorno termine revelando información sobre su paradero para obtener la recompensa ofrecida por Estados Unidos.